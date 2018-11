Un tributo a la resistencia de los grandes actores del teatro

Zeami Motokiyo, el maestro japonés creador del teatro noh, impulsó en el siglo XIV una teoría sobre el arte de la actuación a la que llamó La flor del actor.

​

El japonés relacionaba el trabajo de los intérpretes con las flores de las distintas estaciones del año, pero enfatizaba que la única flor auténtica es la que permanece con el actor en toda su carrera, desde su infancia hasta su vejez.

“Es necesario ir cultivando esa flor con el paso de los años para que pueda permanecer. Zeami la identifica con la flor del cerezo y alude a la delicadeza con la que cada ser humano expresa una emoción”, asegura la actriz cubana Mérida Urquía, que, inspirada en ese concepto, creó el festival La Flor del Actor, que este sábado en Bogotá.



El encuentro presentará once montaje de Colombia, Dinamarca, Perú, España, Ecuador y Brasil, y les rendirá homenaje a sus protagonistas, 16 actores de gran trayectoria.



Urquía, quien está radicada en Colombia desde hace más de 20 años, cuenta que una de las motivaciones para crear el evento es que siempre le ha parecido muy admirable la resistencia artística y humana del oficio del actor y de la actriz, especialmente en las artes escénicas.



“Si bien es importantísimo el papel que desempeñe el director, el maestro de actores, o el escritor, el trabajo del actor y de la actriz es muy particular. El teatro es un oficio que no puede existir sin la presencia física del ser humano que lo ejerce, y eso demanda algo tremendo: la voluntad de estar diariamente y de vencer la pereza del cuerpo y de la mente”, asegura la artista.



La programación comienza mañana con el monólogo El desmontaje de Antígona, protagonizado por la actriz Teresa Ralli, del Teatro Yuyachkani de Perú, y dirigido por Miguel Rubio.

Los homenajeados colombianos serán el actor y director Misael Torres, de Ensamblaje Teatro, quien protagoniza la pieza El bufón y el rey; Álvaro Rodríguez, director del Teatro Alcaraván, que presentará La caída de las águilas; Ignacio Rodríguez y Carolina Beltrán, que actúan en De peinetas que hablan y otras rarezas, de Umbral Teatro; Beatriz Camargo, creadora del Teatro Itinerante del Sol, que pondrá en escena 1985; Juan Monsalve, fundador del Teatro de La Memoria, y Fernando ‘Piyó’ Mendoza, Patricia Ariza y Luis Hernando ‘Poli’ Forero, del Teatro La Candelaria, de quienes se podrá ver la obra Soma Mnemosine.



Entre los invitados internacionales está el argentino Hernán Gené, uno de los principales maestros del clown, quien presentará su obra Mutis. También estarán el brasileño Carlos Simioni, del grupo Lume Teatro; Claudia Monsalve y Fernando Moncayo, que protagonizan el montaje ecuatoriano El quinde, el fuego y el gigante, y Else Marie Laukvik y Frans Winther, del Odin Teatret de Dinamarca.

Urquía comenta que otro de los objetivos del evento es la necesidad de plantear una reflexión alrededor del término ‘teatro contemporáneo’. “A veces, uno encuentra que se piensa demasiado que lo contemporáneo lo hacen los jóvenes o es lo que tiene elementos técnicos, multimedia o innovación tecnológica. Yo, por ejemplo, admiro mucho al maestro Eugenio Barba, que tiene 82 años y vive rodeado de jovencitos que quieren seguir aprendiendo de él cómo hacer teatro contemporáneo”, asegura Urquía.



La actriz y directora complementa que el festival, de alguna manera, recoge el legado de otros grandes directores que se consolidaron desde mediados del siglo 20 y cuyo trabajo aún está vivo en el cuerpo de las actores y las actrices que tienen 45 o 50 años en escena.



Es por ello que el festival, además de las funciones, tiene un ingrediente pedagógico con foros como ‘Teatro, herencia y memoria’, además de clases magistrales e invitados como la investigadora teatral Marina Lamus y el director y dramaturgo Carlos José Reyes.

¿Dónde y cuándo?

Funciones, foros y talleres hasta el 8 de noviembre en cinco teatros de la ciudad: Tecal, El Galponcito, Casa Tea, El Parche Nacional, Sala Seki Sano y La Candelaria. Boletas: 24.000 pesos por obra. Para los foros, entrada libre con inscripción previa.

Informes en la página micompaniateatro.com/festival/.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO