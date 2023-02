Luego del guayabo que dejan las fiestas de fin de año y de ese período extraño que se vive a lo largo de enero, de "aterrizaje forzoso" a la realidad de la vida cotidiana, febrero es realmente el mes en el que ya el año arranca en forma. En especial en material cultural.



La agenda de Bogotá en teatro, música, arte y actividades al aire libre ya comienza a llenar en el calendario con una 'X' los días del mes con actividades para todos los gustos.

'Hamlet' en el Teatro Libre

El gran estreno dramatúrgico sin duda lo hace el Teatro Libre, quien acaba de estrenar una nueva versión de 'Hamlet', de Shakesperare. Al frente de este montaje en este auditorio del centro de la capital está el dramaturgo Diego Barragán. Viernes y sábados, 7:30 p. m. Domingos, 3 p. m. Teatro Libre del Centro. Calle 12B n.° 2-44. Boletas: atrapalo.com y taquilla del teatro.



“Hamlet no tiene el alma del vengador que muchos quisieran ver, aquel que idea un cuidadoso plan para asesinar a todos aquellos que tuvieron que ver con la muerte de su padre. Hamlet duda, teme poner en riesgo su alma, teme dañar a su madre, teme haber sido tentado por una figura salida del infierno, teme incluso estar loco y no ver con claridad. Hamlet duda. Y esa duda hace que actúe torpemente sin un plan bien definido, sin la inteligencia del que planea sus movimientos”.

Conciertos

- Siguiendo en el histórico barrio de La Candelaria, la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango abre su temporada de conciertos el próximo 22 de febrero con la presentación del ensamble norteamericano Bang on a Can All Stars.



- Por su parte, el próximo 10 de febrero, se realizará el concierto de 'abrebocas' del Festival Nacional de la Música Colombiana de Ibagué, en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Artistas invitados: Beatriz Arellano, Dueto Maderas, Dueto Nocturnal, Dueto Entre Cantos y La gran rondalla colombiana, entre otros. 7 p.m. Boletería en la taquilla del teatro.



- Tras la exitosa presentación del ballet ‘Giselle’, la Compañía Nacional de Danza de España presenta el 3 y 4 de febrero un programa con tres piezas de coreógrafos españoles contemporáneos. Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.



- Los grandes éxitos de Rocío Dúrcal, la “Diva de las Divas”, llegan al Teatro Cafam para que los colombianos puedan recordar los más famosos temas que popularizó una de las grandes voces de la balada y la ranchera junto a las Clásicas del Amor. El gran encuentro se dará el próximo sábado 18 de febrero de 2023, a las 8:00 p.m.

Exposiciones de arte

- En el hermoso Edificio Atrio se adelanta la muestra de retrospectiva del artista Jim Amaral, para celebrar sus 90 años de vida.



- El arte urbano se toma la Galería Santa Fe hasta el 12 de marzo. Gráfica que arde, un homenaje a los elementos del hip hop.



- Andrés Caicedo: morir y dejar obra 45 años de ¡Que viva la música! Cinemateca de Bogotá Cra. 3 No. 19-10 BECMA.



- Miradas compartidas: Un espacio para jugar con la ilusión óptica: Taller de arte cinético. Cinemateca de Bogotá Carrera 3 No. 19-10 BECMA



- El 23 de febrero se estrena Exposición PosMonumenta. La Reinvención del Pedestal Vacío. Re-existencia y Soberanía Digital. Cinemateca de Bogotá - Sala E



REDACCIÓN CULTURA