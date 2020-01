El Festival Iberoamericano de Teatro se realizaría a mediados de año

EL TIEMPO conoció que el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que por tradición se realiza cada dos años en la época de Semana Santa, tendría lugar a mediados del año.



Desde hace varios días, una gran incertidumbre rondaba todo lo relacionado con este masivo evento de artes escénicas capitalino, luego de la crisis financiera que se había originado desde hace, al menos, dos ediciones.



(Le puede interesar: Ozzy Osbourne reveló que tiene Parkinson)

Voces del mundo de las tablas colombianas le habían comentado a este diario la difícil situación para realizar la edición de este año, que se comenzó a rumorar desde finales del año pasado, cuando no se anunció la tradicional venta de abonos.



Como ya era tradición, la fallecida Fanny Mikey, creadora del Festival, comenzaba a “calentar motores” todos los fines del año anterior a cada edición, con la tradicional venta de abonos, como regalo navideño. Y no era para menos. Pues se trataba de un evento que ilusionaba a sus miles de seguidores con la llegada a Colombia de los mejor del teatro mundial.



A esto se unió el desconocimiento en los medios de comunicación de los posibles grupos internacionales y la programación, que, como es tradición, se comenzaba a conocer con varios meses de antelación.



(También lea: Hassam se sometió a trasplante de médula)



Pues el montaje de un evento cultural de esta dimensión, que supera varios millones de dólares, exige una planeación muy rigurosa en varias estancias: divulgación, logística, concertación con salas y coordinación de las agendas internacionales de los artistas invitados.



Este diario conoció que organizadores del Festival están adelantando reuniones con el Ministerio de Cultura. Sin embargo, quedan algunas incógnicas: ¿qué grupos serían los invitados?, ¿quiénes serían los patrocinadores y socios del eventos? y ¿cuántos días duraría?



El anuncio genera un aliento de esperanza en el sector dramatúrgico colombiano, para que no desaparezca uno de los eventos que ya son prácticamente un patrimonio cultural del país.