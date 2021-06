La naturaleza alucinante en las pinturas de Margarita Lozano

“En plena Segunda Guerra Mundial ellos pintaban el color; pintaban la belleza y la alegría”. Margarita Lozano no habla de cualquiera; habla de Matisse y de Bonnard. Habla de sus jardines llenos de flores. Habla de la luz de los impresionistas y de los fauvistas. Habla de sus años de aprendizaje en París en los años 50.

“Mi papá (el expresidente designado de la república en 1942, Carlos Lozano y Lozano) se quitó la vida cuando tenía 47 años. Tuvo una depresión terrible y, en esa época, desafortunadamente no sabían cómo tratar una depresión. Fue un luto opresivo. Yo tenía 15 años. Mi mamá, en algún momento, se rebeló contra su propia familia y contra sus opiniones, y decidió que nos fuéramos a París”.



Y ella, por su lado, decidió convertirse en artista. Ya tenía el ejemplo de una tía que no había conocido, pero tenía en su memoria sus gigantescos óleos en la casa de sus abuelos. “En mi familia siempre hubo grandes mujeres. Esther Lozano fue pintora profesional. Mi otra tía, Lucía Lozano, era enfermera graduada, en un momento donde claramente las mujeres se quedaban en la casa”.



En París le dio rienda suelta a su pasión. Estudió arte en la Académie Boissière y se pasaba sus días en clases de pintura y en los museos de la ciudad. La luz, el color y las formas de los pintores franceses Gauguin, Matisse, Bonnard o Monet se quedaron en sus ojos. “Tengo una foto de esos días en los jardines de Monet”, recuerda.

Luego, su incansable mamá, Isabel Ortiz, decidió que debía continuar sus estudios en Roma y estuvo bajo la tutela del artista Pío Eroli. En Roma, tras un par de años, su mamá decidió que era suficiente: “Tienes que aprender inglés. Nos vamos a Nueva York”. Su maestro no quería oír nada de Nueva York. Para él, Margarita podía quedar ‘contaminada’ por los genios del momento: Pollock y los titanes del expresionismo abstracto.

Margarita estuvo un año en Nueva York y, con un mundo totalmente inmenso para su momento, volvió a Bogotá. Tenía apenas 22 años.



En Colombia se encontró con la primera gran vanguardia de artistas colombianos: Ramírez Villamizar, Alejandro Obregón, Roda, Fernando Botero, Grau, Negret. Se integró al grupo y tuvo encima la mirada inquisidora de Marta Traba: “Es una chica de sociedad que pinta”, dijo. “Botero me defendió”, recuerda Margarita, “y le dijo a Marta: ‘Sí, es una chica de sociedad, pero pinta bien’ ”. Tuvo a Botero como cómplice en una amistad que ha durado toda una vida y a Roda como maestro: “Me decía que era buena colorista, pero que me faltaba sabiduría en el dibujo. Y en sus clases me reforzaba el dibujo con desnudos”.

Paisaje tropical (de Nocaima)’, 2015. Foto: Cortesía de la artista

Margarita ha sido una figura constante en el arte colombiano, grandes exposiciones, galerías en Nueva York y Londres y salones nacionales, pero de alguna manera su obra quedó marcada y encasillada por la sentencia de Traba y por una palabra con la que se relaciona inmediatamente su obra. Margarita Lozano y la palabra ‘bodegón’ se convirtieron en sinónimos.



Sus frutas, sus relojes, sus mesas, sus interiores tranquilos, tuvieron que competir contra la geometría de Ramírez Villamizar y la furia pictórica de Obregón. Y en la mente del mundo del arte la palabra ‘bodegón’ era de otra época. Ella no se dejó amilanar. Su obra continuó su rumbo y el éxito comercial nunca le dio la espalda, mientras tanto, en su taller se desarrollaba una obra paralela. Y esa es la gran revelación de la exposición ‘Entre naturalezas’ en Mmaison Galería (carrera 3A n.° 63-48).

“Terminé deslumbrado –dice el crítico Eduardo Serrano–. Fue una sorpresa”. La exposición tiene más de 20 cuadros rabiosamente coloridos. Paisajes que solo pueden relacionarse con el poder de David Hockney –uno de los tres artistas vivos más caros del mundo– o con el color de Gauguin. En los cuadros de Margarita –anota Serrano en catálogo– “las plantas adoptan colores imposibles científicamente”.



“Todo comenzó en el Jardín Botánico de Cartagena en los años 70”, dice Margarita. Su obra, de alguna manera, siempre ha estado conectada con lo que ven sus ojos. Su taller estaba en la sabana de Bogotá y “la luz de Bogotá, o la luz de París, es una luz gris”, dice. Cartagena le dio otra luminosidad. Le entregó el trópico. Le ofreció plantas y colores que no había visto.



Eduardo incluye en la exposición dos ejemplos anteriores del paisajismo de Lozano en la muestra: un cuadro del 50 que fue segundo premio en el Salón Nacional de Artistas, Gallos y platanales, y un precioso cuadro de Central Park de 1956. En una sala alterna están algunos de sus bodegones y, en sala principal, el color en estado puro. Porque eso es esta muestra: atardeceres con una naranja imposible, una docena de verdes en un jardín, árboles que parecen arder; una naturaleza que parece vista desde la ventana de Dios en los días en que no sabía cuáles eran los colores que quería para el mundo y podía darse el lujo de experimentar hasta el cansancio.

Árbol de la sabana’, 2014. Foto: Cortesía de la artista



“Mi segundo taller está en Nocaima. Las plantas, las flores y los árboles fueron sembrados por mi esposo, Enrique Cavelier. Él fue un artista extraordinario con sus jardines; era un paisajista fantástico. Varios cuadros nacieron ahí”, dice Margarita.



La muestra –con todo su color y su belleza– tiene también algo de rebeldía. “En este momento la mayor parte del arte está centrado en los problemas sociales y se han dejado de lado la individualidad, el ser humano; los cuadros de Margarita tienen esa individualidad y esa personalidad”, dice Eduardo Serrano. “Pinto por el placer de pintar. Porque sí”, dice Margarita. “Nunca me he preocupado por estar en la vanguardia. Si hay una sola persona que me entienda, me siento satisfecha”.

