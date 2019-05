La paradoja de la vida, la muerte y la memoria a través de fotografías

Una fotografía victoriana en sepia es la única prueba actual de la existencia de una pareja de aquella época: él, de traje oscuro y postura solemne, le extiende a su esposa, de traje claro y largo, su brazo para que apoye su mano con delicadeza.

La situación pasaría desapercibida si el rostro de la mujer no estuviera escondido detrás de la cabeza de una jirafa que no estaba allí cuando se tomó la foto. La pieza fue añadida por el artista portugués Pedro Rapoula, quien les borra las caras a esos seres que nunca conoció para eliminar su identidad y construirles una historia nueva.



Esta imagen hace parte de la muestra ‘In the Silent Darkness’, abierta en la Galería Sextante. Allí, Rapoula (1977) expone su trabajo entre 2014 y 2019: tres series que se complementan pese a las diferencias.



“La primera serie, que fue la primera que empecé a trabajar con fotografía antigua, tiene que ver con el impacto de las expectativas de la sociedad en uno mismo. Entonces, hay hombres y mujeres con la boca o con los ojos tapados; allí se ve la tensión de lo que tú eres y de lo que la sociedad te exige”, explica el artista.



Rapoula llegó a estas temáticas un día en el que se encontraba en un mercado de pulgas en Lisboa y encontró un álbum de fotografías antiguas. “Lo compré, empecé a vivir con esas fotos y a trabajar el tema de la identidad a partir de las memorias”, cuenta.

Desde ese momento, trae a la vida a personas que no conoce y desarrolla una historia personal con ellas. “Yo tenía las fotos en mi taller hasta que hablaban conmigo: de tanto verlas, algunas personas empezaban a sobresalir, ya no podía borrarlas y debía dejarlas. Las otras no eran nada más que un escenario”, dice el artista sobre porqué borra algunos personajes y otros no.



Las otras dos series involucran animales y calaveras con las que reemplaza los rostros. “Ese es el único trazo de igualdad que tenemos los seres humanos, que llega sí o sí en la muerte”.



En cuanto a los animales, el artista se toma su tiempo para poder encontrar la identidad de los personajes en esa fauna que habita en su taller, como una forma de hablar de “cómo los otros nos ven y cómo lo hacemos nosotros”, agrega.



“Cuando vivía en Portugal, era portugués. Cuando llegué a Colombia pasé a ser europeo y al trabajar acá, sentí que soy un poco colombiano. La perspectiva de ti mismo va cambiando, la identidad no es fija, evoluciona”, dice.

Dónde y cuándo

‘In the Silent Darkness’ estará abierta hasta el 14 de junio, en la Galería Sextante en Bogotá. Carrera 14 n.° 75-29. Entrada libre. Informes: www.artedos.com

LAURA GUZMÁN DÍAZ​@The_uptowngirl