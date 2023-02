En el mundo existe una creencia que ha trascendido a lo largo del tiempo: varias personas a través de su vida han asegurado reencarnar en otros seres humanos y haber vivido una vida completamente diferente. Desde entonces, una serie de emociones y sentimientos inexplicables han comenzado a surgir. Sueños repetitivos, manifestaciones constantes e instintos bastante fuertes, son algunas de las señales más importantes que indicarían que su alma vieja ha renacido en un nuevo cuerpo.



Tal es el caso de una joven uruguaya, quien afirma haber reencarnado en la icónica y reconocida pintora Frida Kahlo. Se trata de Jessica González, una joven escritora que cuenta, en un video que ha circulado en redes sociales, que desde que tenía 6 años ha tenido una serie de sueños lúcidos.

En la descripción del clip subido por esta usuaria a TikTok, se lee: “Te cuento mi historia de vidas pasadas, fui Frida Kahlo”. Acto seguido, la mujer narra su experiencia vivida desde que es muy joven.



“Todo empezó desde que era niña. Soy una persona que ha tenido sueños lucidos y, desde que soy pequeña, siempre he tenido cuatro o cinco sueños que se repiten”, aseguró Jessica Gonzalez para los más de 3 mil seguidores que posee en la red social de videos cortos.



A medida que avanza el relato, Jessica revela más detalles de su particular experiencia ante la cámara: “Hay un sueño que tengo que me lo se de memoria. Yo estoy en el patio de una casa, veo una escalera, un árbol, un jardín, ventanales cuadriculados (...) Yo estoy en ese patio, escucho los pájaros cantar y me siento feliz”.

Jessica González dice que ha soñado varias veces sobre su vida pasada. Foto: Instagram: @jessicagonzalezescritora

Si bien estas experiencias han cambiado su vida, no todo ha sido bueno. En el metraje, González afirma que, desde que era muy pequeña, ella tuvo creencias religiosas que rechazaban totalmente el concepto de la reencarnación.



Desde entonces, ha sentido una fuerte relación con la cultura mexicana: “Cuando fui más grande, empecé a investigar otras religiones y culturas. Conocí la cultura mexicana por un libro que llamó poderosamente mi atención cuando era niña. Desde ahí, me gusta la creencia que hay vida después de la muerte; además de gustarme la celebración del Día de los Muertos”.

Son varios los comentarios que han surgido desde la publicación de la joven. Muchos internautas aseguran creerle y haber vivido experiencias similares -al punto de investigar quiénes fueron en su vida pasada y alimentar su conexión espiritual-. Sin embargo, también se destacan los comentarios negativos, en los que se burlan de su experiencia y hasta la tachan de “mentirosa”.

Lo que llamó más la atención de este caso es que, además de que los rasgos de la joven son ligeramente parecidos con los de la artista, se vistió con una blusa blanca con estampado floral, unas joyas y el peinado característico de Kahlo.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

Redacción Tendencias