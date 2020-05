Gobierno reglamenta incentivo para la cultura

Con el fin de apoyar proyectos de economía naranja en el país, el Ministerio de Cultura impulsará, mediante el decreto 697 del 2020, un paquete de 300.000 millones de pesos para beneficios para la cultura, de los cuales 250.000 millones serán para programas culturales y creativos, y 50.000 millones para las ADN (Áreas de Desarrollo Naranja). Estos dineros serán de apalancamiento de iniciativas, que se harán por convocatoria.

Se busca, además, realizar proyectos público-privados, en los cuales las empresas patrocinen las iniciativas de los gestores culturales en distintas áreas, recibiendo beneficios de deducción del 165 por ciento en el impuesto de renta por lo “invertido o donado, por el periodo gravable en que se realice la inversión”, según informa el Ministerio de Cultura.



Felipe Buitrago, viceministro para la Economía Naranja, manifestó que “este incentivo fiscal favorece tanto la inversión como las donaciones en proyectos culturales y creativos, de modo que busca atraer nuevos recursos al sector cultural, complementando las fuentes de inversión pública”.



Agrega que “los mismos artistas, creadores y gestores pueden buscar los inversionistas e incluso ser beneficiarios directos, si son declarantes de renta y Mipymes”.



Y aunque sabe que no solo el país, sino el resto del mundo, “está en un momento muy difícil, hay empresas que no solo han permanecido estables, sino que incluso han aumentado sus ventas y diversificado sus ingresos, en la medida que se han adaptado al entorno digital y a los nuevos patrones de consumo. Esas empresas, al igual que todos los colombianos, pueden coincidir en que la cultura es el soporte emocional en estos momentos de crisis y apoyarla implica recursos que todos debemos aportar, como un ejercicio de corresponsabilidad”.



¿Quiénes se beneficiarían?

Este modelo está dividido en varios apartados, como artes y patrimonio, industrias culturales e industrias creativas, nuevos medios y software de contenidos.



En la primera se incluyen artes y patrimonio, artes visuales (pintura, escultura, fotografía, video arte y performance), artes escénicas (conciertos, ópera, circo, orquestas, danza y teatro), turismo y patrimonio cultural (museos, cocinas tradicionales, artesanías, parques naturales, bibliotecas, archivos, festivales y carnavales), educación (formación en oficios de las artes y el patrimonio, en prácticas artísticas y en gestión y emprendimiento cultural), gastronomía (cocinas tradicionales y bebidas alcohólicas tradicionales) y artesanías (indígena, tradicional popular y contemporánea).



Industrias culturales se divide en editorial (librerías, libros, periódicos, revistas y literatura), fonográfica (música grabada) y audiovisual (cine, televisión, video y radio).

Mientras en industrias creativas, nuevos medios y software de contenidos van medios digitales (videojuegos, contenidos interactivos audiovisuales, plataformas digitales, creación de software, creación de apps (código y programación) y animación y agencias de noticias, así como otros servicios de información), diseño (interiores, artes gráficas e ilustración, joyería, juguetes, industrial (productos), arquitectura, moda y mobiliario) y publicidad (servicios de asesoría; servicios creativos, producción de material publicitario, utilización de medios de difusión, creación y realización de campañas de publicidad; campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios).



Igualmente, incluye planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporadas a listas representativas de patrimonio cultural inmaterial e infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas.



Ahora bien, quienes apoyen las iniciativas que salgan de la convocatoria podrán ser de corto plazo (menos de un año) y hasta un tiempo de uno a tres años para su total desarrollo. Cada año se evaluará el proceso teniendo en cuenta las reglas de la convocatoria y los lineamientos culturales.



Hay que tener en cuenta que si un proyecto es aprobado y sus creadores no declaran renta, se promoverá para tener un patrocinador que lo ayude a salir a la luz. De hecho, la convocatoria analizará proyectos pequeños, medianos y macro.



En este decreto, el viceministerio de Economía Naranja venía trabajando desde hace varios meses y se incluyó a los llamados distritos ADN porque varios de ellos ya estaban en funcionamiento, como el de la Licorera de Cali y el del Barrio Abajo, de Barranquilla. En los próximos días se darán a conocer los lineamientos de la convocatoria de 2020.