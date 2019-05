Los franceses serán consultados sobre cómo reconstruir Notre Dame

Los ciudadanos franceses serán consultados sobre cómo se debe reconstruir Notre Dame después de que la icónica catedral fuera parcialmente destruida por un incendio el 15 de abril, indicó el viernes el ministro de Cultura, Franck Riester.



"Los franceses podrán expresarse, y entonces veremos qué decisión (se tomará) y cómo se restaurará Notre Dame", dijo Riester a la cadena LCI.

Prometió un "debate y una gran consulta", aunque el gobierno tendrá la última palabra sobre la restauración de este símbolo de París, que el presidente Emmanuel Macron ha prometido restaurar en cinco años.



El techo y la aguja de la iglesia fueron destruidos en el incendio, cuyo origen está siendo investigado.



Francia ha puesto en marcha un concurso internacional de arquitectura para la reconstrucción de la emblemática aguja, lo que ha abierto un debate entre partidarios de mantenerla igual y los que prefieren innovar.

Según un sondeo de YouGov publicado esta semana, el 54% de los encuestados está a favor de que la catedral sea reconstruida exactamente como era antes del incendio. FACEBOOK

Sólo una cuarta parte apoya la idea de que la reconstrucción incluya un "elemento arquitectónico" moderno, mientras que otro 21% no se pronuncia.



"En general, cuando se restauran las catedrales, se añaden nuevos elementos.

Entonces, ¿por qué no tener un elemento arquitectónico que nos permita decir que hubo un antes y un después, y no fingir que no pasó nada?", preguntó Riester.



"Pero todo se hará en concertación, con consultas, y nada se hará a espaldas de la gente", aseguró.



