El cambio que ha sufrido la fotografía

Según Juanita Carrasco, curadora de la exposición ‘Lo-foto-gráfico’, la fotografía, en sí misma, parece haber perdido un poco su fuerza. Por eso, en esta muestra que se exhibe en la Galería El Museo, hasta el 7 de septiembre, es común que los artistas la hayan explorado, incluso, a través de las instalaciones.

Este es el caso de Jonathan Chaparro, quien propone una visualización en un espacio interior, en donde se maneja una iluminación “muy fotográfica, pero sin ser una fotografía”, de acuerdo con Carrasco.



“La exposición trata de reunir diferentes propuestas que dan la sensación de un uso muy diverso del medio. Incluso, desde el método tradicional. Por ejemplo, Andrés Sierra solo trabaja fotografía análoga y Jesús Abad Colorado, que es reportero gráfico desde hace mucho tiempo, no se sale hacia ninguna exploración. Nos parece válido seguir manteniendo esas propuestas dentro del medio y la exposición”, cuenta Carrasco.



De igual forma, la muestra reflexiona sobre el papel del fotógrafo en la actualidad y ejemplifica los cambios profundos que se han producido en el ámbito de la fotografía tanto en su lenguaje como en su conceptualización, técnicas y procesos de producción.



Carrasco se interesa por los diversos usos de este medio como herramienta artística, bien en su faceta documental o como recurso expresivo para la construcción de nuevas realidades.



Los artistas de la exposición, nacionales e internacionales, coinciden en que la fotografía es la base de su práctica artística, comunicando propuestas que repiensan y resignifican el paisaje, la ciudad, el cuerpo, el retrato, la naturaleza y la condición humana.



“Traté de encontrar diferentes trayectorias, no un tema en común, tanto gente que está empezando como otros ya consagrados, como María Elvira Escallón y Clemencia Echeverri. Me parecía que ellos debían tener cabida en la exposición y así lograr que fuera rica para todo el mundo”, manifiesta Carrasco.



Por ejemplo, se pueden ver proyectos creados a partir de imágenes de revistas o de borrar digitalmente las fotografías para crear imágenes nuevas, así como otros que ofrecen una mirada a las múltiples posibilidades del acto fotográfico.



Para la curadora, Jesús Abad es el mejor representante de reportería gráfica que hay ahora, y, a raíz de la coyuntura electoral por la que acaba de pasar el país, quiso mostrar su perspectiva sobre los sucesos de la violencia colombiana que ha registrado a lo largo de su carrera.



El espectador se puede encontrar con un recorrido que devela itinerancia de la fotografía, pues a través de estas imágenes se contemplan los contrastes que surgen de la tensión de su complejidad y simplicidad.



Entre los artistas participantes se encuentran Mario Arroyave, Rosario López, Juan Pablo Echeverri, Juan David Laserna, Beatriz Grau, Ana Adarve, Guillermo Santos, Luciano Denver, Ana María Rueda y Felipe Bedoya, entre otros.



