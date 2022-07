Luego de las imágenes presentadas recientemente del galeón San José por parte del gobierno del presidente Iván Duque, quienes estuvieron a cargo de este hallazgo en el 2015, durante el gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, cuestionaron algunos hechos. Entre ellos, el anuncio del descubriento de dos embarcaciones más, que aparecían en la documentación entregada sobre el hallazgo.



Mariana Garcés, ministra de Cultura del gobierno Santos, habló de este y varios aspectos con EL TIEMPO,

Teniendo claro que se estaba buscando el galeón San José y las condiciones de este tipo de búsqueda. Al momento de los equipos pasar por las otras dos embarcaciones, ¿qué vieron ustedes? ¿Qué se documentó de esas dos naves?



El proceso de investigación estableció un polígono de más de 100 kilómetros cuadrados, espacio en el que se autorizó realizar la exploración. En ese espacio enorme se desarrolló un trabajo de prospección con un equipo AUV Remus 6000, el más avanzado en su momento, dotado de un sonar de alta precisión. Esto posibilitó un cubrimiento total de la integridad de anomalías existentes en el área de prospección. Cada una de las 'anomalías' fue referenciada durante el proceso de lectura del sonar y puesta a disposición del grupo de arqueólogos y especialistas, quienes evaluaban la pertinencia o no, de pasar a un registro fotográfico.



Fue así como se pudieron evidenciar muy distintos elementos, desde afloramientos geológicos, hasta objetos humanos como llantas de automóvil o containers caídos de barcos.



También fueron identificados dos pecios que después de la evaluación científica, se evidenció que sus características no coincidían con el galeón San José, que era el que estábamos tratando de ubicar. De manera que quedaron referenciados esos dos nuevos hallazgos en las fichas correspondientes.



Para muchas personas, las fotos que vimos recientemente tienen mucho más detalle. Ustedes nos cuentan que entregaron imágenes muy detalladas de lo encontrado en el galeón. ¿En lo encontrado por ustedes y lo mostrado ahora, no hay nada nuevo o diferente?



Las cortas imágenes que han sido presentadas son de muy buena calidad, corresponden a la visual que se obtiene de navegar sobre el sitio. Eso es un buen avance técnico para la Armada colombiana con un equipo propio.



Sin embargo, y sin que sea una competencia, el trabajo de 2016 permitió un registro visual planimétrico. Es decir, con alturas homogéneas (entre cámara y objeto), con perspectivas completas y con una localización total de cada uno de los objetos que están en superficie. Es por esto que se puede comprender el contexto total del sitio y no solamente la visual. Son trabajos de magnitud diferente.

(Tal vez quiera leer: Alonso Sánchez B. narra la relación y pérdida con su amada perrita Humilda)



¿Cuáles son las otras críticas que tienen ustedes sobre lo mostrado en días recientes?



Los procesos de investigación científica son acumulativos, son construcciones en las que participan sujetos distintos que van haciendo camino en su ejercicio experimental. No se trata de ninguna manera de hacer una competencia entre ejercicios específicos y lo ideal es que éstos se complementen; lo que se realizó en el gobierno del presidente Santos abrió un campo enorme de perspectivas científicas, con las que nos comprometimos conceptual, política y financieramente, eso es lo que debemos resaltar.



Otra cosa muy distinta es que una actividad subacuática oculte el hecho de que el gobierno Duque acabó con todo proceso de investigación científica y regresó la discusión al ámbito del tesoro y del espectáculo.



Aquí tenemos dos perspectivas de entender el Patrimonio Cultural Sumergido, la primera, con soberanía y con la responsabilidad de garantizar las capacidades humanas, técnicas y financieras para que Colombia pudiese disfrutar de su patrimonio.



La segunda es la que desconoce sus recursos naturales y culturales que se encuentran en aguas oceánicas y marítimas soberanas de Colombia y, en consecuencia, solo las menciona como agenda política.



Los trabajos desarrollados por la Armada son responsables y están avanzando en desarrollar capacidades para cumplir con sus tareas misionales. Allí no hay lugar a críticas.

(Le puede interesar: Positivo balance de la Zoombasta para el Museo Nacional de Colombia)



Como decíamos anteriormente se trata de la perspectiva con que trabaja cada gobierno. Lo que resulta triste es que en cuatro años no se avanzó en nada en cuanto a los asuntos científicos. Ojalá el nuevo gobierno que está por comenzar tenga otra perspectiva frente a la importancia del hallazgo.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Cultura, Mariana Garcés, analiza la importancia del cobro del impuesto a la telefonía celular para voz y datos. Foto: Archivo / EL TIEMPO



En su opinión, ¿qué ha debido pasar en los últimos cuatro años con el galeón San José?



Como decíamos, aquí se ha debido seguir desarrollando un proyecto científico con la altura que había sido enunciada en el gobierno Santos. Bien podían hacer ajustes e incluso que mejoraran los procesos.



Pero se dedicó este gobierno a construir falacias y equivocados enunciados que tuvieron como consecuencia hacer retroceder el proceso y desde una perspectiva mal intencionada hacer creer que nuestro interés no era proteger el patrimonio sino feriarlo.



Quien haya leído con juicio la APP planteada no puede llegar sino a una sola conclusión: es un trabajo bien concebido con la participación de un equipo humano muy calificado. Hubiese sido el momento de que el gobierno Duque estuviera inaugurando el museo del Galeón San José, que se propuso construir en Cartagena.



¿Qué le pediría usted, como ciudadana que sabe del galeón San José, que hizo parte del gobierno que lo encontró, que estuvo al frente de la Ley de Patrimonio Sumergido, al nuevo gobierno sobre el galeón?



El nuevo gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los procesos sobre patrimonio cultural sumergido se desarrollen científicamente, verificando los recursos técnicos y financieros para que esto sea posible; permitir con ello que la población colombiana y la humanidad en general puedan disfrutar de este patrimonio en todas las dimensiones que el contiene, en el ámbito académico, cultural, social, económico, construyendo verdaderos factores de identidad y de afirmación social, elementos necesarios para vivir en paz.



Y que estos procesos se ajusten a la normatividad vigente sin influir en órganos de decisión para que no se adopten medidas contrarias a la ley.



Creo que pueden tener una mejor actitud que este gobierno frente al Galeón San José y en general, frente a la política pública de patrimonio cultural sumergido.