Diana Ángel, la Irina de 'Hay que matar a Treplev', dice que ese el personaje “que todas las actrices maduras queremos interpretar”.

La obra, que tiene el trasfondo de La gaviota, de Anton Chejov, es un montaje de la Compañía Colombiana de Teatro (Combo) y Salva al Gato Teatro. Hasta el 2 de julio se puede ver en la sede del Centro Teatro Libre.



Dirigida por Juan Bilis, cuenta la historia de Irina Arkadina, una actriz venida a menos pero con sueños de gloria y mucho orgullo, cuyo hijo Treplev prepara una obra de teatro con su novia, todavía no se sabe si para homenajear a su madre o para ir en contra de ella.

Para Ángel, además, “ha sido muy difícil entrar en la dirección de Bilis, pues es muy distinta a lo que yo he estado acostumbrada, ya que hago muchos personajes con un gran porcentaje de caracterización y a Juan no le gusta. Su dirección va más sobre la naturalidad, desde la propia voz, desde la ‘no actuación’. Ha sido complicado, pero interesante y diferente”.



A su personaje le ha visto “una fragilidad muy profunda, que esconde bajo esa coraza de actriz famosa. Ella me habla de lo difícil que es enfrentar la vejez, la decadencia del supuesto éxito profesional, del lugar que tiene la mujer en la sociedad como madre, como amante, como hermana. Su voz me ronda la cabeza cada noche desde que leí por primera vez la adaptación de Bilis. No me deja dormir”.

Reconocida por sus personajes en series y telenovelas como 'Francisco el matemático'; 'La hija del mariachi', 'Metástasis', 'Todos quieren con Marilyn' y 'Siempre bruja', permanentemente está haciendo teatro.



Y a los 38 años, quiere seguir interpretando “todos los personajes que me sean posibles. No tengo un anhelo particular, porque cada uno es diferente, cada universo trae su complejidad y en eso radica el privilegio de ser actriz, en donar mi cuerpo, en adaptarlo, ponerlo al servicio de todas las caracterizaciones que lleguen”.

¿Dónde y cuándo?

Teatro Libre del Centro, calle 12B n.° 2-44, Bogotá. Hasta el 2 de julio. Viernes y sábado 8 p. m. Domingo, 3 p. m. Boletas en atrapalo.com y la taquilla del teatro.