Ana González y su preciosa defensa de la naturaleza

La exposición ‘Palmas de oro’, de Ana González, en la Galería La Cometa, de Medellín (calle 10A n.º 37-40), tiene un par de piezas que sin duda deberían estar en el Ministerio de Ambiente, en la ONU, en una sala de juntas del G7 o en algún lugar donde se tomen decisiones importantes para detener el fin del mundo.

El ‘fin del mundo’ puede sonar exagerado, pero la obra de González, con toda su sutileza, deja claro que estamos jalando el hilo de la naturaleza con la violencia de un troglodita. González parte de una cita de Humboldt que aparece en La invención de la naturaleza, de Andrea Wulf: “Cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista. Todo se sostiene junto. Si se tira de un hilo, puede deshacerse el tapiz entero (...)”.



Y eso es lo que justamente hace con sus obras: deshace el tapiz. González sublima sus fotografías de la selva colombiana sobre tela, sedas, velos o lonas. Sus imágenes tienen la presencia amenazadora de las palmas. La selva –la maravillosa selva, el pulmón del mundo– empieza a desaparecer por los cultivos de palma de aceite o por la ganadería. La selva colombiana está en peligro por el llamado del ‘progreso’, el mismo “progreso” que retrató Joseph Conrad en El corazón de las tinieblas, el “progreso” que desplaza pueblos indígenas que vivieron siglos en paz con la naturaleza sin tener ningún contacto con “la civilización”.



González deshilacha sus fotos; “destruye” cada imagen, hilo por hilo, en un trabajo que fácilmente puede durar meses, pero que al final deja al descubierto la fragilidad de la obra y la fragilidad de la naturaleza ante la mano devastadora del progreso y la civilización.

Obra 'Palmas de oro', de Ana González. Foto: Galería La Cometa Medellín

La exposición –además de las fotos sublimadas de los ríos Apaporis y Amazonas– tiene un grabado de una de las expediciones de Humboldt en esta misma técnica, varias porcelanas con dibujos de colibríes y una serie de misteriosos “envueltos”.



González –en sus viajes por Colombia para Hijas del agua, la poderosa obra creada en conjunto con Ruven Afanador– fijó sus ojos en los nudos de diferentes comunidades. Vio que, por los efectos del “progreso”, tenían que envolver sus cosas y salir de sus territorios. Y en esos “envueltos”, su único equipaje en medio del desplazamiento forzado, vio la belleza de sus nudos, de los tejidos y el misterio ancestral de sus culturas. González rehace los nudos de los misak, los koguis, los arhuacos, los gunadules, los ingas, los kamzas, los pachacuaris, jiw y nukak y, en sus palabras, comienza “un diálogo con el desplazamiento, ya no solo de especies en la naturaleza sino un desplazamiento social, donde lo arrasado no son solo los bosques nativos, fauna y flora, sino decenas de culturas ancestrales desplazadas o silenciadas por la sociedad depredadora o la ‘civilización’ en que vivimos”.



Tal vez, parece decir la muestra, tenemos que pensar nuevamente esos nudos con la tierra y no dejar que se deshilache nuestra la relación con la naturaleza.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI

EDITOR DE CULTURA

En Twitter: @LaFeriaDelArte

