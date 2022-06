Mientras nuevos equipos de alta tecnología llegaban 600 metros al fondo del mar Caribe para verificar que el hallazgo arqueológico del galeón San José estuviera en buen estado, la Armada Nacional encontró dos barcos antiguos más.

Se trata de un galeón de la época colonial y una goleta de la época republicana, que empezarán a ser estudiados por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).



Así lo dio a conocer ayer el gobierno nacional, que informó que gracias a estos equipos se pueden ver los objetos del galeón que están en el lecho marino de manera más cercana y detallada.



Los que se conocían eran del 2015, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos informó de este hallazgo.



De este modo, los cañones, ánforas y la vajilla china que hacía parte de la cocina del galeón, muestran que muchas de las piezas siguen completas, especialmente estas últimas, que muestran detalles de sus adornos.



Según los videos, en uno de los cañones se identificaron descripciones que cuentan que fue fabricado en Sevilla, y se determinó que varias de las monedas que aparecen son de 8 reales. Hasta se vio más clara la bacinilla del capitán, que era el único integrante de un barco comercial que tenía derecho a un objeto de este tipo.



De este modo se desvirtúan algunas teorías sobre un posible saqueo al galeón en el último tiempo. El barco, hundido en el siglo XVIII, en una zona cerca a Cartagena, es custodiado por la Armada Nacional permanentemente.

Detalle de uno de los cañones del Galeón San José. Por los nuevos videos se determinóo que fue hecho en Sevilla, España. Foto: Presidencia

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que ha tenido a su cargo el tema del galeón San José con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, le dijo a este diario que estuvo en tierra observando cómo los equipos llegaban al galeón para verificar su estado.



“Ver este proceso en vivo es muy emocionante, porque se trata de equipos de altísima tecnología que permiten ver que el galeón está bien protegido. A esto ayudan las corrientes marinas y otras condiciones oceánicas”, aseguró.



Por su parte, la Armada informó: "Este trabajo ha sido validado por miembros de la Comisión de Antigüedades Náufragas y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entidades adscritas al Ministerio de Cultura. La Armada de Colombia desarrolló la planeación, preparación y ejecución de cuatro campañas de observación en las que se emplearon equipos de alta tecnología y herramientas informáticas para el procesamiento de la información y la comprobación del estado del naufragio".



La entidad también explicó que "para lograr esta comprobación, fue necesario un riguroso proceso de fortalecimiento y adquisición de capacidades técnicas con la utilización de un vehículo operado remotamente y de competencias de un grupo interdisciplinario de especialistas colombianos, con altos estándares de seguridad y las mejores prácticas en protección de este tipo contextos arqueológicos sumergidos".



Gómez agregó que gracias a estos equipos se pueden encontrar muchas más embarcaciones hundidas. Según la Armada, además de estas dos, que identificarán plenamente, podría haber 13 sitios más para explorar.



“Hemos estado supervisando distintos puntos de los que se tenía información de posibles naufragios en épocas similares a las del galeón y hasta la republicana. Con la tecnología podemos no solo llegar a ellos sino proteger este patrimonio sumergido, y buscar mecanismos sostenibles de financiamiento para su extracción en el futuro, protegiendo todos los hallazgos como patrimonio de la Nación e indivisibles”, agregó el primer mandatario.



Con la sanción, en el 2013, de la Ley de Patrimonio Sumergido, el país puede hacer trabajos de investigación, hallazgo y recuperación en sus aguas dulces y saladas. Aunque no hay un cálculo de cuántas naves estarían bajo el mar, que tengan además declaratoria patrimonial, se ha ido avanzando en distintas protecciones, que incluyen las zonas aledañas a los lugares en los que se encuentren, que no podrán tener ninguna forma de contaminación o adecuaciones que afecten los hallazgos.



El cuidado del galeón San José ha sido prioridad desde su hallazgo, pues varias compañías internacionales dedicadas a la búsqueda de estos barcos antiguos hundidos, conocidas como cazatesoros, han querido adueñarse de este patrimonio, incluso bajo falsas coordenadas, como ocurrió con el San José.

Esta imagen muestra lo que sería parte de la goleta republicana. Foto: Presidencia

Aunque el Estado colombiano los declaró como bienes protegidos, siguen avanzando algunas de estas demandas.



Hundido por piratas ingleses el 8 de junio de 1708, era un barco comercial ibérico que llevaba a ese país riquezas de las Américas.



El objetivo de los piratas ingleses era robar los tesoros que llevaba de Perú, Bolivia y Colombia, como joyas, piedras preciosas, oro, plata, cerámicas, con destino a España. Igualmente, documentos, encomiendas, todo un legado histórico para narrar cómo eran la vida y los correos en esa época. El cálculo de las riquezas es de 10.000 millones de dólares.



La pérdida de vidas fue de 400 militares y unos 160 civiles (sobrevivieron 11 personas). De estas últimas no se conocieron más datos.



Para Camilo Gómez, los nuevos hallazgos, así como la demostración de que el galeón sigue donde fue encontrado en el 2015, es muy importante. “Del mismo modo, como lo recibimos completo, lo entregaremos al presidente que sea elegido”, argumentó.