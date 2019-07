‘1819, un año significativo’ para Colombia por treinta razones

Muchas de las historias que se cuentan en ‘1819, un año significativo’, la exposición del Museo Nacional que se inauguró ayer en este espacio del centro de Bogotá, no tienen final. Se conocen detalles, pero no se cierran porque no se hallaron esos datos.

Sin embargo, ahí están, contándonos, desde este lugar que, como dice su director, Daniel Castro, “es de todos los colombianos”, qué pasó en la cotidianidad de ese año glorioso de 1819, cuando dejamos de ser colonia y nos convertimos en república.



Su curador es Francisco Ortega, quien cuenta que la muestra se organizó “en función de diez diferentes grupos sociales: mujeres, artesanos, comerciantes, clérigos, esclavizados, indígenas, militares, funcionarios, memorialistas y extranjeros”.



Las batallas y los héroes atraviesan los espacios, pero no son el centro. “Cuando pensamos en las batallas de Boyacá y del Pantano de Vargas, y en dos o tres héroes, no están las voces, ni los eventos ni qué ocurría a lo largo de esta Colombia diversa.



Tampoco qué pasaba y cómo las personas reaccionaban a lo que pasaba, sus retos y sueños, así como las frustraciones y cómo se veían repelidos por el sistema monárquico. Eso es lo que queremos mostrar: lo humano en las voces de sus actores”, agrega.

De ahí que se hizo una selección de objetos del museo, así como de escritos recogidos en un trabajo largo y muy serio con el Archivo, para que oigamos esas voces “y al final del recorrido la gente no solo se lleve relatos, sino 30 posibles caminos de lo que pudo haber sido”, dice Ortega.



De hecho, el curador piensa del momento histórico de la independencia en ese año como hoy los colombianos pensamos de la paz, si va a durar o no.



De cada uno de los grupos se seleccionaron tres historias, para un total de 30: las 30 razones por las que vale la pena recorrer esta exposición.



Y del grupo social de mujeres, “hay tres voces muy fuertes de ellas, enfrentadas a grandes retos. Una es la de Concepción Loperena, quien en 1813 libera el cabildo de Valledupar y declara la independencia rompiendo ella misma el retrato de Fernando VII. Eso lleva a que la persigan, y en 1819 sigue escondida en su propia hacienda, donde sus antiguos esclavos la protegen”, dice.



Otra es la de Micaela Mutis, una mujer de la antigua Santa Fe, fuerte y prestigiosa, con ideas republicanas, que se casa con un realista recio, Miguel Valenzuela, con quien tiene siete hijos.

Francisco Ortega, curador de la exposición.. Foto: Juan Diego López / EFE

“Cuando en 1819 entran las tropas republicanas, él huye para donde está Pablo Morillo, dejándola sola con los hijos. Sin amilanarse, sigue adelante, cuidando la fortuna de ambos, y decide rehacer su vida. Cuatro años después, su esposo vuelve, la encuentra con su nuevo amor y embarazada de otro hombre, y logra que la encarcelen. Ella se representa a sí misma y con voz empoderada reclama sus derechos, así sepa que como mujer no es reconocida como ciudadana”, dice Ortega.



Los rostros llegan de varios lugares, como San Andrés y Providencia, Pasto, La Guajira, Casanare, Chocó, Venezuela, Medellín y Cartagena.



“Cada una de estas historias te dejan un poco con el corazón en la mano. Como la de un esclavo de la hacienda Santa Gertrudis, en Chaparral, Tolima. Es un liberto que ha logrado ahorrar dinero, pero la hacienda para la que trabaja la van a liquidar y mandan a Cartagena a los esclavos que aún hay, donde están los cinco miembros de su familia.

Con sus ahorros puede comprar a su mujer y dos de sus hijos, quedándose con las 3/5 partes de su vida. Este señor rompe el alma porque atrás quedan tres de sus hijos y el expediente no dice si los pudo liberar”, cuenta.

De hecho, el curador piensa del momento histórico de la independencia en ese año como hoy los colombianos pensamos de la paz, si va a durar o no FACEBOOK

TWITTER

En el apartado indígena está lo que les sucedió a los aborígenes del resguardo de Cáqueza, que denuncian ante la justicia real de ese 1819 “que el cura de su pueblo abusa de ellos, que los maltrata y violenta, y que, incluso, los hace sangrar. El protector real lleva el caso a las instancias del momento y se encuentra culpable al sacerdote. El castigo es expulsar al clérigo y someterlo a juicio... Pero el caso llega a la justicia virreinal el 7 de agosto de 1819 y nunca supimos qué pasó”, narra Ortega.



Las historias continúan por los caminos del museo, contando cómo fue este año de “incertidumbre, donde nada estaba jugado”.



Las alegorías a los héroes están en un cuadro de evocación a Bolívar, un grabado de Espinosa, para ratificar el triunfo de la batalla y de la libertad que llega, pero alrededor está la gente que se vio inmersa en otros problemas.



Eso sí, todo está rodeado de colorido, porque la diversidad de este país da para eso, con un colectivo vibrante en 1819 y hoy.



“Yo creo que aquí hubo una osadía especial con el hecho de la nacionalidad, de coexistir juntos, algo a lo que no todos los lugares le apostaron. Eso es significativo. Incluso, con las promesas que faltan por cumplir y que todavía muchos reclaman”.

Dónde y cuándo

Museo Nacional. Carrera 7.ª calle 28, Bogotá. Hasta el 18 de agosto.



Informes en el teléfono 3816470 y en museonacional.gov.co

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO​@CulturaET