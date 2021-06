La fotógrafa Dora Franco y su mirada de las naturalezas muertas

“Fue un largo viaje por anticuarios, mercados y fincas remotas”, dice Dora Franco. Y en el camino encontró tenedores del siglo XVIII, cuchillos de plata del siglo XIX, hongos cultivados exclusivamente por los amish, pitahayas y coliflores rosadas, melones coreanos, hongos japoneses y acelgas rojas.

Su exposición en la Galería El Museo (calle 81 n.º 11-41) tiene algo de engaño. En un primer golpe de ojo, las 20 imágenes de la muestra se revelan como una serie de bodegones holandeses del siglo XVII. Hay que acercarse lo suficiente para descubrir que no se trata de pinturas, sino de su marca personal: la fotografía.

El proyecto nació como un trabajo en equipo con su hermano. “Juan Carlos es chef y empezó a trabajar en un libro de comida antigua”, dice Franco. Y decidió que, para que el libro tuviera el look de los platos que devoraban los campesinos y los nobles hace tres o cuatro siglos, era necesario que sus ingredientes tuvieran la luz y la apariencia con la que los veían los pintores de la época.



Hizo varias pruebas. Se sumergió en la luz de Vermeer y en las composiciones de los bodegones de sus contemporáneos. Tuvo que probar varios lentes para que cada elemento tuviera el hiperrealismo de las pinturas. “Necesitaba que cada poro tuviera foco”. Las pruebas funcionaron, y el volumen que logra en cada foto es impresionante.

Dora Franco recorrió varios anticuarios de Miami, San Diego y Nueva Orleans para crear sus bodegones. Foto: Cortesía Dora Franco

Hay una foto de unas naranjas partidas en dos que parecen una invitación para exprimirlas; otra de unas cebollas –atadas con una cuerda– que parecen a la altura de la mano y solo falta agarrarlas; unas uvas que podrían ser parte de un cuadro de Caravaggio o estar en la boca de Baco. El libro todavía está en proceso y tuvo una pausa por la pandemia. En una visita a la galería, su director, Luis Fernando Pradilla, le preguntó en qué estaba trabajando. Franco le contó sobre el proyecto y le mostró un par de fotos. Pradilla quedó encantado y le pidió una serie. Y empezó su aventura por mercados y anticuarios.



Franco –una verdadera leyenda de la fotografía colombiana– vive hace varios años en San Diego, Estados Unidos. Para la serie trató de alquilar objetos en anticuarios Nueva Orleans, Miami y San Diego, “pero nadie los alquila como en Colombia y terminaba comprándolos”. Hizo una mesa de piedra con su nieto para lograr una atmósfera especial y puso un sello personal en varias fotos: una soga desgastada para atar algunos elementos como zanahorias o remolachas.

En el camino visitó fincas orgánicas y empezó a descubrir vegetales con colores que no imaginaba que existieran. “Evidentemente, una papaya coreana no estaría en un bodegón holandés; tampoco un champiñón de los amish, que, por cierto, son tan celosos con todo, que tuve que visitarlos varias veces para que me vendieran sus productos. Cada foto es una versión libre de estos bodegones”, dice.

La muestra de Franco está perfectamente ensamblada con el resto de la galería: por un lado, hay una potente exposición de los preciosos paisajes de Gonzalo Ariza. Y, por otro, Vicky Neumann presenta una grandiosa y ambiciosa serie de pinturas en las que deja en evidencia la tragedia ambiental que estamos viviendo. Cada detalle de su obra es un golpe en el pecho. Ver las tres exposiciones es un verdadero privilegio. Vale la pena ponerse el tapabocas y visitar la galería.



