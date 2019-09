Heiner Goebbels inaugura muestra en la Universidad Nacional

Compositor, director teatral y artista plástico de origen alemán, Heiner Goebbels se ha convertido en los últimos años uno de los exponentes más importantes del arte experimental a nivel mundial.

Sus obras para orquesta, así como sus puestas e instalaciones se presentan actualmente en numerosos países.



La música ha sido su inquietud original, pero el alcance creativo de Goebbels va más allá de una disciplina. Trenzando formas y medios diversos, su trabajo es un continuo musical, hecho de luz y tiempo, sonido y movimiento.



No hay género que no haya hibridado, invertido o retorcido hasta extirparle la última gota de fecundidad recóndita.



Quizás por eso desde la música llega al teatro y a las artes visuales, esculpiendo en el espacio y el tiempo, componiendo mediante el entrecruzamiento de diferentes disciplinas, todo con el objetivo de trabajar sobre la percepción del espectador.

En sus facetas de artista plástico, músico y teórico del teatro estará en Bogotá este mes, con obras que se mantendrán en exposición hasta febrero de 2020.



La exposición se llama ‘It’s Beautiful Here!’ y se inaugura el 12 de septiembre. Tiene la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra y Santiago Gardeazábal. Es organizada por la Universidad de Nacional de Colombia, con el apoyo del Goethe-Institut y Nova Et Vetera.



Los trabajos de Goebbels se nutren de tradiciones tan diversas como la vanguardia política de Bertolt Brecht y Heiner Müller, y el formalismo experimental de John Cage.

Su música para ensambles y grandes orquestas ha sido incluida en el catálogo de la prestigiosa plataforma Ricordi Berlin, y sus obras recorren el mundo en los más destacados festivales.



Goebbels ejerció la docencia durante más de 20 años, presidió la Academia Teatral de Geissen durante una década, y digirió de 2012 a 2014 el Festival Internacional de Arte Ruhtriennale.



La muestra que se verá está integrada por una gran exposición que acoge sus videoinstalaciones sonoras Landscape Plays (2018) y Genko-An 111321 (Bogotá 2019); dos presentaciones de su composición orquestal Surrogate Cities; la instalación performativa Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra, creada especialmente por Goebbels para el mágico espacio del laboratorio hidráulico de la Universidad Nacional, y la conferencia inaugural Heiner Goebbelss Opening Lectur.



Hoy, a las 11 a. m. ofrecerá una clase maestra, un primer encuentro que está dirigido especialmente a estudiantes y músicos profesionales. Será en el auditorio Olav Roots, del Conservatorio de Música, con entrada libre.



Pese a la diversidad de géneros y formas, puede afirmarse que las obras de esta retrospectiva comprenden un objetivo común: operar en el espectador una apertura de la percepción.



Actividades de la exposición y obras para ver



‘Genko-AN 11132 (Bogotá, 2019)’. Instalación

Museo de Arte de la Universidad Nacional.



‘Landscape plays (2018)’, sonido y videoinstalación, colaboración con René Liebert. Museo de Arte.



‘Heiner Goebbel’s Opening Lecture’ (Conferencia inaugural), 12 de septiembre, 5 p. m., Auditorio del Museo de Arte de la U. Nacional.



Clase magistral con Jocelyn B. Smith. 16 de septiembre, 11 a. m., auditorio Olav Roots, Conservatorio de Música.



Surrogate cities (Ciudades subrogadas). Orquestas Sinfónica Nacional y Sinfónica del Conservatorio de Música. Solistas Jocelyn B. Smith y David Moss . 16 y 17 de septiembre, 7:30 p. m.