“Hamlet no tiene el alma del vengador que muchos quisieran ver, aquel que idea un cuidadoso plan para asesinar a todos aquellos que tuvieron que ver con la muerte de su padre. Hamlet duda, teme poner en riesgo su alma, teme dañar a su madre, teme haber sido tentado por una figura salida del infierno, teme incluso estar loco y no ver con claridad. Hamlet duda. Y esa duda hace que actúe torpemente sin un plan bien definido, sin la inteligencia del que planea sus movimientos”.



Diego Barragán, a cargo de la versión de Hamlet que se ve en el Teatro Libre del Centro y que además protagoniza, conoce mucho y muy bien al personaje. Su primera vez con el príncipe de Dinamarca y su historia fue en el colegio, siendo un adolescente. “Tengo que confesar que me sentí fascinado. A pesar de que no podía entender muchos conceptos e ideas de la obra, recuerdo haber quedado muy emocionado, sorprendido y enamorado”.



Como a Barragán, Hamlet encanta y seduce a directores teatrales, actores, actrices, músicos, cineastas y a muchas personas en el mundo que han sucumbido a su historia, a sus dudas. De la mano de Shakespeare llegó esta tragedia, que, según algunos historiadores, el dramaturgo terminó de escribir entre 1599 y 1601.

La obra transcurre en Dinamarca, donde es asesinado el rey Hamlet por su hermano Claudio. Poco después, y en una noche, el fantasma del rey se le aparece a Hamlet, su hijo, le dice quién lo mató y le pide venganza.



“'Hamlet' es una obra que va a las circunstancias más extremas y toca problemas políticos, filosóficos y metafísicos. Y sus monólogos son las piezas literarias más importantes que se han escrito, que es uno de sus atractivos más especiales", dice Ricardo Camacho, director del Teatro Libre y de la versión que se presenta en su sala.

Y Sandro Romero Rey, director teatral, afirma que es “un drama de terror, un melodrama de desastres, un tratado de filosofía, un divertimento de cómicos borrachos, una ceremonia alrededor de una calavera, una metáfora de la condición humana. Y podríamos seguir sin dar en el blanco. Algunos dicen que es una obra imposible de montar. Casi nadie lo consigue, pero todo aquel que ha tomado el mundo del teatro como una opción de vida o muerte se arriesga con 'Hamlet', porque en esos grandes desafíos se encuentra el secreto de la pasión por las tablas. Es decir, por el misterio de la vida”.

El intérprete principal en la época isabelina pudo ser Richard Burbage, el más importante actor de la época del dramaturgo. Y los personajes principales de la obra son Gertrudis, reina y madre de Hamlet; Claudio, coronado rey tras asesinar al padre de su sobrino; Polonio, chambelán del reino; Laertes, hijo de Polonio; Ofelia, joven que tuvo una relación amorosa con Hamlet; Horacio, amigo y compañero de estudios del príncipe, que es la voz racional de la obra, y Rosencrantz y Guildenstern, antiguos amigos de Hamlet que ahora lo espían para informarle a Claudio de sus movimientos, entre otros.

Esta, la obra más larga de Shakespeare, ha sido traducida a muchos idiomas, incluso a la lengua de los Klingon del universo 'Star Trek' y entre sus más reconocidos intérpretes figuran Richard Burton y Peter O’Toole, que la hicieron en Nueva York y Londres, respectivamente.



También ha sido interpretado por mujeres. Aunque hay pocos registros, se habla de la británica Sarah Siddons, entre 1775 y 1805. Más recientemente, la actriz alemana Angela Winkler, que lo representó en el Festival de Edimburgo (Escocia), en el 2000, con una gran crítica en 'The Guardian', y la versión protagonizada por la mexicana Irene Azuela el año pasado en ese país.



Se han hecho innumerables versiones en el teatro, pero a Fabio Rubiano, dramaturgo y director del Teatro Petra, la que más le ha gustado es la del Teatro de los Andes, de Bolivia, “que es como creo que se deben representar las obras de Shakespeare: utilizando todas las propuestas de la dramaturgia para juntarlas en un pensamiento propio. Uno ve una pieza boliviana sin dejar de ver Hamlet, están ahí todos los referentes particulares de un territorio, pero no deja de ver a Shakespeare. Eso sí, que se siga presentando aquí y en todo el mundo con todas las versiones particulares, personales y específicas que cada director y actor le quieran imponer”.



Barragán dice que cuando conoció el texto de Shakespeare, “pude ver la película que hizo Mel Gibson y me encantaron en ese momento la vitalidad y el ritmo que le imprimió a su interpretación. Hoy, aunque no es mi 'Hamlet' favorito, lo recuerdo con mucho cariño, pues me hizo desear ser un personaje que podía moverse con esa fuerza, con esa agilidad, y vivir tantas cosas: se encuentra con un fantasma, se hace el loco, sufre por la muerte de su padre, parece divertirse en algunos momentos, reflexiona sobre la vida y la muerte, pelea con su madre, asesina a otros personajes, participa en un torneo de espadas… Hace de todo en una sola obra. En ese momento de mi vida en que deseaba ser actor, soñaba con ser Hamlet y poner al público a sentir y a pensar con mi actuación. Hoy recuerdo con cariño ese sueño porque se hizo realidad y ahora tengo la oportunidad de ser ese gran personaje también”.



Y Romero afirma: “Desde el enigmático 'Ur-Hamlet' del siglo XV (del que se presume llegó la idea de la obra) hasta la novela 'Hamnet' de Maggie O’Farrell; desde el 'Hamlet' perfecto de Peter Brook hasta el 'Hamlet' del Teatro Libre de Bogotá, todos a una, tenemos una deuda de gratitud con un texto que justifica con creces los desastres de la existencia”.



En Colombia se han hecho varias versiones, entre ellas el 'Hamlet' que inauguró el Festival Iberoamericano de Teatro en el 2006, protagonizado por Róbinson Díaz, y 'Hamlet en los tiempos del ruido', del grupo antioqueño Hora 25, con adaptación de Farley Velásquez.



En todos está el peso que lleva el príncipe sobre sus hombros. “Recibe una tarea muy difícil. Podría decirse contradictoria: vengar la muerte de su padre sin poner en riesgo su alma y sin hacerle daño a su madre (que se casó con el asesino de su padre). Desde ahí todo empieza mal. Sobre todo si se piensa que esta petición la hace el fantasma del padre muerto...”, dice Barragán.

Su frase “Ser o no ser”, que atraviesa la obra, muestra lo que es este príncipe de Dinamarca, “que se sale de las páginas del libro y se hace carne porque no se comporta como todos los héroes que muchos están acostumbrados a ver. No sabemos si es cobardía, si es locura o desidia, simplemente emprende acciones que luego abandona. Hamlet es hijo de reyes, pero su comportamiento no es el esperado de este tipo de personajes. Es un ser humano que siente miedo y no puede tomar una decisión definitiva. Por eso tiene el tamaño que tiene dentro de la historia. Y así tan humano como Shakespeare lo presenta parece ser uno de nosotros, que también dudamos y en nuestra inacción y muestra duda arrastramos a otros al abismo, al final o a la destrucción”, comenta Barragán.



Este 'Hamlet' del Libre tiene música en el escenario, música de piano, “para que acompañe al príncipe en su camino”, dice Barragán.

¿Dónde y cuándo?

Hamlet. Viernes y sábados, 7:30 p. m. Domingos, 3 p. m. Teatro Libre del Centro. Calle 12B n.° 2-44. Boletas: atrapalo.com y taquilla del teatro.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA

EL TIEMPO

