A los grandes retos en justicia social, ambiental, reforma agraria y la lucha contra la corrupción, el nuevo gobierno deberá sumar una posición frente a la recuperación del galeón San José. Ernesto Ottone subdirector de cultura de la Unesco, asegura estar a disposición de Colombia para que el país ratifique la Convención sobre la protección del patrimonio subacuático.

Este instrumento normativo que Colombia no ha ratificado tiene como fin recuperar y preservar la riqueza de los sitios arqueológicos submarinos. Ottone recalca que la Unesco se opone al trabajo de las empresas especializadas en la extracción de los pecios y reitera que la Convención no afecta las legislaciones nacionales y no define la propiedad en caso de litigio. Por el contrario, podría mediar y tender puentes en caso de divergencias entre los países competentes.

El 4 de diciembre de 2015, en una rueda de prensa el entonces presidente Juan Manuel Santos dio a conocer el hallazgo del galeón San José, un buque español hundido en aguas colombianas en 1708. Carlos León Amores, doctor en arqueología y experto en buceo, aseguró al diario El País de España que el San José, en el marco de una importante feria comercial, cargó en Portobelo las mercancías, lingotes de oro y piedras preciosas, que debía llevar a España.

En el contexto de la guerra de sucesión española (1701-1714), el galeón fue atacado por una nave inglesa, deseosa de robar la carga y apresar como rehenes a más de 500 pasajeros. La riqueza que España esperaba recuperar se perdió con el hundimiento del San José durante la batalla de Barú.



La administración Santos realizó no pocos pasos para recuperar el galeón. Como lo aseguró en la revista Cambio, la ministra de Cultura de entonces, Mariana Garcés, creó un marco regulador de patrimonio y una alianza público privada (APP) para rescatar el pecio, analizarlo y crear un museo en Cartagena.

(No deje de leer: Chiribiquete y otros hallazgos de un 'Indiana Jones' colombiano).

El gobierno Duque reversó dicho proceso y blindó jurídicamente la ley de patrimonio sumergido al caracterizarlo como indivisible. Esta última acción con el fin de evitar que empresas, conocidas como cazadores de tesoros, obtuvieran el pago con parte del hallazgo.



En varias oportunidades España, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, ha manifestado su interés en la recuperación de uno de sus buques más importantes en la guerra de Sucesión. En contraposición, Colombia, tanto con el gobierno Santos como con el gobierno Duque, ha considerado que el galeón, por encontrarse en aguas colombianas, le pertenece.

Ventajas de la ratificación

Nunca se va

a favorecer, desde la Convención y desde su comité científico, comercialización alguna del patrimonio sumergido, pertenezca a quien le pertenezca FACEBOOK

TWITTER

Más allá de las conversaciones sostenidas desde el 2015 con el Gobierno colombiano sobre el galeón San José, Colombia es uno de los seis países de América Latina que no ha ratificado la Convención del 2001 sobre la protección del patrimonio subacuático.



Como lo asegura Ernesto Ottone, subdirector cultural de la Unesco: “Ese instrumento normativo que cuenta con 92 países (21 de América Latina) nació después de mucho esfuerzo y trabajo científico para valorizar el patrimonio sumergido y estudiar situaciones tan complejas como el origen, el lugar donde se encuentra y el financiamiento para su recuperación. Su objetivo es valorizar y recuperar la riqueza de los sitios arqueológicos subacuáticos”.

Es importante recalcar que la firma de la Convención no entra en el tema de la propiedad de los hallazgos: “La Unesco no se inmiscuye en este aspecto. De lo que se habla es del patrimonio en beneficio de la humanidad. Son avances científicos con respecto a la historia y nosotros lo que hacemos, cuando hay situaciones de divergencia entre distintos países, mediamos. Es decir, buscamos los puntos de acuerdo para garantizar un acceso universal”.



Advierte también que quienes no han adherido es por dificultades en la legislación, falta de conocimiento o falta de voluntad política. En el caso de América Latina, parte de los grandes países lo han ratificado. En varios casos lo que se ha necesitado es actualizar las legislaciones internas para ratificar la Convención.

(Siga leyendo: Galeón San José: habrá nueva licitación para su rescate).

Facebook Twitter Linkedin

En esta foto se pueden apreciar los objetos del galeón San José. Foto: Presidencia

Otro punto muy importante es el relacionado con la designación institucional que cada país le ha dado a la regulación de estos temas. En unos países el tema subacuático y oceanográfico está en manos de las Fuerzas Armadas y en otros, en el Ministerio de Cultura. En el primer caso se involucran intereses alternos como la defensa del territorio y los tratados de aguas internacionales.



Frente a las dudas de Colombia en el campo jurídico, Ottone reitera que no hay ninguna consecuencia al firmar la Convención: “No hay ninguna consecuencia que vaya a poder afectar las legislaciones nacionales. El subacuático no difiere mucho del patrimonio mundial con respecto a su implicancia. Incluso, desde que llegó la directora Azoulay, ha habido la mayor ratificación histórica en la Unesco”.

Los deberes de los países que lo han ratificado son la planificación y protección de los sitios inscritos y realizar un trabajo conjunto con el comité científico que incluye a biólogos, arqueólogos submarinos para salvaguardar la riqueza del sitio arqueológico. El Estado se compromete también a no modificar el pecio, y si lo hace deberá consultar a la Unesco para no poner en peligro el patrimonio arqueológico.



