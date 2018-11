Flora Martínez: dos años metida en la piel de Frida

Flora Martínez recuerda que llegó a Nueva York cuando tenía 20 años y vivió durante un lustro, formándose como intérprete en escuelas como el Conservatorio de Actores y el estudio Wynn Handman. La actriz, nacida en Canadá, ha tenido la responsabilidad y el placer de regresar a esta ciudad estadounidense con el monólogo musical ‘Frida libre’, que se presentó allí el año pasado y acaba de terminar otra temporada en el Queens Theatre.

“Para mí es lo más alto que he hecho en mi carrera, recibir en esta ciudad el reconocimiento teatral es algo increíble. Nueva York también fue un detonante para ‘Frida’, fue lo que la hizo internacional”, explica Martínez sobre este montaje, que también ha estado en Canadá y Miami y volverá a presentarse en Bogotá el 7 y el 8 de diciembre en el Teatro ABC.



La producción explora la vida de Frida Kahlo, un referente fundamental en la pintura mexicana del siglo XX, aproximándose también a los sucesos trágicos que marcaron su vida.



Martínez cuenta que, por ejemplo, fue en Nueva York donde recibió la sugerencia de traducir la obra al inglés. Así fue como, con la ayuda de su esposo, José Reinoso, creó una versión en ese idioma.



“Realmente descubrimos que la obra es increíble en inglés, funciona igual que en español, y, aparte, el inglés es para mí el idioma de dramaturgia por excelencia. No es una traducción literal, siempre se cambian cosas para poder lograr que se entienda y, obviamente, ya no con mi acento canadiense, sino con uno mexicano, más pesado”, explica la actriz.



Además, en esa ciudad también recibió la sugerencia de crear un disco con las canciones que interpreta. Así nació ‘Flores para Frida’, que, incluso, tiene algunos temas de la obra traducidos al inglés y otros en formato bilingüe –algunos, como ‘La llorona’, eran imposibles de traducir–.

“Descubrí que ese formato de canciones antiguas de los 40 en bilingüe es mi nicho en la música. El 30 de noviembre estamos lanzando otra que es ‘Sabor a mí’ ”, adelanta Martínez, quien está acompañada en el escenario de una banda que interpreta desde jazz hasta temas típicos mexicanos.



Desde esas primeras temporadas en los teatros Bellas Artes y Colón, de Bogotá, Martínez cuenta que la puesta en escena ha experimentado varios cambios. Por ejemplo, en la dirección, la batuta primero fue Jimmy Rangel y ahora es la propia Martínez. Y en la primera gira nacional, ese relevo significó varias modificaciones: la apuesta musical creció y se incluyeron más canciones.



Además, las temporadas internacionales también exigieron cambios en la puesta en escena y la escenografía. Para Martínez, esos detalles han hecho que crezca el montaje.



“Al estar dos años con ‘Frida’ ha sido increíble lo que he podido profundizar en ella, porque antes estaba como recién escrita, aunque funcionó maravillosamente, pero ahora, yo como actriz he crecido muchísimo y las canciones también”, explica la actriz.



Además de las dos presentaciones en Bogotá, Martínez cuenta que está en negociaciones para presentar la pieza de nuevo en Nueva York, aunque esta vez en Manhattan, e incluso llevarla a México, la tierra de la inmortal Frida.



“Un director mexicano se enamoró de la obra y la quiere llevar, pero de una manera super-especial. Tienen razón, llevar ‘Frida libre’ a México no es cualquier cosa; ya la hubiéramos podido presentar en muchos teatros, pero hemos esperado para que sea de una manera muy responsable”, finaliza la actriz.

Dónde y cuándo

Funciones en Bogotá: 7 y 8 de diciembre, 7 p. m. Teatro ABC. Calle 104 n.° 17-22. Boletas desde 65.000 hasta 85.000 pesos.



