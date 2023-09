La familia del maestro Fernando Botero informó que sus restos mortales van a llegar a Colombia, donde recibirá un homenaje en Bogotá y posteriormente en Medellín, su ciudad natal.



A esa decisión llegaron los hijos del maestro, Fernando, Lina y Juan Carlos Botero Zea, luego de una reunión familiar para definir la despedida de su padre, fallecido el pasado viernes 15 de septiembre, a los 91 años, en su residencia de Móncao.

La noticia se la ratificó ayer, domingo, al canal CitytTv de esta casa editorial, el propio Juan Carlos Botero Zea. Anotó que en Mónaco se le está realizando un homenaje privado y sencillo, pues esta ha sido una noticia que todavía está asimilando toda la familia, pues el maestro ocupaba "una presencia cardinal" para ellos.



Si bien, su hijo Fernando Botero Zea le comentó a EL TIEMPO el viernes pasado que el último deseo de su padre había sido quedar al lado de su fallecida esposa, la escultora Sophia Vari, en Pietra Santa (Italia), también aclaró que tenía pendiente una reunión previa con sus hermanos.



“Lo que sí expresó mi padre fue el deseo de yacer para la eternidad al lado del amor de su vida, que fue Sophia Vari. Y como a ella se le enterró en un pequeño cementerio municipal de Pietrasanta (Italia), él nos expresó su deseo de quedar ahí también”, le dijo su hijo a este diario.



Al respecto, Juan Carlos Botero le comentó a CityTV este domingo que si bien "lo más probable" es que se cumpla esa voluntad, primero traerán al país los despojos mortales del maestro para que su patria le pueda rendir un último adiós.



"Después de estar en Colombia, y llevarlo para que la gente lo pueda acompañar en estos momentos, tanto en Bogotá como en Medellín, lo más probable es que regresaremos a Pietrasanta a enterrarlo y ahí descanse para siempre al lado de sus esposa que amó tanto", dijo el escritor.



Pues en efecto, ese deseo sí se realizará. Pero antes, la familia Botero Zea ha querido que los colombianos también puedan rendirle un último adiós al que ha sido el artista plástico colombiano más grande de todos los tiempos.



La familia Botero dio a conocer este lunes el siguiente comunicado:"Comunicado a la opinión pública



Ante la conmovedora reacción del pueblo colombiano y la generosa invitación de parte de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, así como el Congreso Nacional de Colombia, por medio de la presente nos permitimos comunicar a la opinión pública que llevaremos el cuerpo de nuestro padre a su querida tierra natal para su despido final.



Inicialmente lo llevaremos a Bogotá, en principio el día jueves 21 de septiembre, después a Medellín y por último trasladaremos su cuerpo a Italia, para que descanse por fin junto a su amada esposa Sophia Vari, en el cementerio de Pietrasanta.



Estamos en contacto con las autoridades civiles para definir los detalles logísticos del traslado y las ceremonias y homenajes que se llevarán a cabo, y tan pronto se confirmen se comunicarán de inmediato al país.



Fernando, Lina y Juan Carlos Botero Zea".

Estas monumentales esculturas las trabajaba el maestro en su estudio de Pietrasanta (Italia). Foto: Archivo EL TIEMPO

Autoridades de Pietrasanta pendientes



Finalmente, el cuerpo sin vida del maestro será trasladado nuevamente a la localidad italiana de Pietrasanta (Italia), lugar que llevaba en su corazón, por ser donde trabajó tantos años sus esculturas, y donde además compartió estudio con su fallecida esposa, Sophia Vari, con quién compartió 48 años de matrimonio.



Al respecto, la agencia EFE ha confirmado que las autoridades de Pietrsanta (Italia) todavía no han sido contactados por la familia del maestro.



La localidad italiana era uno de los lugares preferidos donde pasaba temporadas el pintor colombiano.



"Por ahora no hemos recibido una petición formal para la sepultura", dijeron a EFE fuentes del Ayuntamiento de esta localidad de la región de Toscana, conocida por acoger a numerosos artistas y donde ya reposan los restos mortales de Vari, que falleció en Mónaco a la edad de 83 años en mayo pasado.



Aunque se desconoce "cuándo se llevará a cabo el entierro", las autoridades municipales no esperan que tenga lugar esta semana", añadieron las fuentes.



El deseo manifestado por el maestro Botero de ser sepultado en Pietrasanta "obedece no tanto a un factor de estar en un país o en otro sino a estar al lado del amor de su vida", dijo a el hijo mayor del artista, Fernando Botero Zea, tras el fallecimiento del artista.



"A él lo afectó de manera muy profunda la muerte de su esposa y compañera de vida Sophia Vari, que estuvo con él casi 50 años" y su muerte "fue para él un golpe psicológico y emocional devastador que deterioró también su salud, pero a pesar de eso siguió trabajando hasta el final", explicó.



Capital del mármol en la Toscana, pues allí se encuentran las famosas canteras de Carrara, Pietrasanta, que acoge también la Fundición Artística Versiliese, ha sido lugar de inspiración de Botero desde hace décadas, cuando su presencia impulsó la localidad como un centro artístico de renombre mundial. Además del artista colombiano, allí han vivido y trabajado artistas como el japonés Kan Yasuda y el belga Jean-Michel Folon; además del polaco Igor Mitoraj y el uruguayo Gonzalo Fonseca, ambos ya fallecidos, entre muchos otros.



Botero y su mujer compraron una casa en el pueblo, conocido como la Pequeña Atenas por su concentración de escultores, canteras de mármol y fundiciones, y cada verano toda la familia se reunía en ella para pasar tiempo juntos.



El maestro colombiano tiene muchas obras expuestas en la ciudad, un auténtico museo al aire libre con esculturas y estatuas de bronce de numerosos artistas, además de ser el autor de los frescos de la Chiesa della Misericordia de la localidad.



"Los últimos 10 años de vida de mi padre fueron una época muy mediterránea porque esos tres lugares (Mónaco, Pietrasanta o en Grecia) son todos reflejo de esa parte extraordinaria del mundo que él amó tanto", dijo su hijo.



Redacción de EL TIEMPO Con información de EFE