Wilson Díaz y su colección de reflexiones en La Tertulia

A Wilson Díaz siempre le ha gustado coleccionar cosas, guardar y acumular imágenes y hacer una especie de banco de memoria visual para sus obras. “Coleccionaba álbumes familiares; desde pequeño me encantaba tener esos álbumes de Cromos entre los 60 y 70. Vivía en Pitalito (Huila) y no iba a museos, sino que me quedaba con el circo y con el cine; fui recopilando mi propia colección de imágenes y con el tiempo se convirtieron en la base de parte de mi trabajo”, dice Wilson mientras mira de nuevo la impactante antología de más de tres décadas de su fulgurante carrera en el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali: Wilson Díaz: gusto y conflicto. Motivos para coleccionar.

Díaz camina entre piezas que rememoran esas imágenes del pasado, pero que a su vez revelan rasgos del presente o de problemáticas que parecen seguir enquistadas en la sociedad colombiana y que generan contrastes interesantes que anudan relaciones entre lo popular y lo político, lo violento, lo trascendental, lo estético y hasta lo polémico. Sus obras se sienten cercanas, tiernas y a veces dolorosas o urbanas y muy coloridas.



Tras unos cuantos pasos en la sala es posible ver un cuadro que recuerda al grupo de música tropical Los Graduados. Sus protagonistas aparecen vestidos casi al estilo de los Beatles y parecen observar con simpatía a los visitantes al museo; todos de ellos tienen instrumentos musicales, pero uno de sus integrantes carga un fusil. Cerca de esa obra hay una pintura de la famosa banda de Sábados felices (Los Ruanetas) y un cuadro más grande de Los Hermanos Monroy.

Esta obra del 2011, un acrílico sobre tela que muestra a Los Graduados vestidos como los Beatles, Foto: Cortesía La Tertulia

“Son trabajos que tienen muchas capas, un poco de memorabilia colombiana, la discografía o la música, ahí investigaba la relación de los músicos y la propaganda política”, recuerda Wilson mientras revisa una pared con más de un centenar de vinilos que también hacen parte de la exposición. Se trata de Quimeras, una pieza que revive los acetatos, pero con otras lecturas y que una vez se expuso en Alemania, donde la gente podía tomar alguno de los discos y escucharlo. En Cali no hay un tornamesa ni un DJ, pero uno puede quedar en trance como uno de los que aparecen en las carátulas de los álbumes que, con unos expresivos ojos en primer plano, invita a experimentar el hipnotismo en el hogar, pero aquí es en el museo.

“Vi que muchos músicos como Jorge Villamil habían hecho música para presidentes como Misael Pastrana Borrero; o Rafael Escalona, que en su momento lo hizo para López Michelsen”, explica Díaz, y refuerza una característica esencial de su trabajo: mirar el pasado, pero encontrar en él conexiones más profundas que la sola nostalgia en un recorrido donde también está el disco Arando paz, de Julián Conrado, un hombre que parecía ser una promesa de la música y terminó editando un disco para las Farc en épocas del conflicto armado.



El consumo, la vida cotidiana, la cultura popular hacen parte de este tejido de propuestas que van desde la pintura, la instalación o el video, en una aventura de reencuentro con el público caleño, que desde principios de los 90 acogió el trabajo de Díaz dentro de su escena creativa. “Yo pienso que siempre hay un contexto alrededor de los artistas, una generación. Yo viví en los 80 en Bogotá y participé en la generación de los artistas jóvenes de los 90: es muy chistoso, porque ahora tengo 58 años”, comenta Díaz, quien también desarrolló propuestas como el recordado Festival del Performance, con Helena Producciones.



Díaz llegó a Cali en 1991 y empezó a integrarse en la escena artística de la ciudad. En 1995, como profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes, su presencia se hizo más fuerte y comenzó a crear algunas de sus propuestas más importantes. El sueño de llegar a la capital vallecaucana y dedicarse exclusivamente a la pintura por su profundo amor por la luz de la ciudad tuvo una evolución y empezó un nuevo aire de experimentación y nuevos formatos en sus obras. Parte de todo ese proceso se puede explorar en la muestra con obras como Sobre la superficie (1994), parte de una instalación con pinturas, fotos y acrílicos sobre piezas de cordobán recortados en los que el propio autor es algunas veces protagonista.



