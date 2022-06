En un comunicado a la opinión pública, la exministra de Cultura Mariana Garcés y el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) Ernesto Montenegro, dieron a conocer su opinión sobre los recientes pronunciamientos del gobierno del presidente Iván Duque sobre el galeón San José.

El hallazgo arqueológico de este barco de bandera española se dio a conocer en diciembre de 2015. En ese momento, la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants (MAC) hizo los estudios, con el apoyo de la Armada.



El San José fue hundido el 8 de junio de 1708 muy cerca de Cartagena, en el mar Caribe colombiano, por piratas ingleses.



En el 2018, el gobierno Santos le entregó al presidente Iván Duque toda la documentación sobre el galeón San José, incluidas las coordenadas del lugar donde está el barco. Esta documentación, además, reposa en el Icanh y en la Armada.

El pasado 6 de junio, el gobierno del presidente Iván Duque presentó nuevos videos de una nueva visita al galeón en el fondo del mar Caribe (la primera fue en el 2015), con detalles de los objetos que están en el lecho marino.



En ellos se habla de dos barcos hundidos cerca del San José, un galeón y una goleta de las épocas colonial y republicana, respectivamente, de las que no se conocen aún datos de bandera ni de la carga que llevaban.



Montenegro y Garcés afirman en su documento que estos datos están en el informe inicial.



“A los elementos que constituyen el pecio galeón San José, debe sumarse la completa información de sonar sobre un área de más de 100 km2, que fue igualmente entregada y que contiene información sobre otras anomalías correspondientes a pecios. En los estudios que se realizaron en su momento ya se habían evidenciado dos pecios más con sus respectivas coordenadas”, dice el documento.



Consultado Ernesto Montenegro sobre por qué no se había informado a la opinión pública de este hecho, dijo que “en ese momento, en el 2015, se hizo una prospección en 100 kilómetros cuadrados, y se encontraron un número importante de anomalías”.



Estas últimas son ‘accidentes’ que se encuentran en líneas más altas o bajas de la profundidad del mar en el sector que se estudia.



"Algunas de ellas podían corresponder con naufragios.. Descartamos muchas, pero al revisar dos de ellas encontramos barcos hundidos que, al analizarlos, no eran el galeón. De todos modos se hizo el registro correspondiente y continuamos en la búsqueda de nuestro objetivo".

Esta imagen reciente muestra lo que sería la goleta republicana.. Foto: Presidencia



Para Garcés y Montenegro, “en cualquier caso, la presentación de los nuevos hallazgos y de los nuevos datos que fueron ofrecidos de manera solemne, no contiene ninguno de ellos”.



Sin embargo, el material entregado el pasado lunes muestra parte de la que sería la goleta republicana, de la que habla el gobierno del presidente Iván Duque.



Agregan que “aunque hay que saludar las capacidades operativas de la Armada, las imágenes obtenidas no son comparables con la planimetría final que resultó de la operación de 2015, en donde pueden ser ubicados varios miles de objetos individuales, con un gran nivel de precisión. A la vajilla ya reportada se suman decenas de ánforas, cañones, balas, empuñaduras de espadas, objetos votivos tanto del capitán como del contramaestre, objetos de cocina, del grupo de artillería, objetos personales de la tripulación y una muy clara descripción de la estructura naval”.



"Estas imágenes se hicieron a 60 centímetros, tomando 6.000 fotos para integrar el plano del San José, como si fuera un hallazgo en tierra”, dice Montenegro.



"Esa planimetría permite una ubicación de cada objeto en el lecho, además de la magnetometría que indica dónde hay acumulación de materiales orgánicos, así como metales. De ese modo se hizo la maqueta, en la que hay registro completo”, agrega.



Sobre la nueva visita al galeón, el vicealmirante José Joaquín Amézquita, director general Marítimo de la Armada, dijo: "Lo primero que se hizo fue una exploración desde la superficie, con equipos sonares, para investigar el lecho marino. Acumulamos datos para llegar de manera precisa con el vehículo robótico que había que sumergir a profundidades importantes y controlado desde la superficie con gran pericia para no ser invasivo. No tocamos ninguna pieza".

Para los exfuncionarios, “la Armada Nacional siempre ha hecho parte del proyecto del Galeón San José y ha desempeñado con grandes cualidades las tareas que les han sido encomendadas”.



De hecho, agrega Montenegro, esta nueva visita al galeón muestra que está bien y que ese es un gran anuncio.