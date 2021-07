Datos curiosos de la vida de Frida Kahlo, que cumpliría 114 años

Hace 114 años, un 6 de julio de 1907 en la localidad de Coyoacán, en Ciudad de México, nació una niña inquieta, de nombre sigular, Frida Kahlo, que con los años se convertiría en uno de los íconos universales del artes latinoamericano.



A propósito de este aniversario, recordamos algunos de los aspectos curiosos de la vida de Kahlo, que la convirtieron en ese símbolo, que ha sido inspiración hasta de muñecas Barbie y de disfraces en todas las fiestas de Halloween, por años.

"Aunque comenzó a ser conocida en su momento en Europa y acá en México, Frida ha cobrado importancia en las últimas dos décadas, para ser precisos. Ha sido como redescubierta. En particular, porque su obra de arte es muy original y sincera", le contó hace pocos años a EL TIEMPO Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo (conocido también como la Casa Azul).



(Lea además: Revelan enigma de la voz de Frida Kahlo)



Ocurrió cuando se pasó en Colombia el documental 'Frida Kahlo: viva la vida', que llevó a los espectadores por los rincones más interesantes de la que fuera su casa, y les reveló detalles poco conocidos.



Para Trujillo, la propuesta artística de Kahlo, además, es de ruptura, pues "difícilmente alguien podía representar a una mujer teniendo un aborto, desnuda, en los años 30. Y esto fue gracias a que no tenía barreras sociales".



Pero abriendo un poco más el angular, Trujillo anota que a lo largo de su obra Kahlo toca intereses sociales marginales, cargados de un mensaje muy poderoso, pues si bien "ella es una obra de arte en sí misma", como lo refleja el documental, su pintura reúne un "pequeño universo de la grandeza de la cultura mexicana".



Y esto se evidencia en el interés de la artista por abordar la simbología prehispánica y popular, el colorido de su país, pero también su gusto por los textiles, que hacían parte de todo un microcosmos personal, presente en sus cuadros.



Muchos de estos objetos se encuentran justamente en la famosa Casa Azul, el museo en Coyoacán, una de las 16 localidades de Ciudad de México.

Facebook Twitter Linkedin

..... Foto: Cortesía de Cine Colombia

Un amor pasional

En sus diarios y cuadernos, Frida, que era muy precisa en el lenguaje, escribió alguna vez: "Me acogiste destrozada, me devolviste íntegra, entera, a la vida". Eso se lo escribió a su compañero, el también pintor Diego Rivera, con quien tuvo una relación intensa.



"Dicen que Diego era muy macho y hay una crítica hacia él en eso, pero con Frida no era un macho. Había una relación de respeto mutuo y de impulsarse a crear. Diego era su complemento, y ellos se representaban como el yin y el yang. Él era todo para ella, era tan cariñoso, la cuidaba con tanta devoción, la respetó tanto, la dejó ser, la impulsó", explica Trujillo.



Uno de los objetos sorprendentes que la directora del museo les revela a los espectadores es una urna prehispánica de un 'saporrana', en cuyo interior reposan las cenizas de Kahlo.



"Está en un saporrana porque a Diego le decían así y ella le decía a él 'mi sapito'. Y acá donde están sus cenizas, el significado es Frida descansa en Diego", dice Trujillo.



Con guantes blancos, la experta muestra en la producción dos de las prendas preferidas de la artista que Diego puso en la urna.



(Le puede interesar: La delirante historia de un Picasso recuperado en Grecia)



Sobre la obra de Kahlo, Trujillo resalta la riqueza del color y lo cuidadosa que era con los detalles. "Su trabajo tiene una mirada microscópica, como el microscopio que le regaló el papá a los ocho años".



La experta cuenta, a manera de anécdota, que cuando la nombraron directora de la Casa Azul se preguntó: '¿Y qué más puedo hacer si ya se ha escrito todo sobre Frida?'.



Cuál fue su sorpresa cuando comienza a abrir armarios y baños, donde había baúles con valiosa información desconocida de objetos y escritos personales de la artista mexicana. "Allí entiendes que ella, realmente, no tenía barreras sociales, que era libre. A mí me parece que era una mujer adelantada a su época", dice.

Otras noticias del arte: