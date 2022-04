'Encuentros breves con hombres repulsivos', adaptación teatral que el director argentino Daniel Veronese hizo de la novela de David Foster Wallace, tiene dos personajes: A y B.

En ocho encuentros, dos actores cambian de roles y tratan temas como la condición masculina contemporánea, que aparece cuando llega una mujer y deben pensar en el amor, el sexo y la pérdida, y que deja ver la gran falta de comunicación entre los géneros.



Este montaje, de la compañía Argentina T4, se presentará hasta el 16 de abril en el Teatro Arlequín en los últimos días del Festival Iberoamericano de Teatro.



De Estados Unidos se puede ver 'The song of the North', del grupo Fictionville Studio, dirigido por Hamid Rahmanian, que en el Teatro Cafam Bellas Artes combina el arte de las sombras chinas con la animación. Irá hasta el 16 de abril.



'Ha Ha Ha', de la compañía Okidok, de Bélgica, está en el Teatro Astor Plaza. La risa es la protagonista de este montaje, acompañada de acrobacias. También hasta el 16 de abril.



De Colombia está 'Tres obras cortas y absurdas', del Teatro La Concha, dirigido por Jorge Zabaraín. Dos grandes de la actuación nacional, Vicky Hernández y Carmenza Gómez, son las protagonistas. Hasta el domingo en el Teatro Libre de Chapinero.

Además, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo está 'Develaciones, un canto a los cuatro vientos', coproducción de la Comisión de la Verdad con el Mayor, bajo la dirección de Nube Sandoval, Bernardo Rey e Iván Benavides.



Son 102 artistas en escena en una obra que combina teatro, música, danza y video. Hasta el 16 de abril.



El desplazamiento forzado se analiza de manera artística en 'La historia de una oveja', del Teatro Petra, bajo la dirección de Fabio Rubiano.

En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, hasta el 17 de abril, una oveja mostrará cómo es la vida de quienes son desarraigados y deben cambiar no solo de sitio de residencia sino sus tradiciones.



Para los niños, 'Gaspar, el señor de las nubes', en el Teatro El Ensueño. Esta obra, de La Libélula Dorada, bajo la dirección de los hermanos Iván Darío y César Santiago Álvarez, se podrá ver hasta mañana.



Mayores informes: festivaldeteatro.com.co

