Los hijos de Fernando Botero tienen la idea de traer las cenizas del pintor y escultor -quien falleció el pasado viernes, 15 de septiembre, a sus 91 años- a Bogotá y Medellín para que los colombianos le puedan dar el último adiós. Después de los homenajes en el país, sus restos serían regresados a Pietrasanta (Italia).



En vida, el maestro dijo que cuando muriera quería descansar en esa ciudad italiana, al lado derecho de su esposa, la también artista Sophía Vari, quien falleció el 5 de mayo de este año.



(Puede leer: Fernando Botero: la triunfal exuberancia)

De esta manera, los hijos del artista tendrán un gesto con los compatriotas de su padre y, además, cumplirán su última voluntad.



Según Noticias Caracol, el maestro Botero será sepultado en el cementerio municipal de Pietrasanta, que está ubicado a un kilómetro de la plaza principal de la ciudad.



El autor de decenas de pinturas, esculturas y dibujos invaluables fue nombrado ciudadano honorario de Pietrasanta, ciudad en la que se estableció desde hace varios años y donde últimamente pasaba cuatro meses del año.

Facebook Twitter Linkedin

Residencia del maestro Fernando Botero en Pietrasanta, Italia. Foto: Foto: EL TIEMPO y redes de Ferando Botero Zea

Pietrasanta cautivó a Botero porque es una ciudad donde se respira arte (en este lugar vivió Miguel Ángel Buonarroti), por sus numerosas funderías, en las que hizo varios trabajos, y por la forma de ser de los habitantes.

Botero y Vari, un amor de casi medio siglo

El maestro Fernando Botero murió cuatro meses después de la partida de su esposa Sophia Vari, una artista de origen griego con quien se había casado en 1978. El escultor y pintor decayó visiblemente por la muerte de su apreciada compañera.

Facebook Twitter Linkedin

Sophia Vari, en compañía de su esposo, el maestro Fernando Botero. Foto: EFE

Botero y Vari se conocieron de la forma "más banal", según ella misma lo decía: en una multitudinaria comida en París, cuando estaban casados. Él había contraído matrimonio por segunda vez con la artista Cecilia Zambrano y ella estaba comprometida con el empresario Jean Bouboulis.



"Empezamos a hablar en francés porque yo no sabía ni una palabra en español, lo hablo muy mal, ahora me defiendo. Conocí primero al hombre antes que al gran maestro y luego pasó bastante tiempo porque yo tenía problemas que resolver y él también. Él se divorció y yo también", comentó Vari en una charla con el diario El Colombiano.



(Siga leyendo: Fernando Botero: quién fue y cuál fue su obra en el mundo, según Eduardo Serrano).



En los más de 40 años de casados, desayunaban, almorzaban y comían juntos. "Siempre me asombro de todo lo que hablan: cada salida es como si fuera una cita”, dijo su hijo Juan Carlos en una entrevista para BOCAS, de la Casa Editorial EL TIEMPO.

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS