La exposición "Sensualidad y melancolía" del pintor colombiano Fernando Botero muestra desde este jueves en Murcia (España) su evolución artística a través de obras de diversas épocas que van desde los años 70 hasta creaciones más recientes.Así fueron las últimas horas de Fernando Botero, el gran símbolo del arte colombiano

La última exposición de Fernando Botero

Facebook Twitter Linkedin

Visite estos lugares para observar la obra del maestro Botero. Foto: Archivo EL TIEMPO / Jaiver Nieto /

"Ha inventado una forma distinta de ver el arte, el boterismo", explicó en rueda de prensa Marisa Oropesa, la comisaria de esta exposición en la que están presentes temas recurrentes del autor como el universo femenino, la pintura al aire libre, la naturaleza muerta y el desnudo, así como contenidos que entroncan con las raíces de su tierra natal como el carnaval, la música o el baile.



Para Oropesa, la mirada de Botero traspasa la realidad y le hace transformar las cosas que todos vemos en su propio mundo.



A la entrada de la muestra, una cita de Botero dilucida el sentido de la pintura: "El problema no es crear distintos temas, sino hacer lo mismo que han hecho todos de forma diferente. El mismo hombre o la misma mujer, el mismo caballo, el mismo árbol, la misma naturaleza muerta, pero visto con otro sentimiento, con otros ojos"



(EN VIVO| Muerte de Fernando Botero: Colombia está de luto por la partida del artista).



Una mirada que se instala en la selección escogida para esta exposición, que cuenta con cerca de cincuenta piezas entre pinturas icónicas, esculturas en bronces, dibujos y acuarelas de gran impacto visuales, que podrán visitarse hasta el próximo 26 de noviembre.



La comisaria detalló que esta exposición contiene novedades que nunca antes se habían expuesto como el óleo sobre lienzo "La casa de Marta Pintuco".



El universo femenino también está presente a través de distintos iconos cristianos, la tauromaquia o los desnudos, ya que, según Oropesa, el autor siempre intenta empoderar a la mujer en sus obras.



La sensualidad del autor no solo se mostrará en sus pinturas, sino además en sus esculturas, que ocupan un lugar central en la exposición y es una de ellas, "Mujer con espejo", la que preside la sala.



Un arte que es explicado en una de las distintas citas del autor que llenan sus paredes: "Para uno ser artista tiene que estar en desacuerdo y, mientras más en desacuerdo esté, más importante es. Si no, uno es un seguidor, no un artista".

Más noticias

EFE