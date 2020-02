El Iberoamericano tendrá pretemporada del 3 al 12 de abril

España, el país invitado de honor del Festival Iberoamericano de Teatro, estará en la pretemporada de este evento, que se llevará a cabo del 3 al 12 de abril.

Llega con Lehman Trilogy, un espectáculo en el que seis actores representan 140 personajes, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta, y se presentará del 5 al 12 de abril en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá.



Este montaje hace un comentario mordaz e irónico sobre la historia del capitalismo moderno y el poder corruptor del dinero. Músicos y actores son los encargados de llevar al espectador a un viaje tan profundo como divertido, en un momento en el que el mundo está buscando la manera de subsistir con su economía.



En total serán seis producciones las que podrán verse en la temporada de la edición 17 de este encuentro, que se realizará del 19 de junio al 5 de julio.



Según Ricardo Leyva, miembro del comité del festival, esta pretemporada “hace parte del trabajo de lograr un evento sostenible y viable que conectara alrededor de la economía naranja. Revisamos algunas fechas y hacemos esta pretemporada en un momento en el que históricamente ha habido festival, que es en los días de Semana Santa. La temporada grande será en las vacaciones de medio año”.

Habrá, entonces, unas 30.000 sillas disponibles durante estos diez días, con obras de cuatro grupos internacionales y dos nacionales, y también se podrá ver Cut the Sky, de Australia, un espectáculo de danza, video, poesía y canción que habla de la fragilidad humana.



Este montaje invoca la fuerza del Sol y ritos ancestrales de la comunidad yakanarra, y tiene canciones del intérprete de soul Ngaiire. Será del 7 al 12 de abril, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.



Por su parte, Argentina y Tailandia presentarán 18 Monkeys + Escalandrumque, mezcla entre la tradición Khon y el tango argentino. El espectáculo tiene sonidos de Astor Piazolla y una versión del Ramakien, un relato épico nacional de Tailandia. Irá del 3 al 7 de abril en el Teatro Cafam de Bellas Artes.



Argentina también presentará El vestidor, dirigido por Corina Fiorillo, versión porteña de este montaje del sudafricano Ronald Harwood. Del 3 al 8 de abril, en el Teatro Colón.



De Colombia llega Duda, del Teatro Nacional, bajo la dirección de Kepa Amuchastegui, con Coraima Torres, Rodrigo Candamil, Indira Serrano y Camila Valenzuela, que estará en la sede del Teatro Fanny Mikey (fechas por confirmar).



Además, se presentará Números que cuentan, con 14 artistas en escena dirigidos por Erika Ortega, un espectáculo de Ensamble Distrito que incluye clavas, mástil chino, bola de equilibrio, diábolos, pelotas de rebote y suizas. Del 10 al 12 de abril, en el Teatro Colón.



Igualmente, a partir de mañana se venderán los abonos para el festival, y, aunque estos se empezaban a comercializar desde finales del año anterior al que se hacía el evento, Leyva dice que no eran tan altas las ventas debido a que no se conocían muchas de las obras que iban a estar en el encuentro.



“En esta ocasión, la gente tiene tres meses para poder organizar cómo va a sus obras, con mejores precios”.



Luego del lanzamiento del abono, mañana, las personas que deseen adquirirlo lo podrán hacer a través de la página de

