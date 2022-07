La dramaturga Patricia Ariza será la nueva Ministra de Cultura, según lo anunció este lunes en sus redes el presidente electo, Gustavo Petro.



"Patricia Ariza, santandereana de Vélez, poeta y artista, será la nueva Ministra de Cultura. Un estallido de cultura en toda Colombia para la Paz y la convivencia. Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad diversa", dijo el presidente electo en su cuenta de Twitter.



Patricia Ariza, santanderena de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura.



Un estallido de cultura en toda Colombia para la Paz y la convivencia.



Una cultura para la identidad para dinamizar la colombianidad diversa.https://t.co/WLwTVQZJal — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 4, 2022

Uno de los rasgos más característicos de Ariza, cofundadora del Teatro La Candelaria y actual directora de la Corporación Colombiana de Teatro y creadora del Festival Mujeres en Escena por la Paz, es la persistencia. Los proyectos que se propone los saca adelante a toda costa.



Insistir, persistir y, sobre todo, existir, se lo aprendió a Santiago García en el Teatro La Candelaria, esa escuela que es un emblema de la dramaturgia colombiana, que sigue viva, fuerte, contando y haciendo, como se lo contó Ariza hace poco a EL TIEMPO.



Ariza nació en Vélez, Santander, el 27 de enero de 1946. Estudió Bellas Artes en la Universidad Nacional. Pero no fue en Bogotá donde conoció el teatro. Estaba vinculada al nadaísmo, y en un encuentro en Cali vio la obra 'La orgía', del maestro Enrique Buenaventura, otro referente del teatro colombiano.



“Quedé conmovida y luego, en la Nacional, con Santiago, ya quedé enganchada para siempre. Yo había visto cosas en el colegio, de niña, pero Santiago me sedujo para el teatro y para la vida”, sigue.



Con García estuvo varios años como pareja y con sus manos ayudó a construir la sede de La Candelaria (que inicialmente se llamó la Casa de la Cultura) en el barrio bogotano del mismo nombre.



“Eso era un potrero y los del grupo, con los trabajadores, echamos pica y aplanamos el terreno. Entonces, llegó alguien a decir que ahí había una guaca y empezamos a cavar. Un señor trajo un detector de metales y confirmó que había algo, aunque Santiago no creía, decía que era pura paja. Al fin apareció la tal guaca: unas latas oxidadas. No se me olvidan las palabras de Santiago: ‘El tesoro son ustedes’”.



Allí, hace un poco más de medio siglo, empezó el Teatro La Candelaria. “Es un barrio en el que además tenemos sentido de pertenencia y gracias al grupo hay un referente cultural, artístico, no es una profesión sino un modo de vida, de renovarnos gracias a nuestros descubrimientos”.



Ariza fue creciendo, trabajando, aprendiendo. “La primera obra que dirigí fue 'El viento y la ceniza”, dice. Ha estado como actriz, directora o creadora de 'Mujeres en trance de viaje', 'La Kukhualina', 'María Magdalena', 'Del cielo a la tierra', 'Antígona', 'Memoria' y 'Camilo', entre otros.



Y hace 30 años decidió crear el Festival Mujeres en Escena por la Paz, para que visibilizara el trabajo de las mujeres en el teatro, “escondido por siglos”, dice. “La primera vez que lo hicimos, solo tuvimos seis obras. Muchos se burlaron y nos hicieron hasta caricaturas. Pero para la convocatoria de este año se inscribieron 300 grupos”.

