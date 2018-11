Mapa Teatro llegó al Museo Reina Sofía de España

En el siglo XVIII, don Ángel Díaz Castellanos y don Juan José D’Elhúyar fueron comandados por el rey Carlos III de España para modernizar las formas de minería en la Nueva Granada. Ambos viajaron al pueblo de Marmato, aquella tierra precolombina Quimbaya en la que una monumental montaña parecía estar construida en oro en vez de tierra.

Aquella expedición, aquel sueño dorado afectó a tal nivel la mente de don Ángel, que el mineralogista tuvo que regresar a Madrid y recluirse en las en las Bóvedas del Hospital General y de la Pasión, en las que se recluía a los dementes o faltas de juicio. Aquel hospital se financió durante varias etapas de rifas, de limosnas y, curiosamente, del oro que llegaba de las Américas.



Ahora, aquel espíritu delirante parece haber retornado a este espacio, que hoy es el edificio Sabatini del Museo Reina Sofía de Madrid. El colectivo artístico Mapa Teatro, de Colombia, trabajó durante cerca de un año medio para crear la instalación 'De los dementes, ò faltos de juicio', que se inauguró recientemente en el Reina Sofía y estará abierta al público hasta el 29 de abril del próximo año.



Para este trabajo, el grupo de los hermanos Heidi y Rolf Abderhalden no solo visitó en varias ocasiones el espacio del antiguo hospital, sino que trasladó también a Marmato, en donde profundizó sobre el fenómeno de la minería.

Así nació un trabajo que plantea varias reflexiones: “Creo que en el fondo el tema no es solamente el oro en sí sino la extracción, el saqueo, y también el saqueo hoy en día”, reflexiona Heidi Abderhalden.



Mapa es uno de los colectivos escénicos más importantes del país, pero no solo trabaja en el ámbito teatral, sino en el campo de las llamadas artes vivas. Así han nacido trabajos como este, que se inscriben más en la tendencia de las intervenciones en sitios específicos.



“Yo no creo que estemos saliendo del teatro sino que estamos expandiendo un poquito los lenguajes con los que trabajamos... Lo que sucede acá no deja de tener su teatralidad, aunque no hay construcción de personajes ni unas ciertas convenciones del teatro, pero sí hay cuerpos, hay presencias, hay casi que espectros en esta instalación, que mantiene también un lenguaje muy vivo”, explica la artista.



'De los dementes, ò faltos de juicio' nació de una invitación del Reina Sofía, como parte de su programa ‘Fisuras’, para el que el museo pone a disposición de los artistas uno de sus espacios.

Los hermanos Abderhalden empezaron a investigar sobre la historia del lugar y también decidieron hacer un trabajo de campo, siguiendo esa línea de desplazarse a los lugares de los hechos en los que se inspira para sus trabajos.



Así, lo hizo, por ejemplo, para 'Los santos inocentes', pieza para la que viajaron a Guapi para empaparse en el significado de esa celebración del municipio del departamento del Cauca.



En esta ocasión, el grupo quisa saber cómo era esa minería artesanal que se realiza en Marmato, en donde contaron con el apoyo de la sociedad de mineros.

Ese era el punto de partido para que los artistas utilizarán ese llamado género de la auto-ficción, que se inspira en esas realidades para crear narrativas artísticas.



“Lo que llevamos un poco al Museo fueron las minas, la fantasmagoría y el espectro de este ingeniero que seguía obsesionado con una especie de desorden monetario, de delirio aurífero”, asegura Heidi.

En las Bóvedas del Hospital General y de la Pasión se recluía a los dementes o faltas de juicio. Foto: Joaquín Cortés/Román Lores

Esa fantasmagoría incluso se construye a partir de elementos reales, pues los Abderhalden, que trabajaron junto a Ximena Vargas, Timothy Noble, José Ignacio Rincón y Forrest Gray, llevaron al Reina Sofía varios materiales de Marmato.



Así, se construyeron los vagones y rieles que le dan vida a todas esas máquinas que componen la instalación, que está dividida en tres espacios. El primero de ellos, es una especie de archivo que da detalles de la historia del hospital, de los mineralogistas y de Marmato y su relación con el oro.



Luego de este recibimiento, el espectador desciende por unas escaleras, en las que se proyectan imágenes de las mulas que los mineros usan para llegar a las minas, y finalmente llega a la sala de Bóvedas, que se ha ambientado como una mina tradicional.



“El espacio mismo produce en el cuerpo del espectador una experiencia de ir ingresando a una mina, porque es en unos sótanos, en las antiguas bóvedas, donde se albergaban en la historia de este hospital los dementes o faltos de juicio”, asegura Heidi.

‘La despedida’, un triunfo del grupo

Además de esta instalación, Mapa Teatro también presentó este año su más reciente producción teatral, ‘La despedida’, que se inspiró en el antiguo campamento guerrillero de El Borugo, en La Macarena, que luego fue convertido por las fuerzas militares en una especie de museo vivo del conflicto colombiano.



Aquel sitio, por el que pasaron cientos de secuestrados y que era uno de los sitios en los que se refugiaba el Mono Jojoy, se convirtió en la excusa para reflexionar sobre los fantasmas de la revolución guerrillera, es por eso que en la obra aparecen los bustos de personajes como Marx, Lenin, el Che Guevara y Fidel Castro.



La pieza, que este año se ha presentado en ciudades como Berlín, Atenas, Sao Paulo y Santos, lograba crear una tensión narrativa a partir de todos los recursos visuales y escénicos que proponía Mapa. Ahora, el grupo está en trámites para presentar La despedida en Bogotá el próximo año.



