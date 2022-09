La editorial Artika presentó en Medellín "Vía Crucis", un libro artístico del pintor y escultor colombiano Fernando Botero, que rinde homenaje a sus orígenes a través de una obra clave en su trayectoria, que muestra su interpretación personal del vía crucis cristiano.



Se trata de una edición limitada, numerada y divida en dos libros, que incluye las 61 obras (34 dibujos y 27 óleos) de una serie que el artista donó en 2012 al Museo de Antioquia, el lugar elegido para el lanzamiento mundial como "algo muy mágico y que de algún modo cierra el círculo".

"Es un homenaje del propio Fernando Botero a sus orígenes artísticos y a su Colombia natal", dijo el director de Artika, Marc Buil, sobre el libro "Vía Crucis".



Agregó que el artista nacido en Medellín "a sus 90 años, quería dar esa mirada atrás y hacer una obra que realmente fuera un homenaje a todos esos artistas que lo han marcado e influenciado".



En total son 2.998 ejemplares, de los cuales 2.798 son en edición arábiga y 200 en edición romana con la firma del artista. El precio de venta es de 4.500 euros (unos 4.428 dólares) para los ejemplares sin firma y 8.000 euros (unos 7.872 dólares) para los ejemplares con firma.



Haber publicado en 2018 "Las mujeres de Botero", un libro con 45 dibujos del pintor colombiano que homenajea a su universo femenino, abonó el camino a la editorial para ir por una segunda publicación.



"Ya teníamos la confianza del artista. Él tenía muy clara la temática y nos guía. Supervisó cada uno de los pasos y aprobó. Tuvo una involucración máxima", detalló Buil, quien señaló que al presentarle el resultado final a Botero se mostró "muy emocionado y se puso a aplaudir".

Libro de lujo 'Vía Crucis'. Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Dos volúmenes: artístico y de estudio

En el "libro artístico", explicó Buil, reprodujeron los 34 dibujos, que son "exactamente iguales a los originales" y van pegados por tres puntos de cola.



Como portada fue elegida por el propio Botero una imagen inédita, impresa sobre tela de lienzo, del óleo "Cerca de la Cruz" (2010), que hace parte de la colección particular del pintor y escultor.



"Es el único cuadro que el maestro no donó al museo", precisó Buil sobre la portada de esta edición bilingüe (español e inglés), que completa el "libro de estudio", una especie de "guía de museo", que permitirá entender la figura del artista y el sentido de esta serie con una particular visión del relato bíblico, a partir de artículos que analizan al detalle a Botero.



Para mostrar la gran contribución del artista a la universalización de la cultura y del arte está la voz del exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, mientras que el crítico estadounidense David Ebony repasa las claves del boterismo.



Por su parte, la directora general del Museo de Antioquia, María del Rosario Escobar, entrega una "visión panorámica" de la transformación que ha experimentado Medellín y el rol de Botero en ese cambio; y el curador Camilo Castaño repasa la obra del artista y sus influencias, profundizando en cada uno de los 34 dibujos que integran la serie.

Presentación del libro 'Vía Crucis' Foto: Jaiver Nieto/EL TIEMPO

Una mirada a su trayectoria

Como "el maestro hizo un viacrucis muy contemporáneo y diferente", según Castaño, los dos volúmenes vienen en un estuche expositor moderno, elaborado en metacrilato, en color rojo y la firma en relieve del artista. "Fue hecho en talleres artesanales en Barcelona, cosido a mano", apuntó Buil.



En el lanzamiento en Medellín, que encabezó el CEO de Artika, Juan Ribalta, y la directora del museo, hubo reflexiones sobre el impacto de la obra de Botero y un recorrido por las salas en las que está exhibido su arte gracias a las continuas donaciones que ha hecho a su ciudad.



"Somos sus guardianes", dijo Escobar, quien calificó a la serie "Vía Crucis" como "embajadora", "bastante rica" en mensajes y "bastante desafiante", ya que muestra "a mujeres y hombres partidos por el dolor".



Por su parte, Castaño definió a esta serie como "una de las más importantes" que ha realizado el artista al mostrar varias facetas de su trabajo y hacer una "mirada" a su trayectoria.



"Es una obra que muestra esa quietud de la tragedia, es como mirarla a través de un espejo y presenta la cotidianidad de una manera inquietante", destacó durante el recorrido por el Museo de Antioquia.



Artika, tras empezar en 2003 con un libro sobre Salvador Dalí, ha editado obras dedicadas a Frida Kahlo, Plensa, Barceló, Cabellut, Tàpies, Picasso, Van Gogh, Sorolla, Antonio López, Miró, Chillida, Toulouse-Lautrec, Goya, Rembrandt y Gaudí, entre otros reconocidos autores.



EFE