Al igual que Sin título o La flor caduca de la hermosura de su gloria (2011); sumando a Fallas de origen (1997-1998), con la que el artista ganó el VIII Salón Regional de Artistas en 1997 y el Salón Nacional de Artistas, en 1998, y que tiene una de las imágenes más recordadas de su obra: una casita roja de Davivienda con un antejardín que parece sacada de un dibujo casi infantil en el que hay matas de coca.

Facebook Twitter Linkedin

Con ‘Fallas de origen’, Díaz ganó el Salón Regional de Artistas, en 1997, y el Nacional de Artistas, en 1998. Foto: Cortesía La Tertulia

El viaje por Gusto y conflicto, motivos para coleccionar tiene además dibujos, instalaciones como su genial Sementerio, una reflexión acerca de la vida, la muerte, los fluidos y las pérdidas, con manchas de semen en pequeños cuadros blancos, en una de sus propuestas más conocidas y polémicas. Al igual que un famoso álbum de fotografías que hacía parte de un performance en el que se conectaban imágenes de Pedro el Escamoso con Jorge Eliécer Gaitán, Gustavo Rojas Pinilla y eventos trágicos como la caída de las Torres Gemelas.



“Era como una especie de paralelismo donde los álbumes se mostraban con actores de televisión. La gente se sentaba con nosotros y una actriz de Pedro el Escamoso”, dice Díaz acerca de este juego de tiempos y recuerdos que recalca en la discusión de la telenovela y la historia.



La muestra también tiene piezas como su visión de la pandemia con Muerte en el bosque seco tropical, la obra que hizo para la serie que publicaron EL TIEMPO y el Mambo con la participación de otros 69 artistas.

Un artista pop

Una alusión a las fotoagüitas y esos escenarios en los que uno acomodaba su rostro en un orificio para convertirse en otro (como el rey de una famosa marca de fósforos), al igual que un recuerdo de la banda juvenil Menudo que, puesta en La Tertulia, se despoja de su alma anacrónica y reivindica un amor por la cultura popular, algo que se siente en cada pieza de formato medio, grande o pequeño de la exposición.



“A veces vemos la cultura popular como algo ingenuo, que no se compromete, pero puede ser un actor activo. Es una fuente de imágenes de memoria que es muy propio y que me interesa mucho”, sostiene en una pausa de su reencuentro a un lado de pequeños cuadros que parecen recuerdos de momentos de su vida y su trabajo. Hay colorido, humor, reflexión, alusiones a los hombres de acero peleando contra alienígenas o haciendo referencia a sus cómics, a otras obras suyas reimaginadas, a la policía, al narcotráfico, al arte mismo y, de nuevo, a esos discos de vinilo que eran prensados para empresas junto a una que otra joya musical, que reaparece ligada a la economía, la industria o la ideología a través de una conexión sencilla y claramente poderosa.

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Díaz se ha interesado por la cultura popular en su obra, como esta pintura de la banda juvenil Menudo. Foto: Cortesía La Tertulia

“No soy un artista que tiende a la síntesis, trabajo con muchos elementos y van creciendo”, dice Wilson, y expone ideas y debates como este: ¿las imágenes son de quienes las producen o de quienes las consumen? “Creo que hay una preocupación por reciclar… Aquí aparecen nuevas imágenes y otras mezcladas o intervenidas. Tengo fotos, recortes; fue increíble pasar la pandemia y tener recursos para ensamblarlos en el taller”, reflexiona.



Su cita con La Tertulia llevaba casi siete años esperando. La muestra fue curada por el equipo TRansHisTor(ia), formado por María Sol Barón Pino y Camilo Ordóñez Robayo. Wilson siente que la muestra se dio en un momento coyuntural e importante. No solo es la primera gran exposición tras la pandemia, sino que es en “ese lugar mítico donde vi muchas exposiciones cuando era más joven”. Y ahora, la suya, es una exposición que vale la pena tener en la colección de los recuerdos.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

En Twitter: @AndresHoy1

