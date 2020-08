Daniel Castro Benítez: un timonel de perfil discreto

En esta época de confinamientos, solo algunos funcionarios del área cultural han podido brillar con luz propia porque la mayoría de sus proyectos han tenido que posponerse o han sido cubiertos con los odiosos tapabocas tan indispensables para el cuidado personal, pero que invisibilizan sus obras.



(Le puede interesar: Así es 'Devs', la miniserie que rompe esquemas en la ciencia ficción)

No le ha pasado a Daniel Castro Benítez, que ha mojado prensa en estos meses en varias oportunidades ya fuera por sus buenas exposiciones o por la apertura del Museo Nacional el 1.º de agosto, que, sin embargo, tuvo que volver a cerrar, pero que está listo para la reapertura, ahora sí –esperamos–, en forma definitiva. En esos pocos días en que estuvo abierto llegaron a tener hasta un centenar de personas recorriendo sus salas.

Y es que como bien decía Marta Traba: “Los museos están en el principio del placer. No solo por lo que puede verse en ellos, sino por lo que se respira y se descansa”.



(Lea también: Por tercera vez se roban cuadro que vale 18 millones de dólares)



Para Daniel Castro Benítez, los museos son instituciones que se deben a la sociedad. Por esa misión tan particular es que él ya lleva, con muy buenos resultados, más de tres décadas al frente de los tres más importantes de la ciudad.



Y aunque ni su nombre ni su figura sean muy mediáticos, para nadie es un secreto que es el artífice de esas buenas noticias que dan cuenta de muestras singulares en el Museo, las que ha coordinado, concebido, ideado con su grupo de colaboradores, por lo que están a la cabeza de la oferta cultural no solo para Bogotá, sino para todo el país y el mundo entero, a través de las redes. Algunas de esas muestras han sido:



‘197 años del Museo. La historia del Museo y el Museo en la historia’, que desde el 28 de julio se puede ver en YouTube Live.



‘¿Qué hizo de 1819 un año significativo?’, una serie de documentos que dan cuenta del hacer de distintos sectores como los artesanos, los indígenas y las mujeres, entre otros, y las voces de treinta personajes que hacen su relato sobre esa fecha importante de nuestra historia. También en la red.



‘El jaguar y la mariposa, Chibiriquete patrimonio natural y cultural de la humanidad’, exposición inaugurada de manera virtual y que mediante 360 imágenes, sonidos y videos muestra el único parque nacional natural declarado patrimonio mixto: material y cultural a la vez, que se puede ver hasta el 30 de agosto. Unida a esta exposición se llevo a cabo la Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado ‘Más allá de Chiribiquete.



Exploradores, saberes y transformaciones’, durante los días 29, 30 y 31 de julio, con conferencias de especialistas. El seminario se hizo de manera virtual y concitó a otros expertos y a legos que disfrutaron de este banquete.

(Lea también: Usme por fin tendrá su parque arqueológico)

¿Cómo lo hace?

Este bogotano posee un sello de identidad indeleble que ha utilizado durante su actividad pública y privada, por lo que todo lo que ha hecho, así no haya sido publicitado, ha quedado no solo en su memoria sino en la de todas las personas que lo han acompañado, que han sido muchas. Siempre ha actuado y trabajado en grupos con los que sigue teniendo contacto porque establece vínculos indisolubles.



Nacido en el tradicional barrio Santa Bárbara, en las entrañas del centro de la ciudad, en un hogar donde su padre fue contador y su madre, una mujer con intereses repartidos entre la música, la literatura y el periodismo, los que cultivaba y compartía con sus tres hijos y su hija, media vida la ha vivido en este sector de la capital que conoce muy bien.



Daniel durante muchos años decidió emular a su madre y, ya en su edad adulta, seguir el ejemplo de su padre en lo que tiene que ver con balances, índices y demás asuntos contables a los que pocas bolas les había parado y con los que ahora tiene que verse cara a cara día de por medio.



(Además: Steven Spielberg hacía cine para llamar la atención de su papá)



En sus años de colegio prefirió los libros y las materias de ciencias sociales a las matemáticas o a los deportes, que también se han vuelto en esta época importantes.

Sería leyendo en los recreos o en las horas libres como fue conformando un grupo de amigos con los que creó un periódico que bautizaron El Alacrán, para aguijonear a profesores, alumnos y personal administrativo de manera jocosa y haciendo gala de la más refinada ironía. Y, también, en esos años de juventud y gracias a su colegio, el San Viator, con su amigo Ospina crearon una agencia de publicidad que nombraron Caos (Castro y Ospina), que dio que hablar por sus osadas campañas.

Cantando y encantando

En su nuevo lugar de habitación, en el norte de Bogotá, en el barrio La Bella Suiza, hizo parte de un coro que tuvo gran importancia en su vida y en la de sus integrantes que eran los invitados de honor en las ocasiones especiales, y ahí le llegó la herencia de un amigo para dirigir una coral de jóvenes del Gimnasio Campestre y muchachas del Sagrado Corazón, por unos cuatro años, lo que le permitió ejercitar su voz casi a diario.

Esa experiencia me abrió un nuevo mundo, un escenario con grandes posibilidades. Entendí la importancia de los museos dinámicos. Que forman públicos activos FACEBOOK

TWITTER

A la hora de elegir carrera se fue por la música, pero por cosas del azar terminó estudiando Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, después de haber pasado por sus facultades de Diseño y de Comunicación Social. Su talento de pintor afloró y expuso sus obras de manera individual y colectiva. Entró a trabajar al Museo de Arte Moderno, a su departamento de Educación y ahí conoció a la pintora y maestra Beatriz González, que ejerció, y ejerce, influencia orientadora. Colgó los pinceles. La enseñanza se hizo obsesión. “Esa experiencia me abrió un nuevo mundo, un escenario con grandes posibilidades. Entendí la importancia de los museos dinámicos. Que forman públicos activos”.



