La Feria del Millón se toma el Bronx desde la virtualidad

Con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga), se realizará del 8 al 18 de octubre la octava edición de la Feria del Millón (FDM), una de las ferias de arte alternativas más reconocidas del país y que se ha caracterizado por ser una plataforma para los artistas emergentes. Este año, fiel a su filosofía de hacer presencia en espacios no convencionales, la feria se toma el Bronx Distrito Creativo a través de una simulación 3D que recrea los espacios físicos y promete una experiencia innovadora e inmersiva por medio de las pantallas.

“La feria no se monta simplemente en una página web en blanco, como en un formato plano, sino que va a ocurrir en una locación que existe, que es el Bronx, a través de una simulación 3D”, señala Diego Garzón, director y cofundador de la FDM. “La gente va a poder recorrer espacios que realmente existen, (...) queremos que sea más dinámica la experiencia virtual”.



Alrededor de 1.000 artistas emergentes de toda Colombia se presentaron a la convocatoria que realizó la FDM, de los cuales se seleccionaron 71 luego de una curaduría que estuvo a cargo, entre otros, de Luis Fernando Pradilla, director de la galería El Museo; la artista plástica Ana María Rueda y Ximena Gama, filósofa, investigadora y curadora.



A través de la página www.feriadelmillon.com estarán habilitadas 10 salas en las que se expondrán las obras de estos y otros artistas emergentes, que incluyen diferentes expresiones como la pintura, la escultura y la fotografía. Así mismo, la Fuga expondrá una parte de su colección de arte moderno y contemporáneo, que incluye obras como Frente a la ventana de Víctor Laignelet, The fourth Time de Álvaro Barrios y piezas de la serie Neuronals de Libia Posada. Sin embargo, estas obras no estarán a la venta.

En el espacio de ‘Voltaje’ estarán expuestas las obras de artistas que discutirán sobre arte y tecnología. Foto: Cortesía / Feria del Millón

Además, la Fuga organiza otra exposición denominada ‘Bronx, la historia’, con el objetivo de retratar las miradas y transformaciones de este sector de Bogotá. En esta muestra se exhibirán algunos de los trabajos de las becas ‘Relatos cortos del Bronx’ e ‘Imaginarios del Bronx’, que incluyen las obras de Giovanna Balyd, Mario Andrés Barrera, Federico Varón, Colectivo 11mm, entre otros.



“El Bronx Distrito Creativo es una apuesta de ciudad que se convertirá en un símbolo de una ciudad cuidadora y polo de desarrollo económico, social y cultural”, señala Adriana Padilla, directora de la Fuga, para quien la FDM “permite seguir acercando a la gente a este espacio de la ciudad (Bronx), en el que la creatividad y la cultura están presentes”.

A diferencia de sus ediciones anteriores en las que la FDM solo se realizaba durante un fin de semana, este año su duración será de 10 días y tendrá acceso gratuito (otra gran diferencia), por lo que las personas que quieran disfrutar de las exposiciones digitales de las obras de arte lo pueden hacer sin ningún costo y desde la comodidad de sus casas. Además, esta edición tiene dos inauguraciones: la primera, el 8 de octubre, en la que se presentarán los primeros 35 artistas emergentes, y la segunda, el 15 de octubre, con la otra mitad de los artistas (36); esto con el fin de visibilizar y poder “disfrutar con calma” las exposiciones.



“Nuestro lema es democratizar el arte, en ocho años de la feria lo que hemos tratado de mostrar es que el arte es para todos, (...) los artistas necesitan un espacio para exponer sus obras, (...) y la gente que nunca pensó en comprar una obra de arte ahora lo hace”, sostiene Garzón, para quien la virtualidad representa una oportunidad para llegar a nuevos públicos.



“La virtualidad tiene la ventaja de que la gente va a tener más tiempo. (...) Uno puede navegar (la feria) a su propio ritmo, tranquilo, en la casa, a cualquier hora. (...) La experiencia cambia y, además, entra más gente de todo el país”, agrega.



Así mismo, la directora de la Fuga reconoce que la Feria del Millón representa “una solución inmediata para la reactivación económica del sector, ya que genera una relación creativa entre las artes plásticas y lo digital (...). Es importante cerrar la brecha que existe entre lo cultural y lo digital, y que la experiencia del centro no sea solamente física, sino que a través de lo digital podamos seguir generando experiencias como la FDM”.

Bronx Distrito Creativo

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (Fuga) y la alcaldía de Bogotá buscan convertir el Bronx en un “símbolo de una ciudad cuidadora y polo de desarrollo económico, social y cultural”. Para ello, se están llevando a cabo una serie de transformaciones en los edificios del sector que modificarán este “territorio de exclusión”.



Adriana Padilla, directora de la Fuga, señala: “La generación que hoy está naciendo será la principal beneficiaria de esta transformación a nivel urbanístico, social y económico. (...) Estamos empezando a identificar en la ciudad esos polos de desarrollo, y este es uno de ellos. (...) No es una transformación urbana, es una revitalización social”.

