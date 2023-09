El agradecimiento dominó el homenaje a Fernando Botero en el Congreso de la República. En el salón elíptico del Capitolio Nacional, y con las obras de 'Bolívar en el Congreso de Cúcuta' y 'Tres cordilleras y dos océanos' de fondo, este viernes se llevó a cabo una sentida honra fúnebre para el artista más grande de Colombia.

En medio de la liturgia oficiada por monseñor Sergio Pulido Gutiérrez, el discurso de Iván Name, presidente del Congreso, y la presencia de varios altos funcionarios del Gobierno, cobró eco el sentido discurso que dio Lina Botero Zea, hija del artista antioqueño.



El amor de sus palabras fue tal que hubo un momento en el que tuvo que detenerse, pues la emotividad era inconmensurable.



(Así fue el homenaje a Fernando Botero en el Congreso).

La frase que hizo que Lina Botero se quebrara

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre toca con su mano el féretro del maestro Fernando Botero en el Capitolio Nacional Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Botero Zea empezó su discurso con firmeza. Luego, la emoción la fue llevando.



“Cuando quitaba las obras de sus propias paredes, dejándolas limpias, le preguntaba: '¿Por qué no regalas todo y dejas por lo menos estas?', y me respondió...", decía Lina Botero antes de quebrarse.



En ese punto, los aplausos se adueñaron del lugar.



Más adelante, en medio del llanto, Lina Botero remató: "'Porque un regalo que no duele no es buen regalo'. Esa frase quedó grabada en mi memoria para siempre”.



"Me enseñó que la plenitud y el deleite de la vida solo se consiguen atravesando los caminos más espinosos, que muy pocos se atreven a atravesar. Esos caminos solo se pueden recorrer cuando las personas se arraigan a sus convicciones, dejando de lado la comodidad y buscando soluciones cuando otros no ven respuestas”, dijo luego.

Viene la Eucaristía en la Catedral Primada de Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Homenaje a Fernando Botero en Bogotá Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

La ceremonia religiosa tendrá un carácter público, con límite de aforo. Será transmitida a través de la señal abierta de RTVC. Será presidida por el monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, y en ella participará el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia.



La familia del maestro Botero, el presidente de la República, Gustavo Petro, y su familia, los miembros del gabinete ministerial, los jueces de altas cortes, congresistas, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López y el cuerpo diplomático acreditado en Colombia, serán algunos de los invitados.



Fecha: lunes 25 de septiembre de 2023

Hora: 1:00 p.m. – 5:00 p.m.

Abierto al público con límite de aforo.

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS