César Melgarejo no ha dejado de llorar desde que lo llamaron de España para anunciarle que se había ganado el premio de periodismo más importante de habla hispana. Llanto de emoción, llanto de nostalgia, “tengo muchos sentimientos revueltos, fruto de esta experiencia”.

El reportero gráfico del diario EL TIEMPO tomó a las 2 de la madrugada del sábado 22 de mayo de 2021 una foto durante los enfrentamientos nocturnos en el portal de Las Américas, en Bogotá. Un integrante de la primera línea aguanta de manera solitaria con un escudo improvisado la fuerza del chorro de agua de una de las tanquetas policiales. Colombia enfrentaba uno de los paros nacionales más violentos y largos de su historia.



Tres horas más tarde la imagen se había compartido con locura en Twitter y se hizo viral. “A las 9 de la mañana, cuando me desperté, mi celular estaba colapsado”, recuerda Melgarejo que este jueves 2 de junio recibió de manos de Felipe VI el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Fotografía 2022.



'Resistir', como se tituló la imagen que César Luis Melgarejo Aponte envió a la competencia periodística, se convirtió en un símbolo de las manifestaciones del 2021 contra la política económica y social del presidente Iván Duque, unas violentas protestas en las que murieron decenas de personas y la Policía estuvo en el ojo del huracán por la brutalidad de su respuesta.

“Más que una denuncia esa foto logra resumir lo que somos como país, lo que muchos obtienen de parte del Gobierno. Es concreta, directa y, precisamente, la audiencia es quien le ha dado tanto valor a esta fotografía. Creo que también ha servido para resignificar lo que muchos quieren, que es tener mejores oportunidades”, dice el fotógrafo.



César Luis Melgarejo Aponte nació en Tunja en 1993, estudió comunicación social en la Universidad de Boyacá y antes de graduarse empezó a trabajar como freelance para la publicación de esta casa editorial Boyacá 7 días. Desde el 2017 está vinculado con el diario EL TIEMPO y este año cumple una década dedicado a la reportería gráfica.



“El sentimiento que tengo con esta imagen es de desconcierto, una sensación de alegría, pero de no creerme las cosas un poco, porque como fotógrafo hago imágenes todos los días sobre muchos temas y situaciones y muchas de ellas quedan en la mente de la sociedad (…) Se me revuelven los sentimientos cada vez que veo la fotografía”.



Cesar recuerda que además del miedo y las condiciones extremas en las que se tomó la foto, hubo algo determinante que lo retó como fotógrafo: “las protestas eran de noche, ya no de día, y el mayor complique era la luz”.



Cuando el reportero gráfico vio esa madrugada de mayo al miembro de la primera línea pararse en frente de la tanqueta pensó: “El personaje se veía tan reducido, tan pequeño, solo con ese escudo”. Cambió el teleobjetivo de su cámara por un gran angular. Las condiciones de luz eran precarias y las de seguridad nada buenas. “Yo siempre tuve miedo, pero eso es lo que te cuida. Cuando te sientes confiado, pasan cosas, es el miedo el que te ayuda a pensar qué hacer o no”, dice. Y obturó muchas veces.



La emoción lo desborda. Para recibir el galardón, viajó a Madrid acompañado de sus padres, “el hecho de que ellos estuviera aquí es muy valioso”, dice con la voz entrecortada. “Y es que no he parado de llorar por la emoción y por otras circunstancias de mi vida en este momento, es una mezcla de emociones”.

EL TIEMPO no fue el único medio colombiano galardonado en esta edición de los premios Rey de España de Periodismo, que son concedidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia Efe. Varios periodistas de Noticias Caracol también se hicieron acreedores del galardón al mejor trabajo en la categoría de periodismo narrativo con su trabajo El magnicidio del presidente de Haití.



En total, a esta 39 edición de los premios se presentaron 240 candidaturas de 17 países para seis categorías: Periodismo Narrativo, Fotografía, Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, Medioambiental, Cultural y Medio de Comunicación de Iberoamérica.



