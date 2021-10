LasTesis: Nuestro éxito es global porque la violencia machista es universal

El colectivo chileno LasTesis,creador de la performance 'Un violador en tu camino', que acabó convirtiéndose en un himno global del feminismo, estrena en la ciudad andaluza de Cádiz, por primera vez en España, su nueva intervención artística, en la que vuelve a tomar las calles para dar un grito colectivo y reclamar el derecho a una vida libre de violencia y miedos.

“Resistencia o la reivindicación de un dereho colectivo” es el título de la nueva propuesta de LasTesis que se pondrá en escena dentro de la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) en España, con la participación de medio centenar de mujeres que se han sumado a esta puesta en escena colaborativa.



Integrado por Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lea Cáceres, el colectivo chileno se hizo mundialmente famoso en noviembre de 2019 tras interpretar en su ciudad natal Valparaíso una coreografía contra los mitos sociales que rodean a la violación y la impunidad, una "performance" que replicaron, en las calles y con los ojos vendados, miles de mujeres en más de cincuenta países al grito de "la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía.... El violador eres tú".



Fue un éxito inesperado para ellas. “Pasó porque las violencias machistas son universales”, dice Lea Cáceres, una de las cuatro integrantes de LasTesis, que llegaron a ser elegidas por la revista "Time" como parte de las 100 personas más influyentes de ese año.



Lea Cáceres admite que les provoca una mezcla de alegría saber que cuentan con “una red enorme de conexiones por el mundo”, pero también tristeza porque “en el siglo XXI nos sigan pasando las mismas violencias” a mujeres de lugares tan distintos del planeta. Aunque dicen que es pronto para saber si su acción reivindicativa llegó a provocar un cambio significativo en la sociedad, sí apuntan que los cambios se han dado a nivel más personal, en las mujeres que “pudieron empezar a reconocerse a sí mismas" y comenzaron a transitar por el feminismo. Dafne Valdés destaca como uno de los éxitos de aquella experiencia “la unión y la capacidad de autoconvocarse y organizarse rápidamente en sororidad” de las mujeres. Ahora, traen por primera vez a España “Resistencia”, una acción colectiva que "busca recuperar la calle como espacio de enunciación, donde pararse y decir las cosas que pensamos y con las que no estamos de acuerdo”, explica Valdés. En ella buscan traducir ideas de Judith Butler, Paul B. Preciado y María Lugones sobre el feminismo y la diversidad de género en estímulos visuales, sonoros y corporales en un dispositivo escénico que en cada lugar se enriquece con las vivencias y experiencias de la gente que participa en ella.



Esta obra "pretende afectar a quien la ve, la escucha y participa en ella", explica Paula Cometa, que señala que es una obra política "porque está dentro de lo público y son ideas que hay que difundir porque proponen acabar con la precariedad y la miseria de la vida".

“Resistencia” es una obra “absolutamente colaborativa” porque "solo se puede completar con la participación de otras personas" y opera como "una plataforma de enunciación para las problemáticas e inquietudes locales”, por eso, señala Sibila Sotomayor, “requiere de un laboratorio previo con personas del territorio en el que se muestra”.



Durante esta semana han trabajado en Cádiz (sur) con medio centenar de mujeres y disidentes LGTBQIA+ “todas las subjetividades menos el varón cisgénero heterosexual”, matiza Paula Cometa. Participar en el FIT de Cádiz es “increíble y emocionante”, aseguran casi al unísono las cuatro integrantes de LasTesis, que destacan que es un festival "muy importante" a nivel iberoamericano. “Es un honor que nos inviten a participar con esta obra en particular que nos permite tejer redes con otras personas y en territorios distintos del nuestro”, agradece Cometa, quien añade que no deja de sorprenderles “la cantidad de similitudes que tenemos en esta lucha feminista, por desgracia y todavía”.



Tras su paso por Cádiz, LasTesis recalará en otras dos ciudades españolas Barcelona y Pamplona y luego en Bruselas en su camino hacia Berlín, donde representarán“Resistencia” antes de volver a su país.