Ayudarle a la gente a entender las muestras, despertar entusiasmo entre los jóvenes por el arte, la historia y encaminar a los niños, mediante juegos, a querer los museos se volvió su necesidad vital.



Entre tanto estudió una maestría de historia en la Universidad Nacional y trabajó en Colcultura, donde hizo parte del grupo coral –no podía ser de otra forma–, que se presentó con la Sinfónica y en algunas funciones de ópera. Esa experiencia terminaría por devolverlo al canto y decidió irse a Europa.

(Además: Día 144 de cuarentena: el Museo Nacional volvió a abrir sus puertas)

Viena, la meca

Con treinta años llegó a la capital austriaca a hacerse cantante lírico y aunque le sobraban condiciones, como se lo repitieron en más de una oportunidad, le dijeron, también, que ya era ‘viejo’ para hacer carrera en una profesión que se comienza en la más tierna infancia. Pero no se dejó derrotar. Se presentó a las audiciones para entrar al renombrado coro de Arnold Schönberg y fue aceptado.



Viajó por muchas ciudades, grabó varios discos y se hizo un lugar en ese competido mundo del canto, a pesar de su edad. Pasados cinco años decidió devolverse a su ciudad natal y seguir en el área de la educación museográfica, que tantas satisfacciones le daba.

Gestor y director

Retomó su trabajo de educación en el Museo Nacional, que tenía como directora a Elvira Cuervo de Jaramillo, y ahí estaba cuando la dirección de la Quinta de Bolívar quedó vacante y él se postuló. Ganó como siempre. Allí llegó y se estrenó como uno de los más innovadores y modernistas directores de uno de los sitios históricos emblemáticos de Bogotá. Luego pasó a dirigir la icónica Casa del Florero, colindante con la plaza de Bolívar, en donde también intervino para hacerla un sitio más amigable y que deje enseñanzas a las personas que llegan por azar o que se vuelven asiduos visitantes.



Hace cinco años, Daniel participó en el concurso meritocrático para la dirección del Museo Nacional, donde compitió con la experta en patrimonio María Fernanda Urdaneta y con la antropóloga Clara Isabel Botero, y por su experiencia y acciones de treinta años en el sector se hizo al cargo de director del Museo más antiguo de Colombia y uno de los más añejos de América Latina, fundado por Bolívar y Santander en 1823 y que abrió sus puertas el 4 de julio de 1824.

Para Daniel Castro Benítez, los museos son instituciones que se deben a la sociedad FACEBOOK

TWITTER

Daniel Castro Benítez es un rostro y una voz muy conocidos por quienes son habituales a las exposiciones del Museo Nacional. Acostumbra a dar charlas en el transcurso de las muestras temporales o permanentes y a caminar por sus salas y pasillos, cada vez que las labores de administración se lo permiten. En esas oportunidades ayuda con información o con orientación, pero lo más importante, hace sentir a los visitantes primíparos como si lo estuvieran haciendo en la casa de un familiar o de un amigo. Sus cualidades de anfitrión regio las pone en práctica con generosidad y abundancia.



Quienes asistieron a la celebración de los 194 años de existencia del Museo, el 24 de julio del 2017, preparando el bicentenario, se encontraron con este director que los atendió, los informó y después compartió con ellos un pedazo de una gran torta que alcanzó para las tres mil ochocientas personas que llegaron a agasajar a un Museo que duró itinerante por la ciudad 123 años hasta que en 1946 ocupó esta imponente y sólida edificación, construida por el arquitecto danés Thomas Reed. Desde 1946, el Museo Nacional habita en la calle 28 con carrera 7.ª.



(No deje de leer: Diego Torres regresa como el trovador de grandes temas con 'Amanece')



Daniel tiene ya casi lista, con un equipo de ciento y pico de funcionarios, la exposición ‘100 x 8’, en la que reúnen a ocho importantes artistas nacidos en 1920 y que estarían cumpliendo sus cien años en este inolvidable y extraño 2020.



Son ellos los pintores Alejandro Obregón, Enrique Grau, Cecilia Porras y Lucy Tejada; el escultor Édgar Negret, los fotógrafos Nereo López y Manuel H. Hernández, y el escritor, investigador, folclorista, comunicador y luchador social Manuel Zapata Olivella, con obras que fueron realizadas por estos inolvidables y bien homenajeados creadores entre los años 1944 y 1964. De esta muestra dio cuenta la reconocida cantante lírica Martha Senn, en su vibrante columna en este periódico, el 16 de agosto.



“El Museo Nacional en este momento debe auspiciar conversaciones con niños, niñas, jóvenes, adultos, familias enteras, con el fin de familiarizarlos con la riqueza patrimonial que se exhibe. Debe intentar mitigar esta situación de tensiones, de angustias, de tanta violencia, con mensajes que den cuenta de la creatividad de quienes nos han antecedido y de tantas y tantos jóvenes artistas. Y, como es su obligación, el Museo se ha puesto en armonía con la época. Ha adoptado un modelo híbrido: presencial y virtual”, explica con voz pausada Daniel Castro Benítez, cantante, pintor, historiador, maestro y, sobre todo, inmenso gestor cultural, referente respetado y apreciado en el minúsculo pero exigente escenario museográfico nacional.

MYRIAM BAUTISTA

Para EL TIEMPO