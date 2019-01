La Fundación Gala-Dalí no está contenta con 'La casa de papel'

Que el rostro del pintor español Salvador Dalí (1904-1989) haya estado presente de manera indiscriminada en las fiestas de Halloween del año pasado, gracias a que los ladrones de 'La casa de papel', la serie que se hizo famosa en el mundo de la mano de Netflix, la usaban como máscara para encubrir sus actos, tiene bastante molesta a la Fundación Gala-Dalí, quien vela por el legado del artista.

Esta institución fue creada en 1983 por Dalí, con el objetivo de fomentar, proteger y defender su legado y su imagen.



Según informó El País de España, la fundación actuará por la vía jurídica para resolver la situación. “Estamos en vías de regularizar los usos del derecho de imagen de Salvador Dalí”, le aseguraron fuentes de la entidad al diario español.



Pero, la regulación que busca la fundación buscaría extenderse incluso al uso de dichas máscaras por los ciudadanos del común en épocas como Halloween y a los mismos ladrones que buscan imitar la serie y robar bancos.



La producción de la serie respondió que la imagen de Dalí fue escogida por su estética del mundo cómic y por este mismo motivo no pidieron permiso para su uso pues no era necesario por tratarse de una caricatura y no, por ejemplo, una fotografía real del artista.



Pese a la situación, comentaron que serie ha ayudado a que Dalí se conozca en lugares recónditos del mundo y que ha sido el mejor 'marketing' para su trabajo.



