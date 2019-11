La danza fue cercana y muy crítica en Cali

“Es increíble lo que se puede hacer con el cuerpo” fue la frase que rompió el silencio a la salida del montaje Lub Dub del Ballet del Teatro Castro Alves de Brasil.

Lo hizo una señora que junto con una amiga decidieron escapar un poco de cierta solemnidad que acompaña al púbico luego de apreciar un montaje de danza, reafirmando una característica general que se notó en la cuarta edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali, que finaliza hoy.



Este año, la cita con el cuerpo y las coreografías tuvo un mensaje arriesgado e intenso, pero a la vez más cercano al público.



Tras una semana de propuestas que se movieron entre lo físico, lo experimental y lo emocional –representadas en 35 funciones–, la Bienal del 2019 dejó en claro un principio interesante: fue un encuentro con la danza para la gente y no solo para el público.



“La Bienal fue un evento excepcional, así de simple. Pudo invitar de manera activa a un público general y no solo a especialistas”, recalcó el coreógrafo francés Antoine Dubois, quien presentó Memorias de un señor, en la que trabajó con bailarines no profesionales.

La Bienal también dio espacio para la retroalimentación de compañías y el acercamiento de expertos que estuvieron en Cali para posibles intercambios. Ese fue el trabajo de Charles Santos, director artístico del colectivo de danza estadounidense Titas.



“Aprendí que la verdadera experiencia de entender el arte se da desde el acercamiento a diferentes culturas. Tienes que experimentarlas, y en esta era en la que la gente mira todo a través de pantallas o teléfonos celulares, reencontrarse con un montaje es algo muy valioso”, opinó Santos acerca de esta experiencia cultural, que ha mantenido un promedio de 40.000 espectadores en todas sus ediciones.



Otro aspecto interesante fue la reivindicación de la danza como arma de identidad y resistencia frente a los conflictos o retos que enfrenta la sociedad. Un aspecto con matices filosóficos que se exploró con movimiento y coreografías.



Como le pasó a la compañía de Ricardo Curaqueo, de Chile, quien trajo la obra Mulen, una propuesta acerca del cuerpo de la mujer y las batallas del pueblo mapuche.



“Esta fue una obra pensada para conmover, pero luego, con la explosión de un movimiento feminista, alcanzó una relevancia importante y ahora, con el estallido social que se ha sentido en Chile, Ecuador o Perú, se convirtió en una pieza que no solo hablaba del cuerpo indígena de la mujer, sino de otras batallas y resistencias”, reflexionó Curaqueo.

Así pasó también con las compañías colombianas, las cuales, en esta ocasión, demostraron un trabajo más simbólico y preocupado por fortalecer ciertas raíces y experimentar con otros ritmos y estilos sin temores.



“Fue un espacio de empoderamiento para comunidades (...). Somos gente negra hablando sobre temas que afectan a comunidades en el Pacífico, y creo relevante hacer parte de esto y contar nuestro mecanismo de lucha y conexión con el mundo, ya que es muy importante que la danza inicie una conexión con esas otras maneras que se viven en nuestro territorio”, asegura Catherine Gil, del grupo Jóvenes Creadores del Chocó, que mostró un poco de su danza urbana –conocida como el Exótico– junto a las obras de danza contemporánea o clásica en sus diferentes manifestaciones.



La cuarta edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali finaliza hoy con la Compañía Focus Danza de Brasil y la obra Still Reich; los grupos de Sankofa Danzafro con Fecha límite y Danza Concierto, con S.O.S Terror, de Medellín, los cuales anudan ese juego de lo tradicional y lo clásico, una propuesta que explora el drama de la muerte de líderes sociales, los pueblos olvidados y la crisis del planeta.



