En un comunicado a la opinión pública, la exministra de Cultura Mariana Garcés y el exdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) Luis Ernesto Montenegro, que fueron funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, dieron a conocer su opinión sobre los recientes pronunciamientos del gobierno del presidente Iván Duque sobre el galeón San José.



El hallazgo arqueológico de este barco de bandera española se dio a conocer en diciembre de 2015. En ese momento, la empresa Maritime Archaeology Consultants (MAC) hizo los estudios y presentó las imánges del hallazgo.



El San José fue hundido el 8 de junio de 1708 muy cerca de Cartagena, en el mar Caribe colombiano.



En el 2018, el gobierno Santos le entregó al presidente Iván Duque toda la documentación sobre el galeón San José, incluidas las coordenadas del lugar donde está el barco. Esta documentación, además, reposa en el Icanh y en la Armada.



El pasado 6 de junio, el gobierno del presidente Iván Duque presentó nuevos videos, en lo que se califica como la segunda visita al galeón en el fondo del mar Caribe (la primera fue en el 2015), con detalles de los objetos que están en el lecho marino.



En ellos se habla de dos barcos hundidos cerca del San José, un galeón y una goleta de las épocas colonial y republicana, respectivamente, de las que no se conocen aún datos de bandera y qué carga llevaban.



“A los elementos que constituyen el pecio galeón San José, debe sumarse la completa información de sonar sobre un área de más de 100 km2, que fue igualmente entregada y que contiene información sobre otras anomalías correspondientes a pecios. En los estudios que se realizaron en su momento ya se habían evidenciado dos pecios más con sus respectivas coordenadas”, dice el documento.

(Tal vez quiera leer: Muere la mamá de Mauro Castillo, cantante de 'No se habla de Bruno')



Para Garcés y Montenegro, “en cualquier caso, la presentación de los nuevos hallazgos y de los nuevos datos que fue ofrecida, de manera solemne, no contiene ninguno de ellos. El sitio visitado es el mismo que fue reportado desde 2015”.



Agregan que “aunque hay que saludar las capacidades operativas de la Armada, las imágenes obtenidas no son comparables con la planimetría final que resultó de la operación de 2016, en donde pueden ser ubicados varios miles de objetos individuales, con un gran nivel de precisión. A la vajilla ya reportada se suman decenas de ánforas, cañones, balas, empuñaduras de espadas, objetos votivos tanto del capitán como del contramaestre, objetos de cocina, del grupo de artillería, objetos personales de la tripulación y una muy clara descripción de la estructura naval”.

(Le puede interesar: Jaime Echenique: el único colombiano que ha jugado en la NBA)



Para los exfuncionarios, “la Armada Nacional siempre ha hecho parte del proyecto del Galeón San José y ha desempeñado con grandes cualidades las tareas que les han sido encomendadas, sin embargo los procesos de adquisición de materiales, formación de recursos humanos para la operación de tecnología marítima, el fortalecimiento en infraestructura para la conservación y restauración de materiales sumergidos que habían sido proyectados en el gobierno del presidente Santos, con un modelo económico para su adquisición y sostenibilidad, sin cargas para el Estado, fueron cambiados por la costosa adquisición de un equipo, en todo caso muy útil”, refiriéndose a los robots submarinos que fueron comprados recientemente.