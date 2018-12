El legado de Rogelio Salmona, a punta de dibujos

Clásicos de la arquitectura, como las Torres del Parque, la Biblioteca Virgilio Barco, el Centro Cultural Gabriel García Márquez, el Museo de Arte Moderno, el Eje Ambiental y el Archivo General de la Nación, entre otros edificios en Colombia, se convirtieron en puntos de encuentro y en musas del grupo de dibujantes Urban Sketchers Bogotá, que quiso rendirle un homenaje a Rogelio Salmona a través de sus trazos.

En principio, los miembros de este movimiento, que incentiva el dibujo in situ mediante encuentros gratuitos en los que se reúnen a dibujar, se dieron cita durante mes y medio –los días sábado y algunos miércoles en la noche– para descubrir la esencia del arquitecto Rogelio Salmona, rendirle un homenaje a 11 años de su muerte y plasmar su legado en el papel.



“Rogelio Salmona es uno de los arquitectos más importantes de Colombia y de Latinoamérica. Se le han hecho toda clase de homenajes, pero nunca con la visión de diferentes dibujantes de su obra, pues el manejo espacial y del ladrillo son características fundamentales de su trabajo”, cuenta el artista plástico Carlos Alberto Hernández, uno de los gestores de Urban Sketchers.



El resultado de sus encuentros es la exposición ‘Dibujando a Salmona’ –actualmente en la biblioteca El Tintal, de Bogotá–, que hace un recuento de las obras del arquitecto, observadas desde la propia experiencia y sensibilidad de los artistas, y que se manifiesta a través de vistas generales e internas, detalles arquitectónicos, dibujos nocturnos, contrapicados y una gran diversidad de elementos de la arquitectura de Salmona.



La muestra cuenta con la participación de arquitectos, artistas plásticos, ilustradores, diseñadores gráficos y personas que tienen interés por el dibujo y que hacen parte de Urban Sketchers.



Además, participan varios bocetistas que fueron escogidos mediante una convocatoria, a la que se postularon más de 100 artistas, que enviaron más de 300 dibujos que llegaron de Bogotá, Medellín, Ibagué, Villavicencio, Pamplona, Cartagena, y de España y Perú.



El resultado son 80 obras (en acuarela, marcadores, colores, dibujos digitales, esferos, rapidógrafos, collage, gouache, lápices y técnicas mixtas) de 50 artistas que sintieron la arquitectura de Salmona y que quisieron rendirle un homenaje, que tiene como característica ver la obra del arquitecto desde diferentes puntos de vista.



“Cada dibujo muestra la sensibilidad de los bocetistas que plasman en un papel sus sentimientos ante la obra del arquitecto; así, cada uno rinde un homenaje personal de su visión del trabajo de Salmona”, dice Hernández.



De este modo, y pese a que en la exposición se presentan diversos dibujos de un mismo lugar, el resultado final es diferente en cuanto a técnicas y la manera de dibujar su obra. Según el vocero de Urban Sketchers, “en los últimos años el dibujo a mano alzada se ha perdido y, ante todo, lo que queremos es mostrar y realzar ese trabajo que practicaba el arquitecto, de manera muy sensible”.



Hernández también agrega que el dibujo a mano alzada y el boceto arquitectónico no han tenido cabida en galerías o en sitios destinados a difundir el arte.



“Es una demostración de que el dibujo arquitectónico es una manifestación artística que tiene que ser realzada y valorada por la sensibilidad de los bocetistas, que dedican parte de su vida a plasmar en una hoja no solo un dibujo, sino toda una serie de sentimientos, técnicas y experiencias que enriquecen este trabajo”, comenta.



En la exposición, a la que se unieron la Fundación Rogelio Salmona y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se ven lugares como la renovación urbana Nueva Santa Fe de Bogotá; el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional; el edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; la Casa de los Huéspedes, en Cartagena; la sede de la FES, en Cali; el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en Medellín, y el Museo Quimbaya, en Armenia.

La muestra estará abierta hasta febrero de 2019. Luego irá a las bibliotecas Virgilio Barco y Julio Mario Santo Domingo.

¿Dónde y cuándo?

Hasta febrero de 2019.

Biblioteca Pública El Tintal Manuel Zapata Olivella, av. Ciudad de Cali, n.° 6C-09, Bogotá.

Luego irá a las bibliotecas Virgilio Barco y Julio Mario Santo Domingo.





Laura Guzmán Díaz -

EL TIEMPO

Twitter: @The_uptowngirl