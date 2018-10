¿Por qué asistir a la feria de arte Barcú?

La feria Barcú, que se realizará en Bogotá, entre este miércoles y el 29 de octubre, quiere posicionarse como un festival que le apunta a usar el poder de la cultura para recuperar y transformar el barrio de La Candelaria.

Mientras se realizan en simultánea ArtBo, la Feria del Millón, ArtChicó y Odeón Intensivo, Barcú abrirá las puertas de 17 casas en las que los visitantes encontrarán arte contemporáneo, fotografía, música y cine, entre otras expresiones. En Casa Cicuta y Casa Factoría, 20 galerías de España, México, Cuba, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Estados Unidos expondrán sus obras.



El festival contará con la presencia de tres artistas invitados: el italiano Filippo Minelli, el holandés Koen Vermeule y el colombiano Sair García. En la Casa Spotlights se destacará el trabajo de 15 artistas emergentes que no cuentan con representación.

Además, Barcú contará con espacios como Casa Siam, en donde se presentarán músicos nacionales e internacionales, y Barcú Village, que tendrá a varios DJ en el escenario.

Según su directora, María Teresa Rojas, Barcú nació con la intención de ser mucho más que una feria de arte, y de apostarle a reunir expresiones culturales de todo tipo en un mismo evento. De ahí su nombre, Bogotá, Arte y Cultura (Barcú).



"Barcú ha tenido tendencia a crecer como festival porque ofrecemos una experiencia heterogénea e incluyente, donde las calles del centro histórico La Candelaria se vuelven punto de encuentro para las artes plásticas, la música, el cine y la gastronomía, entre otros. Además, es también un espacio para divertirse y pasar un buen rato entre amigos o en familia", comentó Rojas.



¿Cree que la semana del arte rompió con la idea de que el arte es para un círculo elitista y comercial?



Cuando los círculos de arte se vuelven muy elitistas, en cualquier parte del mundo, por lo general surgen otras iniciativas que le apuestan a la creación de espacios artísticos más incluyentes. Por ejemplo, en Miami, luego de la consolidación del Art Basel, se crearon otras ferias encaminadas a presentar propuestas alternativas. Sin duda alguna, desde sus inicios Barcú ha estado dirigido a un público heterogéneo, y propone crear un festival y una feria que se caractericen por su diversidad. El hecho de que no seamos únicamente una feria de arte sino también un festival cultural, quiere decir que buscamos tener un público diverso en vez de dirigirnos solamente a quienes se interesan en las artes plásticas.



Las ferias que se realizan en octubre dejaron de ser solo conocidas en Colombia ¿Esto quiere decir que el arte colombiano está en un muy buen momento?



En principio, es importante reconocer la gran labor que ha realizado Artbo a través de los años para posicionar la semana del arte de Bogotá, internacionalmente. Ya que, por ejemplo, esta feria destina gran parte de su presupuesto a traer coleccionistas de talla internacional. Sin embargo, creemos que hoy en día la creciente popularidad de estos eventos se debe no solamente a la buena variedad de arte colombiano y a las ofertas de alta calidad de las galerías, sino también al hecho de que Bogotá se encuentra actualmente en el centro de la escena cultural latinoamericana.



¿Qué está pasando con el arte en general en Colombia y en Latinoamérica?



Latinoamérica se está poniendo de moda y es una moda que tiende a lo 'mainstream'. Los grandes coleccionistas de arte moderno del mundo, y cabe resaltar que el arte moderno todavía es el más costoso y al que se le da mayor importancia, están empezando a coleccionar arte geométrico, arte cinético, arte óptico, y estos todos son lenguajes muy latinoamericanos. Es por esto que Latinoamérica se encuentra en el foco del arte mundial.



¿Qué falta para que el arte llegué a más gente y no solo a aquellos con recursos económicos?



Más festivales como Barcú, que son incluyentes, que ofrecen experiencias integrales, y donde el arte se presenta a la gente en un formato accesible, amable y un poco más informal.



Artbo es la feria más reconocida, pero ¿creen que tendría la misma relevancia si no existieran ferias como Barcú, en la misma semana?



Artbo siempre ha tenido mucha importancia y relevancia. Pero sin lugar a duda, venir a Bogotá en la semana del arte en octubre, se vuelve mucho más atractivo para los coleccionistas cuando la oferta es más amplia. Sobre todo si estos no vienen únicamente con el fin de ver arte, sino también en búsqueda de nuevas experiencias, de propuestas alternativas y de diversas expresiones artísticas y culturales.



Dónde y cuándo: del 24 al 29 de octubre. Boletería: pase día, 25.500 pesos. Pase noche: desde 25.500 pesos. Consulte la programación completa en www.barcu.com.



LAURA GUZMÁN DÍAZ

En Twitter: @The_uptowngirl