La muestra que quiere dialogar con visitantes a través de la memoria

La memoria, eso que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado, es el eje de 'Lo que fuimos', la exposición del fotógrafo Germán Ortegón, que retrata la realidad del país y del campo a partir de objetos abandonados. Estará hasta el 10 de diciembre exhibida en el edificio central de la Universidad Javeriana.

20 fotografías componen este trabajo de largo que aliento que hace parte de una apuesta mayor de 70 piezas que giran en torno al tema de la memoria y que Ortegón ha venido trabajando durante cinco años en Gualivá (Cundinamarca).



"Este pedazo en especial es una metáfora de lo que ha sucedido en el campo colombiano. Parte de la casa de una familia donde lo que allí quedó cuenta la historia de lo que pudo haber sucedido: desplazamientos, violencia", dijo a ELTIEMPO.COM el fotógrafo manizaleño.



Camas, cobijas, baños y zapatos, son solo algunos de los objetos abandonados que se compilan en la exhibición y que parecen perfectamente ubicados por la naturaleza y el pasar de los años, que reclaman poco a poco terreno sobre lo que alguna vez fue una cocina llena de mujeres contando historias, una habitación de un par de hermanitos o una virgen protectora de la familia.



"El contar la historia de esta manera es una decisión que tomé con el fin de no revictimizar más a quienes ya han tenido que pasar por suficiente sufrimiento a causa de la violencia en este país. Los objetos en sí dicen mucho de nosotros, toman personalidad y son capaces de contar lo que fuimos", agrega Ortegón.



Sin embargo, en su contexto también toman vida propia, no se olvidan, y se convierten en una forma de evocar diferentes sensaciones y recuerdos, dependiendo de quien los observe. "Es que estos objetos que fueron abandonados también son víctimas, y con esta exposición tienen la oportunidad de seguir siendo contados".

La muestra ha pasado ya por la Galería de Arte Guerrero de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Universidad de Valencia, en España. En cada lugar que ha recorrido, el artista ha tenido la oportunidad de recoger todo tipo de relatos de quienes la visitan.



"Cuando la gente se para frente a una de las fotografías ya no dice, esto le pasó a él o a ella, hablan de sus propias historias o de las de sus familiares. Los objetos, como no aparecen con sus dueños, tienen la capacidad de convertirse en apropiaciones de cada visitante. Esto quiere decir que todos empezamos a reflexionar a partir de los objetos y no de los sujetos".

Pieza de la serie 'Lo que fuimos', del fotógrafo y docente manizaleño Germán Ortegón. Foto: Germán Ortegón

En la exhibición, por ejemplo, hay una foto en la que aparece una grabadora. Así como un ciudadano estadounidense se acercó a Ortegón a decirle que le recordaba a su finca en EE.UU., una mujer de 85 años se echó a llorar junto a sus tres hijas al ver una de las piezas y narrar cómo ella misma había tenido que huir de su casa en el campo. "A cada persona le suscita algo diferente, ya no hay un solo afectado, el dolor se vuelve colectivo".



Y es que la serie en sí misma denota la situación generalizada del campo en Colombia, y muchos de los lugares que Ortegón visitó ya ni siquiera existen, el tiempo se los fue llevando, los fue destruyendo y olvidando.



Incluso, muchas de las fotografías parecen obras de arte, se han transformado, con el simple disparo de una cámara, en obras bellas y llenas de potencia que, a pesar de su trasegar y pasado, no parecieran haber sido objetos en desuso. "Quiero mostrar estos objetos como algo bello, porque si no la gente va a seguir pensando que eso es basura", asegura Ortegón.



"Aquí también se puede apreciar una estética bizarra, porque se está retratando lo bello que tienen esos objetos, que para unos son basura, para otros motivo de dolor, pero para mí son arte", dice.



Una de las cosas que más inquietó al fotógrafo fue que, en la mayoría de lugares que visitó, pudo notar que gran parte de su población era gente mayor. "En un tiempo no habrá quién recuerde lo que en esos espacios sucedió".

Pieza de la serie 'Lo que fuimos', del fotógrafo y docente manizaleño Germán Ortegón. Foto: Germán Ortegón

La técnica: una conversación con el pasado

Según el fotógrafo, su proceso de obtener una pieza parte de visitar los lugares y conversar con los objetos. "Les pregunto cosas, como a quién pertenecían, cuántas personas vivían en casa, por qué los abandonaron o si quienes los dejaron querían volver".



Ortegón cuenta que muchas veces llega a lugares que todavía tienen camas tendidas, zapatos con medias listas para usarse o grabadoras conectadas, esperando ser encendidas. Todos indicios de que muchos no querían irse, o que tenían la intención de volver, pero nunca lo hicieron.



El proceso continúa con la selección del momento preciso para hacer una toma, que puede duras, horas, e incluso días. "Las piezas no tienen intervención, se hacen con en ambientes naturales, a veces hasta 10 veces en la mañana, tarde o noche. Todo con el fin de devolverle la vida a los objetos a partir del reconocimiento, pero esto es posible solo con una buena iluminación natural, buenos encuadres y la exposición adecuada".

Pieza de la serie 'Lo que fuimos', del fotógrafo y docente manizaleño Germán Ortegón. Foto: Germán Ortegón

Evolución

Desde muy joven, Ortegón ha tenido un interés por los objetos abandonados, incluso colecciona algunos de ellos. Siempre queriendo guardar lo que él llama memoria de las cosas.



De esta forma, su inquietud se ha transmitido a las piezas de la exhibición, que ya han evolucionado a una tercera parte denominada 'Memorias de arena', un relato hecho a partir del pueblo saharaui, que vive en campos de refugiados en el desierto de Sahara. De ellos se han hecho muchas cosas, pero yo buscaba, de nuevo, no revictimizar, por lo que decidí hacer el ejercicio allá.



"Sin embargo acá en Colombia creo que el siguiente paso tiene que ver con recolectar las historias de los espectadores, muchas de ellas conmovedoras y provenientes de lo más profundo de la guerra de nuestro país. De esta manera he logrado que las fotografías no sean solo el relato de quienes abandonaron los objetos, sino que todas empiezan a hacer parte de una memoria colectiva. El producto será un multirelato, de las cosas vividas y las no vividas", agrega el fotógrafo.

Pieza de la serie 'Lo que fuimos', del fotógrafo y docente manizaleño Germán Ortegón. Foto: Germán Ortegón

La religión católica, por ejemplo, ha sido uno de los ejes transversales y disruptivos a la historia del país, y en muchos de los lugares que Ortegón ha visitado ha podido encontrar objetos religiosos abandonados, todos seguro resguardando las plegarias de lo que alguna vez fue una familia.



"Finalmente en el campo todo se lo encomienda la gente a Dios, porque no hay policía, ni ejército, ni nadie que proteja a la gente. Allá todo se le deja a la virgen, a los santos de cada lugar, que son lo único que le queda a la gente", finaliza.



En ese sentido, incluso los marcos que protegen a las fotografías son una sola pieza en madera, en señal de que esos objetos que en otro espacio iban a olvidarse y deteriorarse, ahora serán conservados y recordados.

¿Dónde y cuándo?

Hasta el 10 de diciembre se podrá visitar esta exposición en el edificio central de la Universidad Javeriana.



Dirección: Cra. 7 #No. 40 - 62, Bogotá



María del Mar Quintana Cataño - ELTIEMPO.COM / APP