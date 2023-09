El pasado fin de semana se conoció el fallecimiento de la artista plástica colombiana Alicia Tafur, a los 89 años de edad. Nacida en Cali en 1934 dejó una huella en la historia del arte en el país.



(Además: Óscar Monsalve: el ojo del arte colombiano, en clave fotográfica)

Escultora y ceramista, fue la creadora del movimiento Nacional de Artes Plásticas de Bogotá en 1955 y dirigió la Galería Nacional.



Su obra se enfocó en las esculturas de gran tamaño elaboradas en metal, hierro y bronce. Sus trabajos fueron reconocidos en espacios como el Salón Nacional de Artistas.



Tafur fue una adelantada para su época: en décadas de pleno machismo y cuando las mujeres debían estar en el hogar como amas de casa y no creando arte en un taller, ella señaló: "El futuro de la mujer colombiana es sencillamente maravilloso, siempre y cuando que ellas no se encarguen de destruirse. ¿por qué? Sencillamente porque creen que la vida de hogar las inhibe para incursionar en los campos del arte, de la literatura, de la política, etc. Nuestras mujeres viven acomplejadas porque continúan convencidas de que solo sirven para ir a los salones de belleza o ser madres de familia".

Facebook Twitter Linkedin

La escultora Caleña Alicia Tafúr hizo La Negra del Chontaduro, que se instaló en el Club San Fernando. La figura pasó luego a una bodega del barrio Santa Helena. Foto: Archivo CEET

Algunas de sus obras -que fueron elaboradas durante la década de 1980- permanecen en espacios públicos: Elevación Rítmica, en el Centro Colombo Americano de Bogotá; 'El Tropel', en el Banco Ganadero de Medellín; Tauro hacia el Infinito, en el Banco Ganadero de Cali, y Ave del Paraíso, en el Teatro Colsubsidio de la capital.



La crítica de arte Marta Traba opinó que "la riqueza espacial de la escultura abstracta es muy viva y evidente en la obra de Alicia Tafur: innumerables planos estudiados en la misma dirección del muro y presentados frontalmente al espectador, van creando una compleja sensación de profundidad gracias al aire que circula en todas las direcciones".



Tafur se formó en cerámica y escultura en barro en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Luego viajó a Estados Unidos para perfeccionar su técnica. Se casó con el pintor y pedagogo peruano Armando Villegas, con quien tuvo cuatro hijos.

Más noticias