Tras una carrera exitosa como el primer colombiano en hacer parte del Royal Ballet de Londres y ser merecedor de varios reconocimientos y premios, el bailarín nacido en Buenaventura,Valle del Cauca, Fernando Montaño, se estrena en la industria de la moda con la primera colección de su marca Cachua en la que la alpaca peruana es la protagonista.

Recientemente, el artista presentó esta nueva propuesta en la iglesia St John’s, en Hyde Park, Londres, a un selecto grupo de invitados y desde ya se encuentra preparando una segunda colección.

¿Cómo surge la idea de explorar esta nueva faceta?

El proyecto surge desde el 2018, cuando me hacen una invitación en Perú, a Alpaca Fiesta, gracias a mi amiga Leslie Palacios y Michell, que es la compañía que provee mis textiles. Luego de mi espectáculo quedaron muy impresionados por mi arte, que es la danza clásica, y me hicieron embajador de la alpaca y la vicuña.



A raíz de eso, ellos me dicen que si algún día quiero hacer una línea de ropa o una colección cápsula, que les haga saber, y así fue como sucedió. He estado trabajando durante un año para hacer este lanzamiento con un grupo muy interesante de personas que me han guiado en el proceso.

¿Qué significa Cachua y cómo define la esencia de la marca?

Cachua significa danza en círculo, en lengua quechua. Desde el nombre ya estoy tratando de rescatar primero mi identidad como artista y bailarín que soy, pero también la lengua.



Un día que estaba lastimado empecé a caminar y encontré elementos naturales que han sido parte de la inspiración. Todo ha sido un aprendizaje enorme porque como artista tengo mi estilo y mis lineamientos, entre lo clásico y lo moderno, pero siempre amigable con el medioambiente.



Cuidando los requerimientos que los clientes y la moda están exigiendo, quiero resaltar el enorme valor de la alpaca como uno de los textiles más sanos con el medioambiente. Y rescatar tradiciones antiguas para darles un toque moderno. Tenemos en la colección partes tejidas a mano por las alpaqueras peruanas, y otras de tela de alpaca que es muy suave y liviana.

Fernando Montaño, bailarín colombiano.

Entre todos los procesos de creación de una colección de moda, ¿cuál es el que más disfruta?

Para mí, que estoy iniciando en esa faceta, es algo que me da mucha flexibilidad y me permite explorar mi creatividad. Estoy disfrutando todo el proceso, que ha sido muy lindo, porque cuando me lastimé, me puse en contacto con Carlos Arturo Zapata, que fue una especie de mentor. El proceso ha sido muy especial, y aunque ha sido virtual, hice un trunkshow boutique donde invité otras marcas de Latinoamérica, como Zulma Arizala.

¿Qué elementos de sus raíces y la cultura colombiana se ven reflejados en esta propuesta?

Cada traje tiene un nombre. Hay uno que se llama Buenaventura, con los colores de la tierra, de la montaña. El blanco, negro y rojo, que tanto se ven en la colección, son inspirados en ese cisne negro que descubrí que existía. Los cortes no son rectos, son asimétricos. Creo que de esa forma se reflejan mis raíces colombianas, de un país que tiene mucha mezcla de colores. Una de las cosas que más se reflejan es el movimiento, las prendas son muy tailoring, tienen flexibilidad.



Yo como bailarín, tengo que sentir el movimiento. Y también, el exotismo. Hay prendas que son bastante exóticas y, al mismo tiempo, elegantes. Y como no hay nada más clásico que el ballet clásico, la estructura tanto de la línea de ropa como la de joyería combinan elementos modernos y clásicos a la vez.

¿Podría contarnos más detalles de los productos y las piezas de joyería de la colección?

Para mí no son solo prendas de moda, sino piezas de arte. El arte del tejido, los colores que se usaron, el trabajo y la historia, el equipo con el que trabajé en Perú y Colombia. En Colombia hicimos toda la joyería con Mario Reina, un joven muy pilo que trabaja con comunidades de todo el país. Esta colección se hizo con artesanos de Mompox (Bolívar).



En los vestidos hay uno llamado el Peacock (pavo real) para eventos de noche. Hay suéteres muy sencillos. También uso piel, porque estamos tratando de ser lo más naturales, hay una mezcla entre la noche y la tarde, cosas muy sencillas. La idea es que la gente pueda jugar con los looks, con prendas muy versátiles que se quitan y se ponen.

Montaño, el 'hijo pródigo del Pacífico' bailó junto a la agrupación Suricato, en un 'performance' que sintetiza jazz y ballet.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las marcas presentan colecciones por temporadas, ¿cómo será esto en el caso de Cachua?

Como estamos iniciando, queremos ser un poco seasonless (sin temporada) y mezclar algunas cosas. Pero, posiblemente, nos acomodaremos a las temporadas de moda porque está todo creciendo rápidamente.



Estoy impresionado porque vamos a estar el próximo año con una colección en la Semana de la Moda de Londres, en febrero, y luego vamos a exhibir esas piezas en los museos de la moda de Madrid, Barcelona y Valencia.

¿Cómo tiene pensado combinar esta nueva faceta con su trayectoria como bailarín?

Estaré dividido en partes. Ahora soy bailarín invitado para tener un poco más de tiempo y flexibilidad. Voy a escoger en qué momentos bailar, en qué espectáculos y en qué países.



En el tema moda tengo un equipo bastante fuerte en el que me puedo apoyar. Desde el verano empecé a hacer los bocetos de la próxima colección. Una de las cosas que me han favorecido es la disciplina de la danza clásica. Creo que eso me ha ayudado para organizar los tiempos y no perderme en el camino. Por ahora, quiero invitarlos a todos a que se unan conmigo a esta segunda parte de mi ‘buena ventura’.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - para EL TIEMPO