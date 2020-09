Exposición de Andy Warhol, icono del pop art, en Moscú

El icono del pop art Andy Warhol desembarca en la galería Nóvaya Tretiakóvskaya de Moscú con una exposición de más de 200 obras, que incluye el portafolio completo Marilyn y otras de sus mayores creaciones, que el público de la capital rusa podrá apreciar a partir del próximo viernes.

'Yo, Andy Warhol', se titula la exposición cuyo montaje comenzó este 21 de septiembre en los 2.500 metros cuadrados que la Nóvaya Tretiavkóvskaya destinó para el que considera uno de los grandes eventos culturales del año en Moscú.



La muestra, organizada conjuntamente por la Unión de Pintores de Rusia y la organización sin fines de lucro Ploshad Iskusstv, presenta las distinta facetas de Warhol: el pintor, diseñador, ilustrador, fotógrafo, cineasta, bohemio y la persona que ejerció una enorme influencia en la cultura del siglo XX.



Una de las salas estará dedicada a la cooperación el artista con marcas (Latas de sopa Campbell's) y bandas musicales como The Rolling Stones, The Velvet Underground y otras. También se presentará al público una recreación de La Fábrica, el estudio de Warhol en Nueva York, centro de atracción de la bohemia mundial. No podía faltar una de las instalaciones más populares del artista estadounidense: Nubes de plata, que se convirtió en símbolo del pop art.



Además de las obras del Warhol se exhibirán trabajos de fotógrafos que formaban parte de su círculo íntimo como Gerard Malanga o Christopher Makos. Se expondrá también una colección de revistas de moda (Vogue, Glamour y Harper's Bazaar) en las que el artista trabajó como ilustrador en los años 50 del siglo pasado.



La exposición, en la que sus organizadores trabajaron tres años, se prolongará hasta el 10 de enero del próximo año.