La suscripción de la Convención ofrece también la experiencia de más de 40 universidades, tres cátedras, dos centros de investigación y más de 17 organizaciones no gubernamentales, que se dedican a investigar estos temas en el mundo.



Al adherir, el país está asociado a estos organismos y cuenta con su total apoyo. El tiempo de la ratificación depende del trabajo interno a nivel nacional. Algunos países se han demorado seis meses y otros, cuatro años. Como afirma el subdirector cultural: “Depende de la voluntad política y de la rapidez que tenga el proceso legislativo”.

(Le recomendamos: Aquarela: así va el proceso que tiene en jaque a Cartagena como patrimonio).

La principal recomendación de la Convención del 2001 es la de mantener el patrimonio en su estado natural. Es el caso de las excavaciones submarinas más importantes en el Mediterráneo o en el Pacífico que han buscado no afectar el hábitat donde se encuentran. En algunos casos, como en el sur de Italia, se han convertido en museos acuáticos.



Ottone no duda en recalcar que el objetivo al extraer o estudiar los pecios es ante todo dar a conocer información científica sobre la procedencia y sobre el valor no comercial sino patrimonial del objeto.



“Nunca se va a favorecer desde la Convención y desde su comité científico comercialización alguna del patrimonio sumergido, pertenezca a quien le pertenezca. Ese es el principio básico”.



El galeón San José, que está en aguas colombianas, no es una excepción, pues existen experiencias similares con países como Panamá, Perú y Haití. El principal problema, sin duda, es financiero.



El subdirector cultural advierte que la Unesco se opone a las empresas que se dedican al trabajo de extracción. La razón es que las empresas generalmente cobran a través de una parte del patrimonio, lo cual contradice plenamente el instrumento que protege la riqueza de los sitios arqueológicos subacuáticos.

Facebook Twitter Linkedin

Esta imagen muestra lo que sería parte de la goleta republicana del galeón San José. Foto: Presidencia

Nos damos cuenta de que hay un interés muy grande en la región en un tema que antiguamente no se discutía y que, por lo tanto, estaba en tierra de nadie. FACEBOOK

TWITTER

Desde hace varios años la Unesco ha escuchado la idea de crear un museo para exhibir el galeón San José: “El tema del museo lo venimos escuchando de los dos últimos gobiernos y efectivamente es la opción óptima para poner al servicio de las comunidades y la transmisión de conocimiento a las futuras generaciones. Tengo entendido que todas las partes involucradas ven con buenos ojos esta iniciativa”.



Otro punto subrayado por Ottone se relaciona con el valor del navío naufragado. Si bien se han tenido algunas imágenes, no se sabe aún qué tipos de piezas se encuentran allí. Muchas pueden ser seriadas, puede que haya repetición de esos bienes. Para ello es necesario hacer una indagación más acuciosa del valor patrimonial y no del valor económico. La Convención protege el valor patrimonial de los descubrimientos.

Es allí donde el fundamento de la Convención puede ser muy útil, pues no todos los países de la región cuentan con una formación adecuada en el tema de arqueología submarina. La Unesco puede facilitar el aprendizaje: “Justamente regresó de Guatemala un equipo de expertos que asesoró al Gobierno en el tema de patrimonio subacuático. Nos damos cuenta de que hay un interés muy grande en la región en un tema que antiguamente no se discutía y que, por lo tanto, estaba en tierra de nadie. Hoy en día contamos con este instrumento normativo que permite delimitar y orientar el proceso”.

(No deje de leer: La historia del pasaje Michonik: el primer conjunto residencial de Bogotá).

Apoyo del sector privado



En lo que respecta al manejo económico, se cuenta hoy con bancos especializados que reúnen a varios países con el fin de financiar un proyecto científico del patrimonio sumergido.



“Este caso demuestra que los países que más han desarrollado el instrumento normativo no anteponen la propiedad del país sobre los sitios arqueológicos subacuáticos sino el avance científico al servicio de la humanidad. El caso más emblemático está en el Mediterráneo, donde países como Marruecos, Túnez, Francia y España están trabajando conjuntamente. Puede ser caro, pero cuando se dividen los costos de arriendo de los instrumentos específicos como los submarinos científicos, se hace más llevadero a que un solo Estado lo haga”.



Como no se contempla el aspecto comercializable sino la importancia del conocimiento científico a servicio de la humanidad, la Unesco ofrece los mecanismos y la ayuda para sistematizar, inventariar y exhibir el descubrimiento.

En el caso del San José hay una complicación mayor porque está sumergido a 1.000 metros de profundidad. En ese sentido se necesita tecnología de punta que no necesariamente se tiene en la región. Esto hace que sea necesario preguntarse sobre quién lo puede financiar y, sobre todo, con qué objetivos y propósitos.



Es de esperar que el presidente Petro siga la idea de la conciencia planetaria del filósofo Edgar Morin. Desde su pensamiento, el galeón debe considerarse como un bien de nuestra ‘Tierra-Patria’ y su recuperación a través de un trabajo conjunto entre países que tengan la experticia y el interés constituirá un aporte a la historia de la humanidad.

MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ E. - PARA EL TIEMPO

PH. D. EN CIENCIA POLÍTICA

UNIVERSIDAD DE LA SOBORNA