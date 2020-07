Fallo judicial daría camino libre a APP para rescatar galeón San José

La acción popular interpuesta contra la APP (Asociación Público Privada) que propuso el gobierno de Juan Manuel Santos para el rescate del hallazgo arqueológico del galeón San José fue rechazada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Así lo dio a conocer la Veeduría Nacional para la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido, una entidad sin ánimo de lucro domiciliada en Cartagena que ha tenido como fin que no se proceda a aceptar la APP en este caso.



(Lea también: 'Armada Nacional debe liderar rescate de Galeón San José' dice experto)



Con el fin de sacar del fondo marino el hallazgo arqueológico, el gobierno de Juan Manuel Santos propuso esta figura con la Maritime Archaeological Consultants (MAC), una empresa suiza que estuvo en el proceso de ir hasta el fondo marino para verificar que sí fuera el galón hundido el 8 de junio de 1708, contratada por el Estado colombiano y con el apoyo de la Armada Nacional.



Al momento del hallazgo, en el 2015, el Estado determinó que su extracción se haría con este recurso, debido a los costos del momento, 70 millones de dólares.



Según el documento de la APP, la empresa que pusiera en tierra el hallazgo podría recibir pago de la parte que no fuera considerada patrimonio, y usufructuando durante tres años el museo que se hará en Cartagena, entre otros aspectos.



Sin embargo, tras varias demandas y recursos, el rescate pasó al gobierno del presidente Iván Duque y quedó a cargo de la Vicepresidencia.



(Lea también: Museo del río Magdalena lanza su recorrido virtual)



El 19 de diciembre del año pasado, los restos del galeón San José, que están en a 600 metros, en el fondo del mar Caribe, fueron declarados Bien de Interés Cultural de la Nación por parte del Consejo Nacional de Patrimonio. Lo anterior quiere decir que el hallazgo arqueológico no puede ser dividido ni comercializado.

El galeón San José fue hundido en junio de 1708 frente a las costas de Cartagena. Foto: Ministerio de Cultura

En ese momento, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, informó que seguía en conversaciones con la MAC, para llegar a un acuerdo.



Sin embargo, según la Veeduría Nacional para el Patrimonio Sumergido (que puso la acción popular a nombre de ciudadanos preocupados), “los magistrados Óscar Armando Dimaté Cárdenas, Fredy Ibarra Martínez y Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, decidieron negar la demanda que pretendía obtener de la Rama de Justicia la protección de los bienes del galeón San José y del método para explorarlo y preservarlo”.



Aunque el fallo aún no se ha dado a conocer, esto dejaría con piso para que la APP siga adelante.



(Lea también: Bachata y alpinismo, en la lista de Patrimonio de la Humanidad)



“Vamos a ir hasta el Consejo del Estado para lograr salvaguardar los intereses de todos los que están representados en este patrimonio cultural sumergido y, si es necesario, a entidades internacionales”, dijo Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director de la Veeduría, en un video publicado en YouTube.



El galeón fue hundido por piratas ingleses en las cosas cercanas a Cartagena. Llevaba riquezas de las colonias, piedras preciosas, cerámicas y gran cantidad de bienes. Sus restos se encuentran bien conservados, según documentos fotográficos.



(Le puede interesar: Maloka, el primer museo de Bogotá en reabrir sus puertas)



CULTURA