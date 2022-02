En 2019, el año anterior a la pandemia, lo visitaron nada menos que 7,3 millones de personas, pero un año después, en 2020, el covid-19 arrasó como un ciclón todo el planeta y dio al traste con todo.

Los actos del 150.º aniversario del Metropolitan Museum of Art, el Met, a cuatro días de su inauguración, quedaron suspendidos, incluida su exposición estrella: ‘Making the Met 1870-2020’ (‘Construyendo el Met’), definida como un inmersivo y estimulante viaje a través de la historia del Met con una selección de tan solo 250 obras, de una colección que supera los dos millones.



Pero tras la tempestad llega la calma y finalmente el reencuentro fue posible en 2021 con un aforo reducido.



‘Making the Met’ ofrece un recorrido por los diez momentos claves en la evolución del Metropolitan, “una reflexión sobre cómo un museo que nació con vocación enciclopédica debe relacionarse con su pasado y con su presente, y cuál debe ser su papel futuro, en la ciudad, el país y el mundo”, explican desde el museo.

Una revisión “sobre el coleccionismo, sobre cómo hoy en día se deben mostrar, interpretar y relacionar las obras con el momento histórico”.

Situado en uno de los barrios más ricos de Nueva York, colindando con Central Park, en la denominada milla de los museos de la Quinta avenida, el Metropolitan Museum abrió sus puertas al público el 20 de febrero de 1872, dos años después de su fundación en 1870, a partir de la colección privada de Robert Lee Jenkins, un ejecutivo del sector ferroviario, y de adquirir las primeras 174 obras de los maestros de la pintura occidental.

Su espléndido edificio con su lucida escalinata, muy al gusto estadounidense –la misma que se tiñe de rosa en la gala de moda más espectacular y esperada del año–, fue finalizado, tras atrasos y discrepancias, en 1902, veinte años después de ser proyectado por el arquitecto Richard Morris Hunt, padre de Richard Howland, quien lo terminó.



Ideado por empresarios, banqueros y artistas, el Met fue concebido como “un museo y biblioteca de arte en Nueva York para alentar y desarrollar el estudio de las bellas artes y la aplicación del arte a la fabricación y la vida natural, avanzar en el conocimiento general de temas afines y nutrir la instrucción popular y sus recreaciones”, según apuntan sus documentos fundacionales.

Con 204.386 metros cuadrados de espacio, la institución alberga objetos de 5.000 años de historia de la humanidad a través de más de dos millones de piezas de culturas de todo el mundo.



Mostrar en tan pocas líneas una selección de lo que abarca el Museo Metropolitano es arriesgado, pues lo componen nada menos que 17 secciones, entre ellas del antiguo Egipto, Mesopotamia, la Grecia clásica, la antigua Roma, Bizancio, Medio Oriente, el mundo islámico o el Lejano Oriente... y tiene como plato fuerte una extraordinaria y amplía colección de pintura europea y otra americana de primer nivel.



Colección de talla mundial

En efecto, reúne una de las mejores colecciones del mundo de pintura europea del siglo XVI al XX, con especial atención a artistas holandeses, italianos, españoles o franceses: obras de Durero, Brueghel el Viejo, Rembrandt, Vermeer, Botticelli, Rafael, Tiziano, el Greco, Goya o Velázquez con El retrato de Juan Pareja, uno de los más admirados del pintor español y cuya adquisición millonaria en 1971 superó los récords precedentes hasta entonces.

Pese a que no está dedicado exclusivamente al arte moderno, el Met posee, por ejemplo, una colección de 40 pinturas de Paul Klee y atesora obras de Monet, Cézanne, Degas, el famoso retrato de Gertrude Stein de Picasso o la Bandera blanca, de Jasper Johns.

Solo la colección de Egipto está compuesta por más de 35.000 piezas, casi la mitad de los descubrimientos hechos en excavaciones arqueológicas organizadas por el propio museo. La pieza más visitada es el templo de Dendur, del siglo I, que forma parte de los templos que fueron desmontados por el Gobierno egipcio en 1965 para salvarlos de las aguas que traería la nueva presa de Asuán.



Estados Unidos colaboró en los trabajos de reubicación de aquellos templos y, en agradecimiento, Egipto regaló el templo de Dendur, que, levantado piedra a piedra, de nuevo en el Met se visita desde 1978.



Otra de sus colecciones más conocidas es la de Armas y armaduras, única de su tipo en Estados Unidos. Tanto es así que sus figuras armadas sobre caballos, instaladas en el primer piso, componen una de las imágenes más reconocidas del museo.

Para los amantes de la moda está el Costume Institute (Instituto del Vestido) con más de 33.000 prendas procedentes del antiguo Museum of Costume Art, que al unirse con el Met formaron el actual Instituto.



Hoy en día, y debido a la naturaleza delicada de estos objetos, no se mantiene una exhibición permanente, sino que cada año se exhiben dos muestras de la colección.

Y por último, pero no menos importante, el jardín de la azotea, desde donde se puede disfrutar de una magnífica vista de Central Park y el poderoso horizonte de Uptown de Manhattan.



AMALIA GONZÁLEZ MANJAVACAS

EFE REPORTAJES