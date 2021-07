Fernando Uhía y el hermoso color del mecato

Carlos Hurtado, el director de la galería Nueveochenta, se pasea por la exposición de Fernando Uhía con una elegante carpeta bajo el brazo, “¡¿qué tal esto?!”, me dice. De pronto abre la carpeta y deja al descubierto un paquete vacío de De Todito. El efecto es delirante. Los colores del paquete son los mismos que el cuadro abstracto que tiene al frente. Y es imposible no pensar en el reconfortante crunch de los chicharrones, los patacones y las papas fritas del paquete.

“Me encanta ver televisión”, dice Uhía, “creo que la pandemia y esta exposición me han dejado varios kilos de más. No hay caso. Tengo una tienda debajo de mi estudio; cada vez que tiro la canasta por la ventana regresa repleta de paquetes”. Y tantos paquetes en manos de un artista pueden convertirse en alimento para los ojos.



Su exposición en Nueveochenta (diagonal 68 n.° 12-42) tiene el brillo y los colores de los paquetes de las gomitas Trolli, los de las papas Margarita con sabor a churrasco o a cebolla con crema, las Súper Ricas de limón o los de unos Doritos edición limitada con la increíble presencia de la Mujer Maravilla. El nombre de la serie no podía ser otro: Cromaberraciones gourmet.

“Me convertí en un catador de paquetes. No era ético pintarlos sin probarlos. Hay unos terribles”, dice muerto de la risa, “hace poco vi unos que eran con sabor a ‘hamburguesa artesanal’. La palabra artesanal en un paquete no queda nada bien”.

La muestra está dividida en dos partes. En la primera parte –lejos del mecato y los paquetes–, Uhía hizo otro viaje pictórico que nació –también– no muy lejos de su apartamento. “La mitad del arte contemporáneo viene de una ferretería”, dice. “Marcel Duchamp compró su orinal en una ferretería en 1917.



En 1965 Gerhard Richter encontró un catálogo de colores de pintura en una ferretería y nacieron obras como 1024 colores”. Él –para no ser menos– se entretuvo varias horas en la ferretería de su barrio y compró un anjeo para gallinas y varios tarros de aerosol. Y el resultado es tan poético como sus paquetes.



Sus Defectos especiales son 10 pinturas en las que se repite la figura del anjeo –una malla cuadriculada que remite a lo mejor del arte abstracto– con colores que tienen la furia de la calle y del grafiti. “Probé todos los aerosoles. Hice cambios de boquilla y de tarros y terminé con el dedo índice morado”. Cada cuadro transmite la acción de pintar y el placer del color.



El anjeo queda en la mitad del lienzo y cubierto con un solo color: el morado vivo del interior de un ataúd, el atrevido naranja eléctrico, el clásico verde fosforescente de los grafitis bogotanos, el verde de la grama del Campín, el amarillo chillón de la señales de tránsito o un dorado lleno de pequeñas goticas estelares. “Esas constelaciones de puntos me llevaban a lo mejor del expresionismo abstracto”, dice Uhía. Y en los cambios de boquilla lograba dañar el efecto homogéneo que buscaba el fabricante del tarro y hacía que aparecieran nubes de polvo que impregnaban la tela. Bienvenido el caos; bienvenida –una vez más– la pintura en su mejor expresión.



