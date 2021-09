Fotomuseo subastará obras colombianas

La precaria situación en que ha dejado la pandemia a entidades culturales como el Fotomuseo (Museo de la Fotografía de Colombia) inspiró la solidaridad de varios artistas colombianos.



De allí que más de 25 fotógrafos se hayan unido con sus obras a la subasta que tendrá lugar, de manera virtual, el próximo 8 de septiembre, a las 6:30 p. m., a través de la plataforma de Lefebre Subastas.

“Todos ellos decidieron unir esfuerzos para continuar nuestra tarea en favor de la democratización del arte en las calles de nuestro país y en nuestras plataformas digitales, que hoy cruzan todas las fronteras”, explica Gilma Suárez, directora de Fotomuseo.



Entre los participantes se encuentran obras de Susana Carrie, Sebastián Dávila, Santiago Harker, Rosario López, Óscar Monsalve, Mónica Herrán, Miguel Ángel Rojas, Leyla Cárdenas, Juanita Carrasco, Henry Agudelo, Germán Arrubla, Fernando Cruz, Fernando Cano Busquets, Daniel Ramos, Clemencia Echeverri, Beatriz Grau, Andrés Sierra, Alejandro Ferro, Abdú Eljahiek y Guillermo Santos.



Mención especial merece la participación de varios reporteros gráficos de EL TIEMPO, que se unen a esta subasta con sus trabajos. Ellos son: Milton Díaz, Guillermo Ossa, Jhon Jairo Bonilla, Jáiver Nieto Álvarez, Mauricio Moreno, Yomaira Grandett, Felipe Caicedo, Héctor Fabio Zamora y Juan Diego Buitrago.



“A todos ellos, el Fotomuseo les agradece sus repuestas llenas de compromiso por la fotografía. Estamos seguros de estar brindando a los coleccionistas y amantes de la fotografía una oportunidad única de adquirir algunas de las más importantes obras del momento actual de este arte de la imagen”, comenta Suárez.



Anota que “cada pieza tendrá una significación especial: su compra estará acompañando un momento decisivo para la perdurabilidad del Fotomuseo de Colombia”.



Son ya 21 años de este proyecto que, como anota su creadora, ha puesto a Bogotá y el país en el ojo y en el corazón de los grandes de la fotografía del mundo.

Suárez resalta la labor de este proyecto para el ciudadano de a pie. “Ese que no entra a un museo por miedo de no saber o por no comprender. El ciudadano que se acerca a nuestros módulos y mira y se sabe parte de una ciudad distinta, que lo incluye, que lo tiene en cuenta”, concluye.



Informes: www.lefebresubastas.com

