Hay Festival de Arequipa: el espacio para nuevas novelas y nuevos autores

Ya viene el Hay Festival de Cartagena; pero antes de que empiece la fiesta vale la pena hablar de lo que dejó el Hay Festival de Arequipa, otro encuentro que vale la pena vivir y sentir, no solo por las conferencias y los invitados, sino por la ciudad, por sus palacios coloniales y por el impresionante Convento de Santa Catalina.



El claustro ocupa toda una manzana y es un auténtico espectáculo. En el patio central se llevó a cabo el coctel de inauguración y, en uno de los tantos corrillos, el mexicano Guillermo Arriaga contó una historia alucinante: cómo mató a un jabalí.



Arriaga es fanático de la cacería y, en un encuentro de escritores en Argentina, decidió ir en busca de un nuevo trofeo, “lo perseguí a trote con los perros y cuando estaba acorralado, me le tiré encima. El jabalí tiene unos colmillos gigantes y te puede matar; me lancé al barro con él y le clavé el cuchillo en el corazón. Me levanté lleno de sangre. Yo hice el asado para todos”.

Además de Arriaga había invitados como Gustavo Rodríguez y Eduardo Sacheri, también ganadores del premio Alfaguara; la colombiana Andrea Echeverri, que, entre otras cosas, hizo un concierto-performance impresionante; la chilena Lina Meruane habló del viaje en busca de sus orígenes que se convirtió en el libro Palestina en pedazos. Y –entre tantas conferencias– siempre hay tiempo para conocer la obra de autores que todavía no son absolutamente masivos en Colombia y que vale la pena conocer; en este caso, el peruano Rafael Dumett y el español Sergio del Molino.



Andrea Echeverri durante su presentación en el Hay Festival de Arequipa. Foto: Fernando Gómez Echeverri

Dumett presentó El camarada Jorge y el dragón, una novela sobre un personaje real poco recordado en el Perú, desconocido para América Latina y tan asombroso que el propio Mario Vargas Llosa también había tratado de escribirlo. Eudolcio Ravines fundó el Partido Comunista peruano; en su momento fue recibido en la Unión Soviética por Lenin y por Stalin. Y luego –en una voltereta ideológica– se pasó a la otra orilla. Fue agente de la CIA, escritor y una presencia omnipresente en Perú durante décadas, murió (o fue asesinado) en México, donde vivió sus últimos años en el exilio. Dumett se enamoró del personaje y decidió investigarlo a fondo; habló con su hijo y su esposa, viajó a su provincia natal, Cajamarca, y ha seguido sus pasos sin cesar.



La novela –la primera de una trilogía– narra sus primeros años de vida en una provincia llena de gamonales, generales y pobreza. En Colombia Dumett ya ha hizo un sonoro debut con El espía del inca, una novela digna de John Le Carré, en el imperio andino.



Por su lado, Sergio del Molino, otro de los invitados, tiene un libro en Colombia que vale la pena leer: La piel, un texto autobiográfico donde narra su batalla contra la psoriasis y, de paso, habla de otros portadores históricos de enfermedades de la piel, entre ellos, Stalin, Nabokov, Cindy Lauper (de la que escribe unas páginas memorables) y Pablo Escobar, que, en las páginas del libro vive una extraña aventura con el paramilitar Fidel Castaño en las aguas de un jacuzzi.

