Elián Farías pierde la memoria. Un día se despierta y no recuerda nada de su vida anterior. Peor todavía, “tiene otro pensamiento, otra historia y otro pasado. Su círculo cercano y algunas personas tratan de que vuelva a ser la que era, pero ella prefiere seguir en su nueva personalidad”.

Así presenta Fabio Rubiano, director y dramaturgo, '25 cosas', la nueva obra del Teatro Petra, una comedia que lleva a pensar en esa pérdida de los pensamientos. No obstante el esfuerzo de sus seres cercanos para que recuerde, nada funciona, hasta que deciden someterla –y someterse– a una terapia no convencional.



Marcela Valencia es Elián, y en el elenco la acompañan Liliana Escobar, Jacques Toukhmanian y Julián Román. Se presentará del 18 de enero al 11 de febrero, de miércoles a sábado, en la sede de Petra, en Bogotá.



Fabio Rubiano habló con EL TIEMPO.

¿Por qué el nombre '25 cosas'?



Originalmente eran 50, pero no nos daba. A las cosas se les hacen diferentes juicios de valor. Para alguna gente, darle importancia a un objeto, una prenda o un aparato es excesivo. Para otra, los objetos forman parte de su vida, adquieren ánima y se vuelve doloroso perderlos. Hay quien, a partir de los objetos, recuerda cosas de su infancia o de un momento poderoso. En esta historia alguien pierde la memoria, y las cosas (libros, ropa, cama, fotos...) tienen la misión de hacer que recuerde. Sobre si cumplen su objetivo y acercan a la mujer con sus recuerdos o, por el contrario, la alejan es uno de los temas de 25 cosas.



Ustedes, que han trabajado con tanta fuerza la memoria, ahora se van a la desmemoria. ¿Por qué?



En el Petra siempre queremos buscar nuevos mecanismos de narración, nuevos formatos, nuevas formas de mirar nuestra realidad (que a veces parece ficción). Nos gusta correr riesgos. Si bien hemos trabajado el tema de las víctimas, de fenómenos sociales, de dolores que arrastra este país, también nos interesan la risa, el humor, todos los mecanismos que utiliza la población de este lado del mundo para sobrevivir a sus épocas difíciles. Si alguien pierde la memoria, y lo digo en términos dramáticos, no médicos, podría ser por querer olvidar, por un golpe emocional muy fuerte o sencillamente porque quiere comenzar otra vida. Todas esas opciones las trabajamos con los actores. Todo el tiempo nos hacíamos preguntas. Y nos las seguimos haciendo. La obra habla de la desmemoria, de alguien (Marcela Valencia, que encarna a Elián Farías) que no solo pierde la memoria, sino que amanece con una nueva, y esa nueva vida le gusta más que la anterior, de la que dan referencia su joven esposo (Julián Román), su neuróloga (Liliana Escobar) y su primo (Jacques Toukhmanian).

Si perdiera la memoria, ¿qué pediría que le recordaran de su vida pasada todo el tiempo?



Ojalá no se me olvide hacer drama.

En esta obra es pasar de blanco a negro sin términos medios. ¿Se ha imaginado teniendo esos cambios? ¿Cómo serían?



En los ensayos nos hicimos esa pregunta muchas veces, el qué pasaría, y uno queda con la certeza de que nunca va a olvidar a la gente del grupo, a los colegas. Si un día despertamos siendo otros, ojalá esa nueva sea mejor que la anterior.

¿El 2022 de ustedes fue bueno? Deme un resumen de lo mejor y lo que no fue tan bueno.



Lo bueno: teatro con mucho público, retomamos las giras nacionales e internacionales, hubo bastantes grupos invitados, nos ganamos un India Catalina y un IMA Best in Class Award por un proyecto teatral-audiovisual que desarrollamos en el 2020 con RTVC. Marcela estrenó Una madre, la película que protagonizó; además de teatro, varios del grupo hicieron trabajos en cine y rodamos en Medellín la versión cinematográfica de Dos hermanas, una obra muy querida que hicimos hace unos años. Lo no tan bueno: la cantidad de informes, documentos, pruebas y registros que hay que enviar a las entidades que nos dan algún estímulo. No digo que nos exoneren, pero un poquito menos de papeles y un poquito más de confianza sería ideal.



Y para este año, ¿qué quieren?



Que no importa qué día la gente vaya al Petra, siempre estaremos haciendo teatro.

¿Dónde y cuándo?

‘25 cosas’. 18 de enero al 11 de febrero. Miércoles a viernes, 8 p. m. Sábado, 6 y 8:30 p. m. Teatro Petra, carrera 15 bis n.º 39-39, Bogotá. Boletas: $ 50.000, en tuboleta.com

OLGA LUCIÁ MARTÍNEZ ANTE

CULTURA

EL TIEMPO

